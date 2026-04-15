Informazioni chiave:
- Il 15 aprile 2026 la benzina self è a 1,783 €/litro e il gasolio self a 2,160 €/litro sulla rete stradale. GPL a 0,795 €/litro, metano a 1,605 €/kg. Quinto giorno consecutivo di ribasso dopo 40 giorni di aumenti.
- Eni, IP, Q8 e Tamoil hanno tutte ridotto i listini. Eni è il marchio più economico sul gasolio (2,124 €/litro self). Bolzano resta la provincia più cara d’Italia.
- I prezzi incorporano il taglio temporaneo delle accise a 472,90 €/1.000 litri (decreto n. 33/2026, prorogato fino al 1° maggio). Senza la riduzione la benzina sarebbe a circa 1,98 €/litro.
Il 15 aprile 2026 i prezzi dei carburanti alla pompa si confermano in discesa per il quinto giorno consecutivo. Secondo i dati elaborati da Staffetta Quotidiana e da quelli pubblicati sull’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 1,783 euro al litro, stabile rispetto alla seduta precedente ma in calo rispetto ai valori di inizio settimana. Il gasolio self scende a 2,160 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,191 sulle autostrade.
Il trend al ribasso si consolida dopo una fase molto pesante: dal 28 febbraio al 9 aprile i listini avevano accumulato quaranta giorni consecutivi di aumenti, spingendo la benzina oltre 1,80 euro al litro e il gasolio verso i massimi dell’anno. La correzione è partita il 10 aprile con variazioni contenute, pochi centesimi, ma sufficienti a invertire la tendenza.
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Perché i prezzi stanno scendendo
La risposta immediata è il petrolio, che nelle ultime settimane ha trascinato i listini alla pompa in entrambe le direzioni. Il 13 aprile il Brent era balzato a 102 dollari al barile e il WTI a 105, spinto dalle dichiarazioni di Donald Trump su un possibile blocco navale allo Stretto di Hormuz e nei porti iraniani: un annuncio che aveva fatto rialzare la testa alle quotazioni internazionali dei greggi e dei prodotti raffinati. Il 15 aprile il quadro è già cambiato: il petrolio è tornato in calo brusco, riportando pressione al ribasso sui listini alla pompa italiani.
Questa volatilità da Twitter, o da Truth Social, è diventata la nuova normalità per chi lavora nel settore. Le compagnie faticano a seguire i rialzi repentini così come i ribassi, e il consumatore finale si trova a fare rifornimento in una sorta di lotteria quotidiana.
L’Unione Nazionale Consumatori, nei giorni scorsi, ha commentato il mancato adeguamento verso l’alto come un’anomalia: i prezzi, ha detto il presidente Massimiliano Dona, di solito salgono molto più rapidamente di quanto scendano, e il fatto che il rialzo del 13 aprile non si sia tradotto immediatamente alla pompa ha sorpreso anche gli addetti ai lavori.
I dati nel dettaglio: marchi, modalità e regioni
Guardando la fotografia delle 8 del mattino del 15 aprile, i movimenti sui listini consigliati dei maggiori marchi sono tutti orientati al ribasso. Eni ha ridotto di due centesimi sia la benzina che il gasolio; IP ha tagliato sei centesimi sul diesel; Q8 quattro; Tamoil tre.
Il risultato sulla media complessiva (rete stradale e autostradale insieme, circa 20.000 punti vendita comunicanti) porta la benzina self a 1,784 euro al litro, con le compagnie di marca a 1,787 e le pompe bianche a 1,779, e il diesel self a 2,163 euro al litro, con compagnie e no-logo praticamente allineate.
Nel dettaglio per singolo marchio sulla benzina self service: Eni è a 1,783 euro, Tamoil a 1,779, IP a 1,788, Q8 a 1,795. Sul gasolio self la forbice si allarga: Eni risulta il più economico a 2,124 euro al litro, seguita da Q8 a 2,158 e Tamoil a 2,184, con IP che chiude a 2,187. I differenziali tra self e servito rimangono rilevanti, con spread che vanno dai 74 centesimi di Tamoil sulla benzina ai 207 centesimi di Eni sul gasolio.
Sul fronte del GPL, il prezzo medio è a 0,795 euro al litro sulla rete stradale e a 0,897 in autostrada. Il metano si attesta a 1,605 euro al chilogrammo sulla rete ordinaria e a 1,585 in autostrada.
Dal punto di vista geografico, Bolzano si conferma la provincia più cara sia per la benzina che per il gasolio, rispettivamente a 1,815 e 2,194 euro al litro. Seguono le autostrade (benzina 1,815, gasolio 2,191) e Trento (gasolio 2,174). Le province più convenienti si trovano tradizionalmente nel centro Italia.
Il quadro accise e il decreto di marzo
Va ricordato che i prezzi attuali incorporano un taglio temporaneo delle accise introdotto con il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e prorogato con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, con un’aliquota ridotta a 472,90 euro per 1.000 litri anziché quella ordinaria di 672,90 euro. La misura è in vigore fino al 1° maggio 2026. Senza questa riduzione, il prezzo della benzina sarebbe stimabile attorno a 1,98 euro al litro: un livello che avrebbe reso aprile 2026 uno dei mesi più pesanti degli ultimi anni per gli automobilisti italiani.
Il nodo fiscale resta centrale nella discussione sulla struttura del prezzo. Le accise da sole incidono per circa 0,47 euro al litro nella versione attuale ridotta, a cui si aggiunge l’IVA al 22% calcolata sull’intero prezzo comprensivo delle tasse stesse, un meccanismo che amplifica automaticamente qualsiasi rialzo del prezzo industriale. L’Italia si colloca stabilmente tra i Paesi europei con il maggiore peso fiscale sul carburante, con le tasse che in condizioni ordinarie arrivano a coprire oltre il 60% del prezzo finale alla pompa.
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
Il LAB24, riflette questa mattina l’incertezza generale. Le quotazioni dei prodotti raffinati sul Mediterraneo seguono il petrolio con un ritardo di uno o due giorni, il che significa che il picco del 13 aprile potrebbe ancora riverberare parzialmente sui listini, prima di essere assorbito dal calo odierno.
In un contesto in cui ogni dichiarazione geopolitica ha effetti immediati sui futures petroliferi, fare previsioni a medio termine è esercizio poco produttivo. Quello che i dati attuali certificano è una tregua: la benzina è al livello più basso dalla fine di febbraio e il gasolio ha interrotto la sua corsa verso i 2,20 euro al litro. Quanto durerà dipenderà, probabilmente, anche da ciò che verrà twittato nelle prossime ore.