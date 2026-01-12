Elenco delle postazioni autovelox nel Lazio dal 12 al 18 gennaio 2026

Panoramica delle posizioni degli autovelox nel Lazio nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, con indicazione delle strade interessate dai controlli.

Rilievo autovelox rilevamento velocità in strada con strumenti tecnologici, autovelox in funzione per sicurezza stradale, strumentazione di controllo velocità in autostrada con il tramonto sullo sfondo.
Rilevatori Velocità

Nel periodo dal 12 al 18 gennaio 2026, la distribuzione delle posizioni degli autovelox nel Lazio riguarda alcune direttrici stradali utilizzate per i collegamenti tra area metropolitana, fascia costiera e zone interne della regione.

Le postazioni autovelox segnalate interessano la SS 148 via Pontina, la SS 2 Cassia e tratti autostradali come l’A24 e l’A12 Roma–Civitavecchia, affiancati dalla SR 630 Ausonia, arteria di collegamento tra il sud del Lazio e le aree limitrofe. I controlli risultano distribuiti su più giornate, senza una presenza continua nell’arco dell’intera settimana.

Lunedì 12 gennaio 2026

  • Nessun controllo programmato

Martedì 13 gennaio 2026

  • Strada Statale SS 148 via Pontina (Latina)

Mercoledì 14 gennaio 2026

  • Strada Statale SS 2 Cassia (Viterbo)

Giovedì 15 gennaio 2026

  • Nessun controllo programmato

Venerdì 16 gennaio 2026

  • Nessun controllo programmato

Sabato 17 gennaio 2026

Domenica 18 gennaio 2026

  • Autostrada A12 Roma–Civitavecchia (Roma)
  • Strada Regionale SR 630 Ausonia (Latina)

Limiti di velocità 2026 nel Lazio: guida utile per chi guida

Rispetto dei limiti = sicurezza, meno stress e niente multe. nel Lazio, come in tutta Italia, i limiti di velocità sono stabiliti dal Codice della Strada:

  • Autostrade: 130 km/h (110 km/h in caso di maltempo)
  • Strade extraurbane principali: 110 km/h (90 km/h con maltempo)
  • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h
  • Aree urbane: 50 km/h (in alcuni tratti 70 km/h, se segnalato)

Ovunque tu stia viaggiando, in città o su strade extraurbane, mantenere una velocità adeguata è essenziale per la tua sicurezza e quella degli altri. 👉 Consulta la guida completa ai limiti di velocità in Italia

Multe e sanzioni 2026 per eccesso di velocità nel Lazio

I controlli con autovelox sono attivi anche nel Lazio e possono portare a sanzioni pesanti. Ecco cosa prevede la normativa in vigore:

  • Fino a 10 km/h oltre il limite: multa fino a 42 euro
  • Tra 11 e 40 km/h oltre il limite: da 173 euro e 3 punti patente
  • Tra 41 e 60 km/h oltre il limite: fino a 543 euro, 6 punti e sospensione patente (1–3 mesi)
  • Oltre 60 km/h: da 845 euro, 10 punti e sospensione patente (6–12 mesi)

In caso di recidiva, si rischia il ritiro definitivo della patente.

Ricorda anche la revisione periodica: una mancata verifica può portare a ulteriori sanzioni, anche durante i controlli su strada. 👉 Scopri cosa controllano e ogni quanto va fatta la revisione auto.

Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 12 gennaio 2025

