Elenco delle postazioni autovelox in Lombardia dal 22 al 28 dicembre 2025

Tutte le posizioni degli autovelox in Lombardia nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, con dettaglio delle strade coinvolte nei controlli.

Autovelox montato su treppiede per controllo velocità, posizionato a bordo strada con barriere rosse e traffico in secondo piano.
Rilevatori Velocità

Nel periodo tra il 22 e il 28 dicembre 2025, le posizioni degli autovelox in Lombardia risultano distribuite su alcune direttrici stradali utilizzate per gli spostamenti quotidiani e per i collegamenti tra aree urbane e provinciali.

Le postazioni autovelox segnalate riguardano tratti della SS 671 della Valle Seriana, della SS 9 via Emilia e della SS 629 del Lago di Monate, oltre a un segmento autostradale come l’A7.

Si tratta di strade che assorbono traffico locale e di attraversamento, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti e successivi alle festività, con controlli programmati in giornate specifiche della settimana.

Elenco delle postazioni autovelox in Lombardia

(22–28 dicembre 2025)

Lunedì 22 dicembre 2025

  • Strada Statale SS 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 23 dicembre 2025

  • Strada Statale SS 9 via Emilia (Lodi)

Mercoledì 24 dicembre 2025

  • Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio (Bergamo)

Giovedì 25 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Venerdì 26 dicembre 2025

  • Autostrada A7 (Pavia)
  • Strada Statale SS 629 del Lago di Monate (Varese)
  • Strada Statale SS 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Sabato 27 dicembre 2025

  • Strada Statale SS 9 Diramazione Tangenziale Est Lodi (Lodi)

Domenica 28 dicembre 2025

  • Nessun controllo programmato

Limiti di velocità in Italia:

Mantenere una velocità adeguata e rispettare le norme stradali non solo aiuta a evitare sanzioni, ma contribuisce a rendere più sicura la circolazione.

  • Autostrade: 130 km/h; 110 km/h in caso di maltempo.
  • Strade extraurbane principali: 110 km/h; 90 km/h in caso di maltempo.
  • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h.
  • Aree urbane: 50 km/h; 70 km/h in tratti specificamente segnalati.

La velocità moderata non solo riduce i rischi per tutti gli utenti della strada, ma aiuta anche a migliorare la fluidità della circolazione.

Le sanzioni per l’eccesso di velocità

Le multe per il superamento dei limiti di velocità variano in base all’entità dell’infrazione. Per violazioni fino a 10 km/h oltre il limite, la multa può arrivare a 42 euro. Superando i limiti di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, la sanzione aumenta, partendo da 173 euro e comportando la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se la velocità eccede di oltre 40 km/h ma non supera i 60 km/h, la multa può raggiungere 543 euro, con la sottrazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per violazioni superiori a 60 km/h, la multa parte da 845 euro, con 10 punti decurtati e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva, le conseguenze si aggravano ulteriormente, con il rischio di ritiro definitivo della patente.

Ricordiamo infine di controllare di aver effettuato la revisione auto periodica.

Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 22 dicembre 2025

