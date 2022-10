Kangoo, il multispazio che Renault ha inventato 25 anni fa, diventa elettrico con la versione Kangoo E-Tech Electric. Il design esterno mantiene il cofano orizzontale nervato e il frontale verticale su cui si innesta una calandra specifica, che comprende la presa di ricarica elettrica dietro al logo.

Come nella versione termica, il design interno può contare sulla nuova plancia che comprende una finitura con un look legno scuro spazzolato, un abitacolo confortevole e maggiore ergonomia al posto guida. Solo il cruscotto è cambiato, con l’introduzione di dati specifici E-Tech.

Nuovo Kangoo E-Tech Electric è dotato di un motore da 90 kW con una coppia di 245 Nm immediatamente disponibile, per una guida fluida e serena in ogni circostanza. La modalità Eco, riduce la potenza a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h per ottimizzare l’autonomia.

La batteria e l’autonomia di Nuovo Kangoo E-Tech Electric

Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh 100% utilizzabili, composta da 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili, nuovo Kangoo E-Tech Electric offre un’autonomia fino a 285 km in ciclo WLTP. Un’autonomia che consente agli utenti di effettuare tranquillamente la maggior parte degli spostamenti quotidiani, al miglior costo di esercizio.

Le batterie sono coperte da garanzia di 8 anni o 160.000 km. Durante questo periodo, vengono sostituite gratuitamente, se la loro capacità scende ad un livello inferiore al 70% del valore nominale (SoH).

Rispetto alla versione termica la frenata idraulica classica è integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System), che massimizza il recupero energetico.

Per garantire la miglior autonomia possibile in tutte le stagioni, Nuovo Kangoo E-Tech Electric dispone di un climatizzatore automatico bizona con pompa di calore. Questo sistema permette di riscaldare in inverno e rinfrescare in estate, funzionando secondo il principio della climatizzazione reversibile. La funzione di riscaldamento fornisce all’abitacolo le calorie recuperate all’esterno, mentre quella di climatizzazione estrae le calorie dall’abitacolo per rilasciarle fuori dal veicolo.

La pompa di calore ha il rendimento ottimale quando la temperatura è compresa tra -15 e +15°C. Oltre a garantire un comfort termico di prim’ordine, preserva l’autonomia. Questa funzionalità permette, infatti, di mantenere fino a 30 km di autonomia WLTP in più.

I tempi di ricarica

Se collegata ad una colonnina pubblica da 11 kW, la batteria del Kangoo E-Tech Electric si ricarica dal 15 all’80% nel giro di 2 ore e 40 minuti, e in meno di 6 ore su una Wallbox da 7,4 kW (dal 15 al 100%).

Per ricaricare la batteria, Nuovo Kangoo E-Tech Electric propone la scelta tra 2 tipi di caricabatterie a bordo:

Caricabatterie da 11 kW AC trifase, adatto a tutti i tipi di ricarica domestica

Caricabatterie rapido da 22 kW, che consente di passare dal 5 all’80% in due ore e mezza, e caricabatterie DC 80 kW che consente di recuperare 170 km di autonomia in circa 30 minuti.

Un pratico contenitore pieghevole permette di riporre i vari cavi (cavo di ricarica Mode 3 e flexicharger in opzione per ricaricarsi su presa domestica o green-up) nel bagagliaio.

Con il caricabatterie da 22 kW, la batteria dispone di un sistema di raffreddamento a liquido e una resistenza elettrica che ne consentono l’utilizzo nel giusto range di temperatura, in modo da preservare l’autonomia e ridurre il tempo di ricarica.

Tre versioni per Renault Kangoo E-Tech Electric

Nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric è disponibile in tre versioni, ognuna delle quali è stata realizzata per soddisfare specifiche esigenze:

Authentic , che propone l’essenziale degli equipaggiamenti necessari per le amministrazioni e i clienti che necessitano di doppio utilizzo, personale e professionale;

, che propone l’essenziale degli equipaggiamenti necessari per le amministrazioni e i clienti che necessitano di doppio utilizzo, personale e professionale; Equilibre , per gli enti locali che desiderano proporre un servizio per il trasporto delle persone, virtuoso, confortevole ed economico;

, per gli enti locali che desiderano proporre un servizio per il trasporto delle persone, virtuoso, confortevole ed economico; Techno, per le famiglie e gli operatori professionali indipendenti alla ricerca di tutto il comfort e di tutta la sicurezza, con un design distintivo.

