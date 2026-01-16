Range Rover presenta una collezione di edizioni speciali ispirate a Londra, in omaggio a quartieri che rappresentano stile e cultura del lusso britannico. Il debutto è affidato alla Range Rover Velar Belgravia Edition, già ordinabile, con cerchi da 20″, dettagli “Belgravia Edition” e interni in pelle con cuciture a contrasto. Arriverà anche la Belgravia Edition Satin, serie limitata a 400 unità nel mondo con pellicola protettiva satinata, cerchi da 22″ e Black Exterior Styling pack. In seguito sono previste edizioni ispirate a Hoxton, Battersea e Westminster.
Una collezione che racconta Londra
Range Rover amplia il proprio racconto di marca con una serie di edizioni esclusive ispirate a Londra, pensate come omaggio ai quartieri più ricercati della capitale britannica. La prima a entrare concretamente in scena è la Range Rover Velar Belgravia Edition, già ordinabile. L’operazione, nel suo insieme, mira a valorizzare ciò che Range Rover considera parte della propria identità: un design riconoscibile, cura per materiali e finiture e un legame con il patrimonio culturale britannico.
Non è la prima volta che la capitale entra nella narrazione del marchio. Nel 1999, quando l’edizione Range Rover Linley, presentata a Park Lane, interpretava l’eleganza di Mayfair. La seconda collaborazione è stata per il 50 anniversario di Savile Row Henry Poole & Co., che portò alla creazione di un tessuto su misura ispirato agli interni della Range Rover originale.
Velar Belgravia Edition: il quartiere georgiano interpretato in chiave moderna
La Range Rover Velar Belgravia Edition nasce con l’intento di combinare l’“eredità Range Rover” con una cura progettuale molto dettagliata, per riflettere il carattere del quartiere. L’impostazione estetica esterna punta su un tono moderno, costruito attorno a elementi ben identificabili:
- Cerchi da 20 pollici Diamond Turned Dark Agate con finitura Satin Black Tinted Lacquer, scelti per dare un’impronta più decisa al profilo della Velar.
- La firma “Belgravia Edition” compare in modo coerente in più punti: lungo la fascia inferiore delle portiere, sulla modanatura in alluminio nero spazzolato e nelle luci di cortesia. È una scelta che lavora sulla riconoscibilità, senza trasformare l’auto in un manifesto eccessivo.
Anche l’abitacolo segue un’impostazione coerente con l’idea di “quartiere esclusivo”: sedili in pelle e cuciture a contrasto eseguite con grande precisione, in un linguaggio di eleganza sobria. Range Rover mette l’accento sulla competenza artigianale, richiamando un livello di finitura pensato per chi cerca un’interpretazione più ricercata della Velar.
Belgravia Edition Satin: serie numerata e protezione satinata
Accanto alla Belgravia Edition, Range Rover presenta anche la Belgravia Edition Satin e soprattutto limitata a 400 esemplari nel mondo. È un passaggio importante perché introduce, per la prima volta su un modello Velar, una pellicola protettiva trasparente satinata (Clear Satin Protective Film), con un effetto estetico specifico e una funzione di protezione della finitura. La dotazione per questa versione include anche:
- Cerchi da 22 pollici Dark Agate Grey Diamond Turned con contrasto Satin Black.
- Black Exterior Styling pack, pensato per un’immagine più decisa e contemporanea.
Ogni esemplare porta la dicitura “1 of 400”, un dettaglio che fa della numerazione parte integrante dell’identità del modello e parla direttamente a chi cerca una configurazione rara e riconoscibile anche nel tempo.