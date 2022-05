Renault Zoe 2022 a partire da 28.700 euro con incentivi

Renault Zoe 2022 con motore da 108 CV e batteria da 52 kWh con autonomia di 395 km ora a 28.700 euro grazie agli incentivi statali

Renault Zoe 2022 è una delle auto elettriche più longeve sul mercato, che il marchio francese continua ad aggiornare sia nel design, che negli interni che nella capacità delle batterie. Compatta ma spaziosa, monta un motore elettrico da 80 kW o 108 CV e oggi arriva a 395 km di autonomia dichiarata.

Grazie agli incentivi, il prezzo di listino di 33.700 euro scende a 28.700 euro, con un contributo statale fino a 5.000 euro con rottamazione.

Il motore della Renault Zoe 2022

Come detto, Renault Zoe 2022 dispone di un motore elettrico da 108 CV, abbinato a una nuova batteria da 52 kWh che garantisce fino a 395 km di autonomia su ciclo WLTP.

Il sistema di tensione è a 400 Volt, e supporta la ricarica rapida in corrente continua (CCS Combo 2) fino a 50 kW, recuperando l’80% in circa 70 minuti. Inoltre, la Zoe è una delle poche vetture elettriche a disporre di un cavo di ricarica trifase da 22 kW per la ricarica in corrente alternata.

Il prezzo

Senza incentivi, il prezzo della Renault Zoe 2022 parte da 33.700 euro in allestimento Life. Sono disponibili anche:

⋅ Business da 34.900 euro;

⋅ Zen da 35.300 euro;

⋅ Intense da 37.050 euro;

Tutti gli allestimenti rientrano negli incentivi statali fino a 5.000 euro, ancora inattivi al momento in cui scriviamo.

La dotazione

La gamma Renault Zoe 2022 parte dalla Life, che gode di:

⋅ Cerchi in Acciaio 15”

⋅ Sellerie in tessuto Fortunate

⋅ EASY LINK 7” con radio DAB

⋅ Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

⋅ Sistema Elettronico Stabilità (ESP)

⋅ Kit Riparazione Pneumatici

⋅ ABS con ripartitore elettronico della frenata

⋅ Cavo di ricarica Modo 3 da 6,5 m con presa Tipo 2 (Mennekes)

⋅ Active Emergency Brake System (frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti)

⋅ Cruise control

⋅ Climatizzatore automatico con modalità ECO

⋅ Retrovisori esterni elettrici.

Sulla Business, pensata per un utilizzo professionale, troviamo:

⋅ Cerchi in Acciaio 15”

⋅ Sellerie in tessuto Fortunate

⋅ EASY LINK 7” con radio DAB e Nav

⋅ Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

⋅ Sistema Elettronico Stabilità (ESP)

⋅ Kit Riparazione Pneumatici

⋅ ABS con ripartitore elettronico della frenata

⋅ Over Speed Prevention

⋅ Cavo di ricarica Modo 3 da 6,5 m con presa Tipo 2 (Mennekes)

⋅ Fari fendinebbia a LED con illuminazione dinamica in curva

⋅ Active Emergency Brake System (frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti)

⋅ Sensori di parcheggio posteriori

⋅ 3° poggiatesta posteriore regolabile in altezza

⋅ Cruise control

⋅ Alzacristalli posteriori elettrici

⋅ Climatizzatore automatico con modalità ECO

⋅ Retrovisori esterni elettrici

⋅ Alzacristallo anteriore impulsionale

La Zen dispone invece di:

⋅ Design Cerchi in lega da 16″ Ediris

⋅ Sellerie in tessuto

⋅ EASY LINK 7” con radio DAB e Nav

⋅ Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

⋅ Sistema Elettronico Stabilità (ESP)

⋅ Kit Riparazione Pneumatici

⋅ ABS con ripartitore elettronico della frenata

⋅ Over Speed Prevention

⋅ Cavo di ricarica Modo 3 da 6,5 m con presa Tipo 2 (Mennekes)

⋅ Active Emergency Brake System (frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti)

⋅ Sensori di parcheggio posteriori

⋅ 3° poggiatesta posteriore regolabile in altezza

⋅ Cruise control

⋅ Alzacristalli posteriori elettrici

⋅ Climatizzatore automatico con modalità ECO

⋅ Retrovisori esterni elettrici

⋅ Alzacristallo anteriore impulsionale

Infine, sulla top di gamma Intens sono disponibili di serie:

⋅ Design cerchi in lega da 16” diamantati bi-tono Elective

⋅ Sellerie in pelle Tep e tessuto

⋅ EASY LINK 9,3” Premium con navigazione e radio DAB

⋅ Caricatore smartphone wireless

⋅ Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

⋅ Sistema Elettronico Stabilità (ESP)

⋅ Kit Riparazione Pneumatici

⋅ ABS con ripartitore elettronico della frenata

⋅ Over Speed Prevention

⋅ Cavo di ricarica Modo 3 da 6,5 m con presa Tipo 2 (Mennekes)

⋅ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

⋅ Fari fendinebbia a LED con illuminazione dinamica in curva

⋅ Parking Camera posteriore

⋅ Active Emergency Brake System (frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti)

⋅ 3° poggiatesta posteriore regolabile in altezza

⋅ Cruise control

⋅ Alzacristalli posteriori elettrici

⋅ Climatizzatore automatico con modalità ECO

⋅ Alzacristallo anteriore impulsionale

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!