Elenco delle postazioni autovelox in Lombardia dal 12 al 18 gennaio 2026

Panoramica delle posizioni degli autovelox in Lombardia previste nella settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, con indicazione delle strade interessate dai controlli.

Autovelox mobile su treppiede posizionato a bordo strada durante il giorno, con auto sfocate in transito e sfondo alberato.
Di - - Lascia un commento

Rilevatori Velocità

Nel periodo dal 12 al 18 gennaio 2026, l’elenco delle posizioni degli autovelox in Lombardia riguarda tratti selezionati della rete autostradale e della viabilità provinciale, con postazioni autovelox distribuite tra aree urbane, collegamenti interprovinciali e direttrici di accesso alle principali arterie.

I controlli interessano in particolare l’Autostrada A59 nell’area comasca, la SS 671 della Valle Seriana e alcune strade provinciali della bergamasca, oltre a segmenti dell’A8 e della SS 9 nel lodigiano. La programmazione è concentrata su giornate specifiche, senza copertura continua per l’intera settimana.

Elenco delle postazioni autovelox in Lombardia dal 12 al 18 gennaio 2026

Lunedì 12 gennaio 2026

  • Autostrada A59 (Como)
  • Strada Statale SS 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 13 gennaio 2026

  • Autostrada A59 (Como)

Mercoledì 14 gennaio 2026

  • Strada Provinciale SP 128 Treviglio–Brignano–Cologno al Serio (Bergamo)

Giovedì 15 gennaio 2026

  • Strada Provinciale SP 470 della Valle Brembana (Bergamo)

Venerdì 16 gennaio 2026

LEGGI ANCHE

  • Nessun controllo programmato

Sabato 17 gennaio 2026

  • Nessun controllo programmato

Domenica 18 gennaio 2026

  • Autostrada A8 / RA 26 (Varese)
  • Strada Statale SS 9 Diramazione Tangenziale Est Lodi (Lodi)
  • Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio (Bergamo)

Limiti di velocità 2026 in Lombardia: guida utile per chi guida

Rispetto dei limiti = sicurezza, meno stress e niente multe. In Lombardia, come in tutta Italia, i limiti di velocità sono stabiliti dal Codice della Strada:

  • Autostrade: 130 km/h (110 km/h in caso di maltempo)
  • Strade extraurbane principali: 110 km/h (90 km/h con maltempo)
  • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h
  • Aree urbane: 50 km/h (in alcuni tratti 70 km/h, se segnalato)

Ovunque tu stia viaggiando, in città o su strade extraurbane, mantenere una velocità adeguata è essenziale per la tua sicurezza e quella degli altri. 👉 Consulta la guida completa ai limiti di velocità in Italia

Multe e sanzioni 2026 per eccesso di velocità in Lombardia

I controlli con autovelox sono attivi anche in Lombardia e possono portare a sanzioni pesanti. Ecco cosa prevede la normativa in vigore:

  • Fino a 10 km/h oltre il limite: multa fino a 42 euro
  • Tra 11 e 40 km/h oltre il limite: da 173 euro e 3 punti patente
  • Tra 41 e 60 km/h oltre il limite: fino a 543 euro, 6 punti e sospensione patente (1–3 mesi)
  • Oltre 60 km/h: da 845 euro, 10 punti e sospensione patente (6–12 mesi)

In caso di recidiva, si rischia il ritiro definitivo della patente.

Ricorda anche la revisione periodica: una mancata verifica può portare a ulteriori sanzioni, anche durante i controlli su strada. 👉 Scopri cosa controllano e ogni quanto va fatta la revisione auto.

Fonte: Polizia di Stato – Aggiornato il: 12 gennaio 2025

Lascia un commento