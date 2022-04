Parlando a RadioTimes.com, Richard Hammond ha annunciato che le riprese del nuovo episodio di The Grand Tour sono terminate.

Richard Hammond ha recentemente annunciato a RadioTimes.com che lui e i colleghi Jeremy Clarkson e James May hanno finito di girare il prossimo episodio di The Grand Tour. Tra non molto, quindi, dovremmo vedere i tre storici conduttori in nuove avventure strampalate.

Quello che sappiamo del prossimo speciale è che sarà ambientato in Norvegia, come si vede dalle immagini del set pubblicate da Clarkson sui suoi profili social che mostrano due colonne portanti del rally anni Novanta-Duemile: una Mitsubishi Lancer Evo IX gialla e una Subaru Impreza WRX STi.

Cosa vedremo nel prossimo speciale di The Grand Tour?

