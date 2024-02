Porsche Panamera: nuove versioni ibride per la berlina di lusso

Porsche espande l’offerta di motorizzazioni per la sua berlina di punta, la Panamera, introducendo nuove versioni ibride che rafforzano l’impegno verso la mobilità sostenibile. Nel dettaglio, le nuove Panamera 4 E-Hybrid e Panamera 4S E-Hybrid si aggiungono all’assortimento, disponibili per l’ordine immediato. Queste aggiunte si inseriscono perfettamente nella strategia E-Performance di Porsche, mirando a soddisfare la crescente domanda di soluzioni ibride che combinano efficienza e performance. La gamma della Panamera si arricchisce quindi di quattro varianti ibride, ciascuna progettata per offrire un’esperienza di guida unica.

Le Panamera ibride si distinguono per il loro equilibrio tra efficienza energetica e capacità sportive. La Panamera 4 E-Hybrid, in particolare, vanta un sistema ibrido accoppiato a un motore V6 biturbo di 2,9 litri, che insieme erogano una potenza combinata di 470 CV e una coppia di 650 Nm. Questa configurazione permette accelerazioni da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi, con una velocità massima di 280 km/h e un’autonomia elettrica fino a 96 km secondo il ciclo WLTP. La Panamera 4S E-Hybrid, orientata maggiormente verso la performance, dispone di un motore simile ma ottimizzato per erogare 544 CV e 750 Nm di coppia, consentendo di raggiungere i 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

I miglioramenti non si fermano alla sola potenza. La nuova batteria ad alta tensione da 25,9 kWh aumenta la capacità del 45% rispetto al modello precedente, riducendo i tempi di ricarica e migliorando le prestazioni di guida. Anche l’efficienza dei modelli E-Hybrid beneficia di modalità di guida dedicate e di una gestione energetica ottimizzata, che si traduce in un incremento dell’efficienza e dell’autonomia elettrica.

La dotazione tecnica comprende anche sospensioni pneumatiche adattive di serie e il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM), che insieme garantiscono un equilibrio ideale tra comfort e dinamismo. Le varianti E-Hybrid introducono anche il sistema di sospensioni attive Porsche Active Ride, che ottimizza ulteriormente le prestazioni dinamiche.

Dal punto di vista estetico, la nuova Panamera si presenta con un design aggiornato, che include fari a LED con tecnologia Matrix e un’impronta più sportiva. La dotazione di serie è arricchita da cerchi specifici per ciascuna versione e da un sistema di frenata potenziato, con opzioni che includono l’impianto frenante in carboceramica PCCB.

Le nuove Panamera 4 E-Hybrid e Panamera 4S E-Hybrid rappresentano l’avanguardia della tecnologia ibrida di Porsche, combinando prestazioni sportive con efficienza e sostenibilità. Disponibili per l’ordine, le consegne in Europa sono previste per il secondo trimestre del 2024.

Fonte: Comunicato Stampa

Copyright Image: Sinergon LTD