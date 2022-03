Grazie al tetto sollevabile, può disporre di due grandi letti, ma anche di una doccia e un angolo cottura per adattarsi a tutti i viaggi senza preoccuparsi per l’alloggio.

Renault Trafic SpaceNomad 2022 è il camper per le vacanze proposto in due lunghezze, che presenta le versioni a quattro e cinque posti ed un’ampia scelta di motorizzazioni da 110 a 170 cv con trasmissione manuale o automatica (per i motori da 150 e 170 cv).

Il nuovo camper Trafic SpaceNomad 2022 risponde all’esigenza di versatilità di tutti coloro che vanno alla ricerca di libertà senza vincoli a livello di alloggio e parcheggio.

Renault Trafic SpaceNomad 2022: equipaggiamenti personalizzati

La cucina attrezzata per rifocillarsi, estate e inverno, e far fronte a tutti gli imprevisti:

Grande fornello a due fuochi con accensione piezoelettrica abbinato ad un lavello con rubinetto integrato

Frigorifero da 49 litri

Tavolo autonomo per l’interno o l’esterno (riponibile nel bagagliaio)

Due zone letto, fino a quattro posti letto:

Letto nel tetto sollevabile

Panchetta posteriore trasformabile in letto

Doccia esterna per rinfrescarsi in qualsiasi momento

Renault Trafic SpaceNomad 2022: abitacolo

Nuovo Trafic SpaceNomad può offrire fino a cinque posti. All’anteriore, è dotato di due sedili singoli che si girano verso l’interno per creare uno spazio generoso e conviviale. Al posteriore, il furgone si declina in due configurazioni: una panchetta fissa a due posti o scorrevole a tre posti.

Di giorno e di notte, protegge gli utenti contro le intemperie, grazie alla tenda da sole e ad un’illuminazione Full LED (12 punti luce). Infine, indipendentemente dalle condizioni climatiche, l’abitacolo è isolato, illuminato, riscaldato (2.000 W) e dotato di tenda.

Renault Trafic SpaceNomad 2022: design

Il nuovo Trafic SpaceNomad svela un nuovo design esterno più espressivo: cofano orizzontale e griglia della calandra verticale per una maggiore potenza, fari Full LED e firma luminosa C-Shape aggiornata. All’interno, la nuovissima plancia rivisitata propone fino a 81,8 litri di vani portaoggetti nella parte anteriore del veicolo, ponendolo al top del segmento.

Il design è arricchito: inserti cromati, cerchi diamantati, vernici metallizzate (tra cui l’inedito Rosso Carminio). Per una maggiore serenità a bordo, il furgone propone nuovi dispositivi di assistenza alla guida come: frenata di emergenza attiva, alert per il superamento della linea di carreggiata, rilevatore di stanchezza e sensore di angolo morto.

Renault Trafic SpaceNomad 2022: tecnologie

Nuovo SpaceNomad propone tecnologie a bordo come il touchscreen da 8” e il caricatore a induzione. È dotato dell’ultimo sistema multimediale Renault Easy Link con navigazione integrata ed è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto per gli smartphone.

