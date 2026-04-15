- A marzo 2026 le rinnovabili hanno superato il gas naturale come prima fonte di elettricità negli USA: è la prima volta. Solare, eolico e idroelettrico hanno prodotto più energia di qualsiasi altra fonte singola (dati Ember).
- Nello stesso mese i combustibili fossili hanno generato meno elettricità di qualsiasi marzo degli ultimi 25 anni. Solare, eolico e batterie rappresenteranno il 93% della nuova capacità installata negli USA nel 2026 (dato EIA).
- In Europa il gas TTF è salito del 70% a marzo per le tensioni nello stretto di Hormuz, il petrolio WTI ha superato i 97 dollari al barile. In Italia benzina a 1,73 €/l e diesel a 2,03 €/l.
A marzo 2026 le rinnovabili hanno superato il gas naturale come prima fonte di elettricità negli Stati Uniti: è la prima volta nella storia. Secondo i dati del think tank Ember, solare, eolico, idroelettrico e bioenergie hanno prodotto complessivamente più energia di qualsiasi altra fonte singola.
Insieme al nucleare, le fonti a zero emissioni hanno coperto oltre la metà dell’elettricità del Paese. Nello stesso mese, i combustibili fossili hanno generato meno elettricità di qualsiasi marzo degli ultimi 25 anni.
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Perché le rinnovabili hanno superato il gas negli USA proprio a marzo
Il sorpasso è il risultato di due fattori combinati: la crescita strutturale di solare ed eolico e il calo stagionale della domanda. In primavera il clima mite riduce il consumo per riscaldamento e raffrescamento; quando la domanda scende, sono le centrali a gas e carbone a ridurre la produzione per prime, mentre le rinnovabili continuano a generare. Secondo la Energy Information Administration (EIA), solare, eolico e batterie rappresenteranno il 93% della nuova capacità elettrica installata negli USA nel 2026.
Il dato di marzo è un picco stagionale, non una media annua: nei mesi estivi e invernali, quando la domanda sale, il gas naturale tornerà a essere la prima fonte. Ma la tendenza è chiara: la quota delle rinnovabili cresce anno dopo anno e il sorpasso diventerà strutturale nel giro di pochi anni.
Cosa rallenta la transizione: data center e centrali a carbone
La crescita della domanda elettrica, trainata dai data center per l’intelligenza artificiale, sta complicando il percorso. Le aziende tecnologiche stanno installando generatori a gas naturale presso i nuovi data center per garantirsi l’energia che la rete non riesce a fornire con la rapidità richiesta.
In parallelo, gli operatori di rete hanno rinviato la chiusura di 9 centrali a carbone che erano programmate per il ritiro nel 2025: cinque su ordine del Dipartimento dell’Energia. Nel 2025 solo 4 impianti a carbone sono stati dismessi, il numero più basso degli ultimi 15 anni secondo la EIA.
Come cambia la situazione in Europa e nel mondo
A livello mondiale, le rinnovabili hanno raggiunto il 49,4% della capacità elettrica installata alla fine del 2025, secondo il rapporto IRENA. Nel 2025 sono stati aggiunti 692 GW di nuova capacità rinnovabile (di cui 511 GW di solare e 159 GW di eolico), contro 116 GW di fossili. La Cina guida la classifica con 315 GW di solare e 119 GW di eolico installati nel solo 2025, ma nello stesso anno ha messo in servizio anche 78 GW di nuove centrali a carbone.
In Europa, eolico e solare hanno coperto nel 2025 una quota record del 30% della produzione elettrica UE. A marzo 2026, secondo un’analisi di SolarPower Europe, il solare ha fatto risparmiare all’Europa oltre 3 miliardi di euro in importazioni di combustibili fossili. Il risparmio è particolarmente rilevante nel contesto attuale: il prezzo del gas naturale al TTF olandese è salito del 70% a marzo, in gran parte per le tensioni nello stretto di Hormuz, e il petrolio WTI ha superato i 97 dollari al barile.
L’Italia resta tra i Paesi europei più dipendenti dal gas fossile per la produzione elettrica. Il gas ha coperto circa il 35% della domanda elettrica nazionale nel 2025, mentre le rinnovabili sono al 45,3% (dato del 13 aprile 2026). I prezzi dei carburanti in Italia riflettono la pressione sui mercati energetici: la benzina è a circa 1,73 euro al litro e il diesel a 2,03 euro, tra i più alti in Europa.
Cosa significa per chi guida
La transizione energetica nel settore elettrico e quella nel settore dei trasporti procedono a velocità diverse. L’elettricità da fonti rinnovabili cresce rapidamente, ma chi guida un’auto a benzina o diesel continua a dipendere dal prezzo del petrolio, che è influenzato da fattori geopolitici (stretto di Hormuz, sanzioni, tagli OPEC+) che le rinnovabili non possono compensare direttamente.
Per gli automobilisti, il collegamento tra le due transizioni passa dalle auto elettriche e ibride plug-in: più l’elettricità proviene da fonti rinnovabili, più il costo per chilometro di un’auto elettrica si distacca da quello di un’auto a combustione. Secondo Ember, l’adozione dei pannelli solari domestici e delle auto elettriche è la combinazione che riduce di più la dipendenza dai combustibili fossili importati a livello familiare.