Renault Filante è il nuovo modello flagship internazionale della Losanga e rappresenta uno dei pilastri del Renault International Game Plan 2027. Posizionato nel segmento E, questo crossover alto di gamma è pensato per rafforzare la presenza di Renault nei mercati extraeuropei ad alto valore, a partire dalla Corea del Sud.
Renault Filante: più di un modello, un manifesto strategico
Il nome Filante non è casuale. Richiama due elementi centrali della storia Renault: da un lato la Étoile Filante, prototipo del 1956 protagonista di record di velocità a Bonneville; dall’altro la stella come simbolo dei modelli di prestigio Renault degli anni Trenta.
Nel 2025, Renault ha ripreso questa denominazione con la concept elettrica Renault Filante Record 2025, che ha stabilito un record di efficienza. Il nuovo crossover riprende questa eredità storica e tecnologica, traducendola in un veicolo di serie destinato ai mercati globali.
Posizionamento e mercati: focus su Corea del Sud, America Latina e Golfo
Renault Filante è prodotto nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud, ed è progettato per rispondere alle aspettative locali in termini di design, comfort e tecnologia. Il modello si inserisce nel segmento E, che in Corea rappresenta il 26,2% del mercato, con una forte presenza dei SUV.
La commercializzazione inizierà in Corea del Sud a marzo 2026. Entro l’inizio del 2027, il modello sarà distribuito anche in diversi Paesi dell’America Latina (tra cui Colombia, Cile e Uruguay) e successivamente nei Paesi del Golfo.
Design esterno: identità visiva esclusiva e stile all’avanguardia
Il design esterno di Renault Filante è uno degli elementi chiave del progetto. Il crossover adotta uno stile incisivo, con proporzioni scolpite e una forte presenza su strada.
La firma luminosa è completamente inedita e rappresenta uno degli elementi distintivi del modello, contribuendo a rafforzarne il carattere carismatico. Il posteriore, fortemente aerodinamico, è scolpito per migliorare l’efficienza senza rinunciare all’impatto visivo.
Abitacolo: comfort lounge e tecnologia di alto livello
L’interno di Renault Filante è stato progettato attorno al concetto di comfort lounge. Tutti i posti offrono sedili avvolgenti, elevata insonorizzazione e materiali orientati al segmento premium.
L’illuminazione ambientale è personalizzabile e contribuisce a creare un ambiente raffinato. L’esperienza sonora è pensata anche per gli audiofili, con un impianto sviluppato per valorizzare la qualità acustica dell’abitacolo.
Tecnologia di bordo e connettività
Il crossover integra un ambiente digitale completo, progettato per essere intuitivo, personalizzabile e connesso. Il sistema supporta aggiornamenti software trasparenti e continui.
La piattaforma My Renault consente il controllo remoto del veicolo, offrendo funzionalità di gestione e monitoraggio direttamente tramite app.
ADAS e sicurezza: sistemi avanzati e soluzioni inedite
Renault Filante integra i dispositivi di assistenza alla guida più avanzati della gamma Renault. Sono presenti tre tecnologie inedite:
- funzione di manovra di emergenza per evitare le collisioni
- retrovisore interno digitale
- sistema di rilevamento della presenza di bambini a bordo
Questi sistemi sono progettati per aumentare la tranquillità del conducente e dei passeggeri, sia in ambito urbano sia nei lunghi viaggi.
Motorizzazione: Full Hybrid E-Tech 250 CV
Il nuovo crossover inaugura un’evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech. Il sistema eroga una potenza complessiva di 250 CV ed è sviluppato su un’architettura dell’Alleanza ottimizzata per l’ibrido.
Il powertrain combina un motore termico con due motori elettrici efficienti e utilizza la trasmissione DHT Pro, progettata per garantire una guida più fluida, reattiva ed efficiente.
Renault Filante nel piano International Game Plan 2027
Renault Filante svolge un ruolo centrale nella strategia internazionale del marchio. Entro il 2027, Renault prevede il lancio di otto nuovi veicoli fuori dall’Europa, con un forte focus sui segmenti C e D.
Per la stessa data, l’obiettivo è che un veicolo su tre venduto fuori dall’Europa sia elettrico o ibrido. In questo contesto, Filante affianca modelli come Kardian, Duster, Boreal e Koleos come elemento chiave della crescita globale.
Tutto quello che devi sapere su Renault Filante
Renault Filante è il nuovo crossover flagship internazionale di Renault, posizionato nel segmento E.
Il modello è prodotto nello stabilimento Renault di Busan, in Corea del Sud.
Il lancio è previsto per marzo 2026 in Corea del Sud, con estensione ad America Latina e Paesi del Golfo entro il 2027.
Renault Filante adotta una motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 250 CV.
Include manovra di emergenza anticollisione, retrovisore interno digitale e sistema di rilevamento della presenza di bambini.