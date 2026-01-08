Renault al Salone di Bruxelles 2026: nuova Clio e nuova Twingo

Due anteprime e una gamma sempre più elettrificata: accanto a Renault 5 e Renault 4 E-Tech electric, evolvono Captur, Symbioz, Austral, Espace e Rafale. E c’è anche l’omaggio anni ’80 con Renault 5 Turbo 3E.

Renault al Salone di Bruxelles 2026 Twingo
Renault sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per raccontare, in un colpo solo, la sua traiettoria: tecnologie più accessibili, maggiore efficienza e un’idea di emozione automobilistica che, oggi, passa sempre più dall’elettrificazione. Al centro dello stand, in un “cubo” dedicato, due modelli simbolo della fase attuale del marchio: Nuova Renault Clio e Nuova Renault Twingo.

Nuova Renault Clio: sesta generazione, cambio di passo

Dal 1990 la Clio è uno dei pilastri della storia Renault e un best seller europeo. La sesta generazione, già svelata all’IAA di Monaco, arriva a Bruxelles come manifesto del rinnovamento: un modello profondamente aggiornato nell’evoluzione stilistica e nel posizionamento tecnologico. Più decisa e più “centrata” sulle esigenze reali di chi guida, la nuova Clio rappresenta l’ambizione di Renault di alzare il livello di contenuti e percezione senza perdere la sua natura di compatta popolare.

Twingo E-Tech electric: la city car torna protagonista

Accanto a Clio, Renault riporta in scena un nome che, in Europa, è sinonimo di mobilità urbana: Twingo. La Twingo E-Tech electric riprende lo spirito dell’icona del 1993 e lo traduce nell’era elettrica puntando su semplicità d’uso e tecnologia accessibile, con un prezzo di partenza indicato di 19.500 euro. Un messaggio chiaro: l’elettrico non deve essere un lusso, ma un’opzione concreta per la città.

Il “cuore” elettrico del segmento B: Renault 5 e Renault 4

A completare l’offerta 100% elettrica nel segmento B, Renault porta in evidenza anche Renault 5 E-Tech electric e Renault 4 E-Tech electric, due modelli lanciati rispettivamente nel 2024 e nel 2025 e ormai centrali nel racconto della marca: heritage reinterpretato, stile riconoscibile e posizionamento pensato per ampliare la base dei clienti EV.

Non solo anteprime: aggiornamenti per tutta la gamma

Bruxelles 2026 è anche il palcoscenico per mostrare le evoluzioni estetiche e tecnologiche di una parte ampia della gamma: Captur, Symbioz, Austral, Espace e Rafale. Un modo per sottolineare che la trasformazione non riguarda un singolo prodotto, ma l’intero portafoglio: efficienza, contenuti e coerenza stilistica.

Renault 5 Turbo 3E: l’omaggio che parla il linguaggio di oggi

C’è spazio anche per la componente “emozionale” più pura: con Renault 5 Turbo 3E, il marchio rende omaggio agli anni ’80 e alla Renault 5 Turbo, una delle auto più audaci della sua generazione. La 3E raccoglie quello spirito e lo proietta in una dimensione elettrica e contemporanea, come a dire che performance e carattere possono convivere anche nel nuovo corso a zero emissioni allo scarico.

