Nel periodo dal 12 al 18 gennaio 2026, la distribuzione delle posizioni degli autovelox nel Lazio riguarda alcune direttrici stradali utilizzate per i collegamenti tra area metropolitana, fascia costiera e zone interne della regione.
Le postazioni autovelox segnalate interessano la SS 148 via Pontina, la SS 2 Cassia e tratti autostradali come l’A24 e l’A12 Roma–Civitavecchia, affiancati dalla SR 630 Ausonia, arteria di collegamento tra il sud del Lazio e le aree limitrofe. I controlli risultano distribuiti su più giornate, senza una presenza continua nell’arco dell’intera settimana.
Elenco delle postazioni autovelox nel Lazio dal 12 al 18 gennaio 2026
Lunedì 12 gennaio 2026
- Nessun controllo programmato
Martedì 13 gennaio 2026
- Strada Statale SS 148 via Pontina (Latina)
Mercoledì 14 gennaio 2026
- Strada Statale SS 2 Cassia (Viterbo)
Giovedì 15 gennaio 2026
- Nessun controllo programmato
Venerdì 16 gennaio 2026
- Nessun controllo programmato
Sabato 17 gennaio 2026
- Autostrada A24 (Roma)
Domenica 18 gennaio 2026
- Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (Roma)
- Strada Regionale SR 630 Ausonia (Latina)
Limiti di velocità 2026 nel Lazio: guida utile per chi guida
Rispetto dei limiti = sicurezza, meno stress e niente multe. nel Lazio, come in tutta Italia, i limiti di velocità sono stabiliti dal Codice della Strada:
- Autostrade: 130 km/h (110 km/h in caso di maltempo)
- Strade extraurbane principali: 110 km/h (90 km/h con maltempo)
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h
- Aree urbane: 50 km/h (in alcuni tratti 70 km/h, se segnalato)
Ovunque tu stia viaggiando, in città o su strade extraurbane, mantenere una velocità adeguata è essenziale per la tua sicurezza e quella degli altri. 👉 Consulta la guida completa ai limiti di velocità in Italia
Multe e sanzioni 2026 per eccesso di velocità nel Lazio
I controlli con autovelox sono attivi anche nel Lazio e possono portare a sanzioni pesanti. Ecco cosa prevede la normativa in vigore:
- Fino a 10 km/h oltre il limite: multa fino a 42 euro
- Tra 11 e 40 km/h oltre il limite: da 173 euro e 3 punti patente
- Tra 41 e 60 km/h oltre il limite: fino a 543 euro, 6 punti e sospensione patente (1–3 mesi)
- Oltre 60 km/h: da 845 euro, 10 punti e sospensione patente (6–12 mesi)
In caso di recidiva, si rischia il ritiro definitivo della patente.
Ricorda anche la revisione periodica: una mancata verifica può portare a ulteriori sanzioni, anche durante i controlli su strada. 👉 Scopri cosa controllano e ogni quanto va fatta la revisione auto.
Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 12 gennaio 2025