- La revisione auto è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni. Nel 2026 costa 79,02 euro nei centri privati e circa 45 euro (66-67 totali) alla Motorizzazione Civile.
- Chi circola con revisione scaduta rischia una multa da 173 a 694 euro e il ritiro della carta di circolazione. In caso di recidiva la multa raddoppia fino a circa 1.388 euro.
- I controlli seguono il protocollo digitale MCTC Net2: freni, luci, emissioni, pneumatici (minimo 1,6 mm di battistrada), sterzo, sospensioni, parabrezza e dal 2025 anche i sistemi ADAS.
La revisione auto è un controllo tecnico obbligatorio previsto dall’articolo 80 del Codice della Strada. La prima revisione va fatta entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione, le successive ogni 2 anni.
Nel 2026 il costo è di 79,02 euro nei centri privati autorizzati e di circa 45 euro presso la Motorizzazione Civile. Chi circola con revisione scaduta rischia una multa da 173 a 694 euro e il ritiro della carta di circolazione.
Indice dei contenuti
Quando va fatta la revisione auto
La scadenza dipende dalla data di prima immatricolazione: 4 anni dopo l’immatricolazione per la prima revisione, poi ogni 2 anni. Fanno eccezione taxi, NCC, ambulanze, autobus e mezzi oltre 3,5 tonnellate, per i quali la revisione è annuale.
La data di scadenza è riportata sulla carta di circolazione e sul tagliando dell’ultima revisione. È possibile verificarla anche online tramite il Portale dell’Automobilista, inserendo la targa. Per i dettagli sulle tempistiche: ogni quanto va effettuata la revisione auto e come sapere quando fare la revisione.
Quanto costa la revisione auto nel 2026
I costi sono fissati a livello nazionale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 3 agosto 2021, n. 129) e sono identici in tutte le regioni:
- Centri privati autorizzati: 79,02 euro (tariffa base 54,95 euro + IVA 22% + diritti Motorizzazione 10,20 euro + commissione bollettino 1,46-1,78 euro)
- Motorizzazione Civile: circa 45 euro di diritti di revisione (tariffa N046), a cui si aggiungono le spese di versamento. Il costo complessivo in Motorizzazione si aggira sui 66-67 euro
Un emendamento al Ddl 1337/2024 prevede un possibile aumento a 88,20 euro nei centri privati, ma l’entrata in vigore è subordinata a un decreto attuativo del MIT non ancora pubblicato. Per l’analisi completa dei costi: quanto costa la revisione auto.
Se l’esito è “ripetere” (difetti da sistemare entro un mese), la seconda prova comporta un nuovo pagamento. L’esito “sospeso” significa che il mezzo non può circolare fino alla riparazione e a una nuova revisione.
Cosa controllano durante la revisione
I controlli seguono il protocollo MCTC Net2, che dal 2018 registra digitalmente tutti i risultati e rende più difficile alterare gli esiti. Le verifiche coprono:
- Impianto frenante: efficienza dei freni anteriori, posteriori e di stazionamento, livello del liquido freni, usura di dischi e pastiglie
- Sterzo e sospensioni: gioco dello sterzo, condizione dei cuscinetti, stato degli ammortizzatori e dei bracci
- Luci e segnalazione: funzionamento di tutti i gruppi ottici (anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, luci di posizione, stop, retromarcia, fendinebbia), orientamento dei fari
- Pneumatici: profondità del battistrada (minimo legale 1,6 mm), usura uniforme, assenza di tagli o rigonfiamenti, corrispondenza con le misure omologate
- Emissioni: controllo dei gas di scarico (CO per benzina, opacità per diesel), verifica della sonda lambda e del sistema OBD (diagnostica di bordo)
- Telaio e carrozzeria: integrità strutturale, assenza di corrosione pericolosa, leggibilità del numero di telaio
- Targhe: leggibilità e integrità (vengono fotografate e lette dal software MCTC Net2)
- Visibilità: stato del parabrezza (crepe nel campo visivo del conducente), efficienza dei tergicristalli, funzionamento del lavavetri
Dal 2025 vengono verificati anche i sistemi ADAS (frenata automatica, mantenimento della corsia) sulle auto che ne sono dotate. Per il funzionamento completo: come funziona la revisione auto.
Cosa succede se la revisione è scaduta
Le sanzioni per chi circola con revisione scaduta sono:
- Multa da 173 a 694 euro e ritiro della carta di circolazione fino al superamento della revisione
- In caso di recidiva (seconda violazione entro due anni): multa raddoppiata, fino a circa 1.388 euro
- Se il mezzo è sospeso dalla circolazione per mancata revisione e viene comunque usato: multa da 1.998 a 7.993 euro, con fermo amministrativo per 90 giorni
Non esiste tolleranza: anche un solo giorno di ritardo espone alla sanzione. Chi ha prenotato la revisione ma la scadenza è già passata può circolare solo per recarsi al centro revisione, portando la ricevuta della prenotazione. Per tutti i dettagli: quanto tempo si ha per fare la revisione dopo la scadenza.
Come prenotare la revisione online
Presso la Motorizzazione Civile
La prenotazione avviene tramite il Portale dell’Automobilista. Serve autenticarsi con SPID, CIE o CNS. La procedura prevede: compilare online il modello TT2100, stamparlo, presentarlo allo sportello con le ricevute dei versamenti effettuati tramite PagoPA. I tempi di attesa variano per provincia e periodo dell’anno: nelle grandi città possono servire diverse settimane.
Attenzione: il Ministero segnala che in una parte degli Uffici della Motorizzazione alcune revisioni periodiche non sono effettuabili (ad esempio per auto fino a 3,5 tonnellate). Conviene verificare la disponibilità prima di procedere con il pagamento.
Presso i centri privati autorizzati
La prenotazione è più flessibile: telefonica, online sul sito del centro o di persona. Il pagamento avviene al momento della revisione. Il centro deve essere autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al termine della prova viene rilasciato un tagliando con l’esito: regolare, ripetere (intervento entro un mese) o sospeso (divieto di circolazione).
10 controlli da fare prima di portare l’auto alla revisione
Una bocciatura comporta il costo di una seconda revisione più le riparazioni. Preparare l’auto prima della prova riduce il rischio:
- Freni: verificare usura di pastiglie e dischi, controllare il livello del liquido freni, registrare il freno a mano
- Luci: controllare il funzionamento di tutte le luci (anabbaglianti, abbaglianti, stop, frecce, retromarcia, targa). Sostituire le lampadine bruciate
- Pneumatici: verificare che il battistrada sia sopra 1,6 mm (il limite legale, ma meglio sopra 3 mm), controllare la pressione e l’assenza di danni. Le misure devono corrispondere a quelle indicate sulla carta di circolazione
- Tergicristalli e lavavetri: sostituire le spazzole se lasciano aloni, verificare che il serbatoio del lavavetri sia pieno
- Parabrezza: una crepa nel campo visivo del conducente può causare la bocciatura
- Targhe: devono essere perfettamente leggibili, pulite e integre. Il software MCTC Net2 le fotografa e le legge automaticamente
- Spie del cruscotto: una spia motore accesa (check engine) può indicare un problema dell’OBD che fa fallire il controllo emissioni
- Livelli liquidi: olio motore, liquido refrigerante, liquido freni
- Marmitta e emissioni: un’auto con la marmitta forata o il catalizzatore deteriorato non supera il controllo dei gas di scarico
- Sterzo e sospensioni: gioco eccessivo, rumori anomali o ammortizzatori scarichi sono cause frequenti di bocciatura
La revisione auto è un appuntamento che si ripete ogni due anni per l’intera vita del mezzo. Programmarla con qualche settimana di anticipo e verificare i punti della checklist evita sorprese al momento della prova e costi aggiuntivi per la ripetizione.