Quanto costa fare il pieno in Europa? I prezzi dei carburanti variano enormemente da Paese a Paese: la benzina va da 1,11 €/litro in Georgia a 2,33 €/litro nei Paesi Bassi, il diesel da 1,19 €/litro in Georgia a 2,46 €/litro nei Paesi Bassi. Il GPL resta l’alternativa più economica, da 0,39 €/litro in Moldavia a 1,26 €/litro in Croazia.
In Italia la benzina costa 1,73 €/litro, il diesel 2,03 €/litro e il GPL 0,66 €/litro (il più basso d’Europa tra i Paesi UE) nell’ultimo aggiornamento di European Commission Weekly Oil Bulletin e tolls.eu).
Indice dei contenuti
Classifica benzina in Europa: dal Paese meno caro al più caro
Prezzi in euro al litro, benzina Euro-Super 95, tasse incluse. Dove indicato, il Paese richiede la vignetta autostradale.
- Georgia: 1,11 €
- Turchia: 1,22 €
- Malta: 1,34 €
- Macedonia del Nord: 1,35 €
- Bosnia ed Erzegovina: 1,38 €
- Ucraina: 1,42 €
- Bulgaria: 1,44 € – vignetta
- Moldavia: 1,45 € – vignetta
- Islanda: 1,47 €
- Slovenia: 1,51 € – vignetta
- Ungheria: 1,54 € – e-matrica
- San Marino: 1,56 €
- Spagna: 1,56 €
- Montenegro: 1,56 €
- Andorra: 1,57 €
- Cipro: 1,58 €
- Slovacchia: 1,58 € – vignetta
- Serbia: 1,60 €
- Polonia: 1,68 €
- Croazia: 1,68 €
- Repubblica Ceca: 1,69 € – vignetta
- Lussemburgo: 1,70 €
- Svezia: 1,71 €
- Regno Unito: 1,71 €
- Estonia: 1,73 €
- Italia: 1,73 €
- Lituania: 1,74 €
- Romania: 1,84 € – Rovinieta
- Belgio: 1,85 €
- Lettonia: 1,87 €
- Austria: 1,88 € – vignetta
- Monaco: 1,89 €
- Portogallo: 1,92 €
- Irlanda: 1,96 €
- Francia: 2,01 €
- Svizzera: 2,02 € – vignetta
- Norvegia: 2,04 €
- Finlandia: 2,05 €
- Grecia: 2,05 €
- Albania: 2,07 €
- Germania: 2,13 €
- Danimarca: 2,23 €
- Paesi Bassi: 2,33 €
L’Italia si colloca a metà classifica. La differenza tra il Paese più caro (Paesi Bassi) e il più economico accessibile in auto (Malta esclusa, Bosnia 1,38 €) è di quasi 1 euro al litro: su un serbatoio da 50 litri, circa 50 euro di differenza.
Classifica diesel in Europa: dal Paese meno caro al più caro
Prezzi in euro al litro, diesel B7, tasse incluse.
- Georgia: 1,19 €
- Malta: 1,21 €
- Turchia: 1,51 €
- Macedonia del Nord: 1,53 €
- Moldavia: 1,57 € – vignetta
- Bulgaria: 1,62 € – vignetta
- Slovenia: 1,62 € – vignetta
- Ungheria: 1,62 € – e-matrica
- Montenegro: 1,68 €
- Slovacchia: 1,69 € – vignetta
- Ucraina: 1,69 €
- Bosnia ed Erzegovina: 1,71 €
- Islanda: 1,72 €
- Andorra: 1,73 €
- Spagna: 1,78 €
- Serbia: 1,82 €
- Cipro: 1,84 €
- Croazia: 1,88 €
- San Marino: 1,92 €
- Repubblica Ceca: 1,97 € – vignetta
- Estonia: 2,01 €
- Lussemburgo: 2,01 €
- Polonia: 2,02 €
- Italia: 2,03 €
- Regno Unito: 2,03 €
- Romania: 2,03 € – Rovinieta
- Lettonia: 2,05 €
- Portogallo: 2,07 €
- Grecia: 2,12 €
- Lituania: 2,12 €
- Svezia: 2,15 €
- Monaco: 2,16 €
- Irlanda: 2,18 €
- Francia: 2,19 €
- Austria: 2,20 € – vignetta
- Albania: 2,23 €
- Belgio: 2,23 €
- Norvegia: 2,25 €
- Finlandia: 2,27 €
- Germania: 2,29 €
- Danimarca: 2,36 €
- Svizzera: 2,36 € – vignetta
- Paesi Bassi: 2,46 €
Per il diesel l’Italia è nella parte alta della classifica (2,03 €), sopra la media UE. Chi viaggia verso est (Slovenia, Ungheria, Slovacchia) risparmia circa 40 centesimi al litro.
Classifica GPL in Europa: dal Paese meno caro al più caro
Prezzi in euro al litro, GPL autogas, tasse incluse. Sono elencati solo i Paesi con dato disponibile e rete di distribuzione.
- Moldavia: 0,39 € – vignetta
- San Marino: 0,65 €
- Italia: 0,66 €
- Albania: 0,67 €
- Bulgaria: 0,67 € – vignetta
- Montenegro: 0,71 €
- Bosnia ed Erzegovina: 0,72 €
- Slovacchia: 0,74 € – vignetta
- Romania: 0,76 € – Rovinieta
- Slovenia: 0,85 € – vignetta
- Polonia: 0,86 €
- Serbia: 0,88 €
- Ungheria: 0,90 € – e-matrica
- Lituania: 0,90 €
- Repubblica Ceca: 0,92 € – vignetta
- Ucraina: 0,92 €
- Lussemburgo: 0,93 €
- Spagna: 0,93 €
- Macedonia del Nord: 0,96 €
- Portogallo: 0,96 €
- Estonia: 0,97 €
- Francia: 0,97 €
- Paesi Bassi: 1,02 €
- Germania: 1,04 €
- Belgio: 1,05 €
- Lettonia: 1,05 €
- Svizzera: 1,18 € – vignetta
- Norvegia: 1,25 €
- Croazia: 1,26 €
L’Italia è al terzo posto tra i Paesi più economici per il GPL (0,66 €), dopo Moldavia e San Marino. Per chi guida un’auto a GPL, fare il pieno in Italia prima di partire è la scelta migliore in quasi tutte le direzioni.
Dove conviene fare il pieno prima di attraversare il confine
Vediamo i vari casi e cerchiamo di capire se è meglio fare il pieno in Italia o oltre confine.
- Chi dall’Italia va in Francia o Svizzera: partire con il serbatoio pieno. La benzina costa circa 30 centesimi in più al litro in entrambi i Paesi.
- Chi dall’Italia va in Austria: la benzina è leggermente più cara (1,88 € vs 1,73 €). Chi prosegue verso Slovenia (1,51 €), Ungheria (1,54 €) o Slovacchia (1,58 €) risparmia facendo il pieno oltre il confine orientale dell’Austria.
- Chi dall’Italia va in Croazia: benzina paragonabile (1,68 € vs 1,73 €). Chi prosegue verso Bosnia (1,38 €) o Serbia (1,60 €) trova prezzi molto più bassi.
- Chi dall’Italia va in Grecia: la benzina in Grecia costa più che in Italia (2,05 € vs 1,73 €). Fare il pieno in Italia o in Bulgaria (1,44 €) prima di entrare in Grecia.
- Per il GPL: fare sempre il pieno in Italia prima di partire. A 0,66 €/litro è tra i prezzi più bassi d’Europa.
I prezzi sono soggetti a variazioni settimanali. Prima di partire è utile verificare i dati aggiornati sul bollettino settimanale della Commissione Europea o su tolls.eu.
Per sapere dove serve la vignetta e dove si paga il casello, consulta la guida su dove si paga il pedaggio in Europa. I limiti di velocità per Paese e i costi dei tunnel a pedaggio alpini sono disponibili nelle guide dedicate.