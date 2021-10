Il video del RAM 1500 TRX da 702 cv che umilia tutti al Nürburgring

Cosa c'è di più bello da vedere che un RAM 1500 TRX con motore 6,2 litri V8 sovralimentato con 702 cv che supera tutti al Nürburgring...?

Avete presente quanto è grosso e grande il RAM 1500 TRX con motore Hellcat? Ce lo vedreste sul Nürburgring in corsa con tutte le altre auto? Già, ma cosa ci fa un mezzo progettato per il trasporto pesante, magari in fuoristrada, in pista?

Ecco, lo YouTuber inglese BTGDale ha deciso di sfidare tutti, e di portare il suo RAM al Nürburgring in Germania. Niente gare, ma si tratta delle famose sessioni dove chiunque sia disposto a pagare per entrare, indipendentemente dal fatto che abbia una Porsche 911 GT2 RS o una Fiat Panda.

Una volta in pista, la potenza sprigionata dal V8 sovralimentato da 6,2 litri con ben 702 cv ha letteralmente lasciato a bocca aperta tutti. Una velocità autolimitata a 190 km/h non gli impedisce di piegarsi in curva come un jet da combattimento, ma la capacità con la quale l’Hellcat V8 lo tira fuori da ogni impiccio, è strabiliante.

Provate a contare quante auto, magari più blasonate, riesce a superare questo mostro e fate due calcoli. Ah, ovviamente c’è anche una Land Rover Defender di prima generazione, che sembra piccina piccina ma anche lenta lenta.

Insomma, un video tutto da gustare, e che potete vedere qui sotto. Fateci sapere cosa ne pensate!

