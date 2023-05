Ecco come realizzare un micro camper ottimizzando lo spazio

Come trasformare un micro-camper ed ottimizzare lo spazio: i costruttori giapponesi di camper riescono a rendere speciali i furgoni più piccoli della terra. Oggi vi mostriamo Oka Motors e il suo Miniature Cruise Cozy con un ingegnoso layout interno/esterno che si trasforma in molteplici modi, permettendo a un furgoncino Suzuki Every lungo 340 cm di trasportare persone, completo inoltre di una cucina e posti letto per tre occupanti.

Come trasformare un micro-camper ed ottimizzare lo spazio: il Miniature Cruise Cozy, il video

Il letto della cabina si converte in una dinette e un divano, e il lungo e sottile blocco cucina si estende in larghezza per creare un letto a castello. Oka Motors è riuscito a rendere l’Every un camper a due o tre posti letto completo e veramente “Cozy”, senza nemmeno aggiungere un pop-up sul tetto. La trasformazione parte eliminando uno dei due sedili posteriori per liberare spazio per le nuove attrezzature del camper.

Con lo spazio extra lasciato dal sedile posteriore rimosso, Oka è in grado di dare al Cozy il lungo blocco cucina lato guida che prima mancava. Questo rende la cucina un elemento multifunzionale che rivoluziona l’intero design della cabina.

Il blocco cucina sembra abbastanza semplice e tradizionale a prima vista, ma racchiude invece spazi extra con un bancone ribaltabile nella parte anteriore, un microonde, un lavandino rettangolare e un frigorifero a caricamento dall’alto da 18 litri.

Ma la cucina del Cozy non è semplicemente una cucina. Il piano di lavoro piatto e livellato si raddoppia e si trasforma come un letto a soppalco (177 x 56 cm) con l’aiuto di alcuni pannelli di supporto laterali. Aggiungete un materassino gonfiabile e diventerà un accogliente letto supplementare.

Il letto a soppalco non è l’unico trucco del blocco cucina. Sotto il frigorifero, un secondo cassetto immagazzina i pannelli di espansione del letto a soppalco e si raddoppia come un piano di lavoro per poter usare la stufa a gas portatile. Il tavolo da pranzo multiuso può anche essere attaccato all’esterno del frigorifero per creare un tavolo laterale o una zona pranzo, mantenendo le bevande stabili con i porta bicchieri incassati.

Il divano-letto è altrettanto multifunzionale e convertibile come la cucina. Utilizzando un design multi-cuscino, i campeggiatori possono creare un lungo divano lato passeggero con schienale, perfetto per mangiare o per lavorare, utilizzando il bancone come una scrivania. Si possono anche girare i due grandi cuscini che diventano panche da pranzo sui lati opposti del tavolo rimovibile.

Infine si possono inclinare i sedili della cabina in avanti e la cabina posteriore può essere riempita con tutti i cuscini, diventando un letto da 182 x 85 cm. Sul Miniature Cruise Cozy è stata inserita anche la doppia configurazione della batteria 85 Ah e l’inverter 1.500 W.

