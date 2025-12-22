Tutte le postazioni autovelox nel Lazio dal 22 al 28 dicembre 2025

Elenco delle posizioni degli autovelox nel Lazio previste nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, con dettaglio delle strade interessate dai controlli.

Rilievo autovelox rilevamento velocità in strada con strumenti tecnologici, autovelox in funzione per sicurezza stradale, strumentazione di controllo velocità in autostrada con il tramonto sullo sfondo.
Rilevatori Velocità

Nella settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre 2025, le posizioni degli autovelox nel Lazio risultano concentrate su alcuni assi stradali ben definiti, utilizzati sia per gli spostamenti interni sia per i collegamenti verso il litorale e le principali direttrici nazionali.

Le postazioni autovelox segnalate interessano la Strada Statale 1 Aurelia, l’Autostrada A12 Roma–Civitavecchia e l’Autostrada A24, infrastrutture che svolgono un ruolo chiave nei flussi di traffico regionali, soprattutto nei periodi festivi.
La distribuzione dei controlli è limitata a poche giornate, ma riguarda tratti noti per l’elevata percorrenza e per la funzione di collegamento tra aree urbane, zone costiere e rete autostradale.

Elenco delle postazioni autovelox nel Lazio

(22–28 dicembre 2025)

Lunedì 22 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Martedì 23 dicembre 2025

  • Strada Statale SS 1 Aurelia (Viterbo)

Mercoledì 24 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Giovedì 25 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Venerdì 26 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Sabato 27 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre 2025

  • Autostrada A24 (Roma)

Limiti di velocità in Italia:

Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.

  • Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
  • Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
  • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
  • Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.

La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.

Le sanzioni per l’eccesso di velocità

Le multe per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.

Ricordiamo infine di controllare di aver effettuato la revisione auto periodica.

Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 22 dicembre 2025

