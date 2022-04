La Twingo Electric è la proposta elettrica più accessibile di Renault, una cittadina con 180 km di autonomia da 22.750 euro

La Renault Twingo Electric, come dice il nome, è la variante a batteria della piccola cittadina di casa Renault. Un’auto elettrica cittadina che in ambiente urbano si muove bene grazie al suo raggio di sterzata e all’autonomia di 180 km garantita dalla batteria da 22 kWh in abbinamento al motore da 81 CV.

Per saperne di più, l’abbiamo provata in modo approfondito.

Motore e autonomia della Renault Twingo Electric

La Renault Twingo in versione elettrica è piccola, anche nel motore: parliamo infatti di un propulsore elettrico da 60 kW, circa 81 CV, abbinato a un pacco batteria da 22 kWh. Ma nell’elettrico le apparenze non contano, perché grazie alla coppia massima di 160 N/m e all’erogazione diretta della potenza, la Twingo Electric ha la giusta spinta per muoversi nelle affollate e frenetiche città italiane.

L’autonomia su ciclo misto WLTP è di 180 km, che arrivano a 225 guidandola in modalità eco e attivando la B-Mode, ovvero la frenata rigenerativa. Da sottolineare che è possibile ricaricare alle colonnine gratis, un po’ ovunque in Italia.

Il prezzo

Disponibile in 4 allestimenti, il listino della Twingo Electric parte da:

22.750 euro per la Authentic;

23.750 euro per la Equilibre;

24.950 euro per la Techno;

25.050 euro per la Urban Night.

I prezzi indicati sono al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

La Twingo è una cittadina con un’ottima dotazione sin dall’allestimento Authentic, che include:

⋅ Sellerie Vichy

⋅ Protezioni laterali nero opaco

⋅ Spoiler posteriore

⋅ Design cerchi in acciaio da 15” con copriruota Makao

⋅ Retrovisori esterni neri

⋅ Consolle posteriore

⋅ Radio R&GO

⋅ Comandi radio al volante

⋅ Airbag laterali

⋅ Luci diurne a LED

⋅ Ganci Isofix posteriori

⋅ Kit riparazione pneumatici

⋅ Limitatore di velocità

⋅ Prequipaggiamento allarme

⋅ Compatibilità i-Size

⋅ Sensori di pioggia

⋅ Chiusura centralizzata

⋅ Biggy closed: Portaoggetti plancia richiudibile

⋅ Climatizzatore automatico

⋅ Sedili posteriori ribaltabili 1/1

⋅ Copribagagliaio

La Equilibre, invece, dispone di:

⋅ Sellerie in tessuto

⋅ Protezioni laterali nero opaco

⋅ Spoiler posteriore

⋅ Cerchi in acciaio da 15”

⋅ Retrovisori esterni in tinta personalizzati

⋅ Retrovisori esterni regolabili elettricamente

⋅ Maniglie in tinta carrozzeria

⋅ Sistema multimediale EASY LINK 7″ con radio DAB

⋅ Compatibilità con Android Auto e AppleCarPlay

⋅ Sensori di pioggia

⋅ Sedili posteriori frazionabili 1/2-1/2

⋅ Climatizzatore automatico

⋅ Poggiatesta posteriori

⋅ Sedile conducente regolabile in altezza

⋅ Volante regolabile in altezza

L’allestimento Technp aggiunge dettagli più rifiniti, come:

⋅ Sellerie in tessuto e pelle TEP

⋅ Design cerchi in lega 15” Altana

⋅ Volante in pelle

⋅ Privacy Glass

⋅ Stripping 3 Lines

⋅ Cruise Control

⋅ Sensori di parcheggio posteriori e Parking camera

⋅ Chiusura centralizzata

⋅ Regolazione schienale sedili posteriori

⋅ Sneaky: Portaoggetti sotto sedili posteriori

⋅ Sedile passeggero ripiegabile con funzione one-touch

⋅ Volante regolabile in altezza

⋅ Tally: Portaoggetti portiere posteriori

Urban Night è l’allestimento più ricco, l’ultimo lanciato e limited edition, con dettagli in nero:

⋅ Interni Color Nero Etoilé

⋅ Light Stripping Urban Night Black: sticker Urban Night nero su montanti posteriori

⋅ Cerchi in lega da 16” Monega diamantati neri

⋅ Sellerie in tessuto e pelle TEP specifiche con firma “Urban Night X”

⋅ Lane Departure Warning

—–

