Informazioni chiave:
- “Porsche: l’uomo e la macchina” è la prima traduzione italiana del volume di Herbert A. Quint del 1951, pubblicata da Alphateca Edizioni in copertina rigida, 256 pagine, a 35 euro.
- Il libro è una biografia di Ferdinand Porsche scritta pochi mesi dopo la sua morte, con testimonianze dirette e accesso all’ambiente industriale dell’epoca: dal Volkswagen Maggiolino alla Porsche 356.
- Il titolo originale tedesco è “Porsche. Der Weg eines Zeitalters” (Il cammino di un’epoca). Il testo era rimasto inedito in italiano per oltre 70 anni.
“Porsche: l’uomo e la macchina” è la prima traduzione italiana del volume scritto da Herbert A. Quint nel 1951, pubblicato da Alphateca Edizioni il 10 ottobre 2025 in copertina rigida, a 35 euro, per 256 pagine.
Il titolo originale tedesco, Porsche. Der Weg eines Zeitalters, si traduce letteralmente come “Il cammino di un’epoca”: una definizione che inquadra la natura del testo, pensato come documento storico e biografico sul fondatore della Casa di Stoccarda, scritto mentre i protagonisti erano ancora in vita.
Chi è Herbert A. Quint?
Herbert A. Quint era un giornalista tedesco che scrisse il suo testo su Ferdinand Porsche nel 1951, a pochi mesi dalla scomparsa del fondatore, avvenuta nel gennaio di quell’anno. La prossimità temporale agli eventi narrati conferisce al volume un valore documentale che le biografie scritte decenni dopo non possono replicare: Quint disponeva di accesso diretto a testimonianze di prima mano, all’ambiente industriale e alla figura di un ingegnere che aveva firmato, tra gli altri progetti, il prototipo del Volkswagen Maggiolino su incarico del governo tedesco.
Il risultato è un resoconto elaborato in presa diretta, con la Germania del dopoguerra ancora in fase di ricostruzione e la Casa di Stoccarda appena avviata.
Cosa racconta il libro su Ferdinand Porsche?
Il volume segue la parabola professionale e umana di Ferdinand Porsche, dalla formazione tecnica fino alla costituzione, nel 1931, dello studio di progettazione a Stoccarda che avrebbe dato vita all’azienda.
Quint ricostruisce le tappe di una carriera lunga e frammentata: il lavoro per Austro-Daimler, il periodo Mercedes-Benz, la collaborazione con Auto Union per le monoposto da Gran Premio degli anni Trenta, e il progetto per una vettura popolare che portò alla nascita del Volkswagen. La nascita del marchio Porsche come costruttore autonomo di vetture sportive arriva in chiusura di questa traiettoria, nel secondo dopoguerra, con la Porsche 356 prodotta a Gmünd, in Austria.
Il titolo scelto per l’edizione italiana, “l’uomo e la macchina“, sposta l’asse narrativo rispetto all’originale tedesco: mette in primo piano il rapporto tra Ferdinand Porsche come persona e le automobili come oggetti tecnici e culturali insieme. Il libro va oltre la cronaca industriale: è anche un ritratto caratteriale di un ingegnere capace di concepire vetture da competizione e utilitarie con la stessa intensità progettuale, in epoche politicamente tra le più complesse del Novecento europeo.
Perché Alphateca ha scelto di pubblicare questo testo nel 2025?
Alphateca Edizioni è una casa editrice italiana specializzata in saggistica automobilistica, con un catalogo orientato alla storia dei marchi e dei protagonisti del motorismo. La scelta di tradurre un testo del 1951 risponde a una logica precisa: i titoli fondativi della letteratura automotive tedesca sono rimasti a lungo inaccessibili al pubblico italiano non germanofono.
Un volume come quello di Quint, scritto prima che esistesse una comunicazione istituzionale strutturata da parte di Porsche AG, offre uno sguardo su Ferdinand Porsche anteriore a qualsiasi narrazione aziendale ufficiale. È storia dell’automobile raccontata da chi l’ha attraversata.
L’edizione in copertina rigida, 256 pagine, suggerisce una cura editoriale pensata per la libreria personale. Si inserisce in una tendenza precisa del mercato librario automotive italiano: la riscoperta di testi storici fondamentali, spesso disponibili solo in tedesco o inglese, attraverso traduzioni di qualità.
A chi si rivolge “Porsche: l’uomo e la macchina”?
Il libro si rivolge a tre profili di lettori. Chi studia la storia dell’automobile trova qui una fonte primaria: un testo coevo agli eventi, scritto da un osservatore diretto. Chi è appassionato di Porsche dispone di un punto di partenza narrativo anteriore a qualsiasi ricostruzione postuma del marchio.
Chi legge di storia industriale tedesca del Novecento incontra la figura di Ferdinand Porsche in un contesto più ampio, che include la Germania di Weimar, il regime nazionalsocialista, la prigionia in Francia nel dopoguerra e la ricostruzione economica che portò alla nascita della Repubblica Federale Tedesca.
A 35 euro per un volume rilegato di 256 pagine, si colloca nella fascia di saggistica automotive di medio livello, sotto i grandi cofanetti celebrativi del marchio e sopra le guide tascabili da regalo.
Scheda libro
Titolo: Porsche: l’uomo e la macchina
Autore: Herbert A. Quint
Editore: Alphateca Edizioni
Data di pubblicazione: 10 ottobre 2025
Pagine: 256
Rilegatura: copertina rigida
Prezzo: 35,00 euro
ISBN: 978-8868995751
Titolo originale: Porsche. Der Weg eines Zeitalters (1951)
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