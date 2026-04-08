Informazioni chiave:
- Renault Twingo E-Tech Electric in concessionaria dal weekend del 18-19 aprile 2026, prime consegne da maggio.
- Prezzo da 19.500 euro per tutti, senza vincoli di rottamazione o finanziamento obbligatorio.
- Chi acquista entro il 04.05.2026 può aderire entro il 15.05.2026 all’offerta Enel Night Free: fino a 140 kWh/mese di ricarica domestica gratuita dalle 00:00 alle 07:00 per 3 anni.
Renault Twingo E-Tech Electric arriva nelle concessionarie italiane il 18 e 19 aprile 2026, nel weekend di porte aperte dedicato al lancio. Il prezzo parte da 19.500 euro, valido per tutti senza vincoli di rottamazione o finanziamento obbligatorio. Chi acquista entro il 4 maggio 2026 può attivare l’offerta Enel Night Free di Enel Energia: fino a 30.000 km di ricarica domestica gratuita in tre anni. Le prime consegne iniziano a maggio.
Indice dei contenuti
Quanto costa la Renault Twingo E-Tech Electric?
Il prezzo di listino della Renault Twingo E-Tech Electric parte da 19.500 euro. La cifra è valida per tutti gli acquirenti, senza la necessità di rottamare un’auto precedente e senza obbligo di ricorrere a un finanziamento specifico.
Come funziona l’offerta Enel Night Free abbinata alla Twingo?
Chi acquista la Renault Twingo E-Tech Electric entro il 4 maggio 2026 può aderire entro il 15 maggio 2026 all’offerta luce “Enel Night Free” di Enel Energia. Le condizioni principali dell’offerta sono:
- Cinque ricariche mensili a casa con prezzo luce azzerato dalle 00:00 alle 07:00, tutti i giorni
- Fino a 140 kWh al mese nella fascia oraria gratuita
- Durata: 3 anni dalla sottoscrizione
- Risultato complessivo: fino a 30.000 km di ricarica domestica nell’arco del triennio
Quando arriva in concessionaria e quando iniziano le consegne?
Il debutto pubblico della Renault Twingo E-Tech Electric nelle concessionarie italiane è fissato per il weekend del 18 e 19 aprile 2026, con porte aperte in tutta la rete Renault. Le prime consegne inizieranno nel mese di maggio 2026.
Twingo E-Tech Electric: motore, batteria e autonomia
La Renault Twingo E-Tech Electric monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (82 cv) e 175 Nm di coppia. Il peso a vuoto è di 1.200 kg nella versione Evolution, un dato che contribuisce direttamente alla reattività: lo scatto da 0 a 50 km/h richiede 3,85 secondi, quello da 0 a 100 km/h 12,1 secondi. La velocità massima è limitata a 130 km/h.
La batteria è di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato), tecnologia nuova per Renault Group, con una capacità utile di 27,5 kWh a 300V. Rispetto alla tecnologia NMC (nichel-manganese-cobalto), la LFP riduce il ricorso ai metalli critici e, grazie all’architettura cell-to-pack, abbatte del 20% il costo della batteria stessa. L’autonomia omologata ciclo WLTP combinato è di fino a 263 km, con un consumo di 12,2 kWh/100 km.
Come si ricarica la Twingo E-Tech Electric?
Di serie tutte le versioni montano un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW con cavo Mode 3 da 5 metri: dal 10 al 100% in 4 ore e 5 minuti su una wallbox domestica. Chi acquista il pack opzionale Advanced Charge (prezzo: 490 euro IVA inclusa) porta la ricarica AC a 11 kW bidirezionale e aggiunge la ricarica in corrente continua da 50 kW: in questo caso il 10-100% in AC richiede 2 ore e 35 minuti, mentre il 10-80% in DC si completa in 30 minuti.
Il pack Advanced Charge abilita anche la funzione V2L (vehicle-to-load): tramite un adattatore power to object è possibile alimentare dispositivi da 220V fino a 3.700W usando la batteria dell’auto come generatore.
Dimensioni, abitabilità e bagagliaio
La carrozzeria misura 3.789 mm di lunghezza con un passo di 2.493 mm. Il diametro di sterzata tra marciapiedi è di 9,87 metri, valore che facilita le manovre in contesti urbani stretti. I pneumatici sono 195/60 R16 di serie, con opzione 205/45 R18.
Il bagagliaio arriva a 360 litri nella configurazione standard. Con i sedili posteriori abbattuti il volume supera i 1.010 litri. I sedili posteriori sono scorrevoli singolarmente su 17 cm in tutte le versioni. Nella versione Techno è possibile abbattere anche lo schienale del passeggero anteriore, portando la lunghezza di carico a 2 metri.
Tecnologia di bordo e sistemi di assistenza
Tutte le versioni montano doppio display: driver display digitale da 7″ e display multimediale centrale da 10″. La versione Techno aggiunge il sistema OpenR Link con Google integrato, con Google Maps, Google Assistant e accesso al catalogo Google Play. Inclusi 2 GB al mese di dati per 3 anni.
I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) disponibili sono 24, tra cui Easy Park Assist (novità assoluta per il segmento), Adaptive Cruise Control, Rear AEB e il sistema di allerta uscita sicura per tutti gli occupanti. La funzione One Pedal, disponibile sulla Techno, consente di rallentare fino all’arresto completo sollevando il piede dall’acceleratore, senza toccare il freno.