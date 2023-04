Re Carlo III utilizzerà la carrozza con sospensioni pneumatiche e aria condizionata per la sua incoronazione

Settant’anni dopo l’incoronazione della Regina Elisabetta II, l’incoronazione di Re Carlo III è ovviamente destinata ad essere una cerimonia diversa. Non solo la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma anche il protocollo di Stato si adatta ai tempi moderni. Tuttavia, ci saranno ancora alcuni elementi tradizionali che si possono vedere durante la cerimonia, come la carrozza trainata da cavalli.

La Diamond Jubilee State Coach, una moderna e confortevole carrozza di stato, verrà utilizzata per portare Re Carlo III all’Abbazia di Westminster per essere ufficialmente incoronato re. Questa carrozza, costruita nel 2010 dal carrozziere australiano W.J. Frecklington, ha un telaio in alluminio, un materiale insolito per le carrozze, e ha sospensioni idrauliche che la rendono estremamente confortevole. La carrozza, che pesa 2,75 tonnellate, è dotata di aria condizionata e finestrini elettrici.

Mentre la Diamond Jubilee State Coach rappresenta l’evoluzione delle carrozze di stato, la Gold State Coach è invece un esempio di carrozza tradizionale utilizzata per tutte le incoronazioni britanniche dal 1831. La carrozza, costruita nel 1762, è notoriamente scomoda e anche i monarchi precedenti, inclusa la regina Elisabetta II, si sono lamentati dei loro viaggi sulla Gold State Coach. Nonostante ciò, il Re Carlo III utilizzerà la carrozza d’oro per il suo ritorno al palazzo.

La carrozza di Stato, con sei cavalli che la trainano, rappresenta uno dei tanti elementi tradizionali dell’incoronazione, ma anche l’evoluzione tecnologica è presente. Infatti, la cerimonia verrà trasmessa in diretta televisiva, permettendo a milioni di persone di tutto il mondo di assistere all’evento. C’è da aggiungere che ci sono anche preoccupazioni sulla sicurezza dell’evento. La polizia di Londra ha dichiarato che utilizzerà le ultime tecnologie per garantire la sicurezza della cerimonia, compreso l’uso di droni per monitorare l’area circostante.

La Diamond Jubilee State Coach è stata una scelta innovativa e confortevole per il Re Carlo III. La sua carrozza in alluminio, con sospensioni idrauliche e comfort moderni, ha dimostrato che la tecnologia può migliorare anche le cerimonie più tradizionali. Chissà quali innovazioni tecnologiche saranno integrate nella carrozza del prossimo re o della prossima regina. Una cosa è certa: la Diamond Jubilee State Coach rimarrà un ricordo indimenticabile della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e della sua coronazione dallo stile tradizionale ma dal comfort moderno.

