Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre 2025, le posizioni degli autovelox nel Lazio risultano concentrate su alcuni assi stradali ben definiti, utilizzati sia per gli spostamenti interni sia per i collegamenti verso il litorale e le principali direttrici nazionali.
Le postazioni autovelox segnalate interessano la Strada Statale 1 Aurelia, l’Autostrada A12 Roma–Civitavecchia e l’Autostrada A24, infrastrutture che svolgono un ruolo chiave nei flussi di traffico regionali, soprattutto nei periodi festivi.
La distribuzione dei controlli è limitata a poche giornate, ma riguarda tratti noti per l’elevata percorrenza e per la funzione di collegamento tra aree urbane, zone costiere e rete autostradale.
Elenco delle postazioni autovelox nel Lazio
(22–28 dicembre 2025)
Lunedì 22 dicembre 2025
- Nessun controllo programmato
Martedì 23 dicembre 2025
- Strada Statale SS 1 Aurelia (Viterbo)
Mercoledì 24 dicembre 2025
- Nessun controllo programmato
Giovedì 25 dicembre 2025
- Nessun controllo programmato
Venerdì 26 dicembre 2025
- Nessun controllo programmato
Sabato 27 dicembre 2025
- Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (Roma)
Domenica 28 dicembre 2025
- Autostrada A24 (Roma)
Limiti di velocità in Italia:
Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.
- Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
- Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.
La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.
Le sanzioni per l’eccesso di velocità
Le multe per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.
Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.
Ricordiamo infine di controllare di aver effettuato la revisione auto periodica.
Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 22 dicembre 2025
