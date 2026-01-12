Nel periodo dal 12 al 18 gennaio 2026, l’elenco delle posizioni degli autovelox in Lombardia riguarda tratti selezionati della rete autostradale e della viabilità provinciale, con postazioni autovelox distribuite tra aree urbane, collegamenti interprovinciali e direttrici di accesso alle principali arterie.
I controlli interessano in particolare l’Autostrada A59 nell’area comasca, la SS 671 della Valle Seriana e alcune strade provinciali della bergamasca, oltre a segmenti dell’A8 e della SS 9 nel lodigiano. La programmazione è concentrata su giornate specifiche, senza copertura continua per l’intera settimana.
Elenco delle postazioni autovelox in Lombardia dal 12 al 18 gennaio 2026
Lunedì 12 gennaio 2026
- Autostrada A59 (Como)
- Strada Statale SS 671 della Valle Seriana (Bergamo)
Martedì 13 gennaio 2026
- Autostrada A59 (Como)
Mercoledì 14 gennaio 2026
- Strada Provinciale SP 128 Treviglio–Brignano–Cologno al Serio (Bergamo)
Giovedì 15 gennaio 2026
- Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana (Bergamo)
Venerdì 16 gennaio 2026
- Nessun controllo programmato
Sabato 17 gennaio 2026
- Nessun controllo programmato
Domenica 18 gennaio 2026
- Autostrada A8 / RA 26 (Varese)
- Strada Statale SS 9 Diramazione Tangenziale Est Lodi (Lodi)
- Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio (Bergamo)
Limiti di velocità 2026 in Lombardia: guida utile per chi guida
Rispetto dei limiti = sicurezza, meno stress e niente multe. In Lombardia, come in tutta Italia, i limiti di velocità sono stabiliti dal Codice della Strada:
- Autostrade: 130 km/h (110 km/h in caso di maltempo)
- Strade extraurbane principali: 110 km/h (90 km/h con maltempo)
- Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h
- Aree urbane: 50 km/h (in alcuni tratti 70 km/h, se segnalato)
Ovunque tu stia viaggiando, in città o su strade extraurbane, mantenere una velocità adeguata è essenziale per la tua sicurezza e quella degli altri.
Multe e sanzioni 2026 per eccesso di velocità in Lombardia
I controlli con autovelox sono attivi anche in Lombardia e possono portare a sanzioni pesanti. Ecco cosa prevede la normativa in vigore:
- Fino a 10 km/h oltre il limite: multa fino a 42 euro
- Tra 11 e 40 km/h oltre il limite: da 173 euro e 3 punti patente
- Tra 41 e 60 km/h oltre il limite: fino a 543 euro, 6 punti e sospensione patente (1–3 mesi)
- Oltre 60 km/h: da 845 euro, 10 punti e sospensione patente (6–12 mesi)
In caso di recidiva, si rischia il ritiro definitivo della patente.
Ricorda anche la revisione periodica: una mancata verifica può portare a ulteriori sanzioni, anche durante i controlli su strada.
Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 12 gennaio 2025