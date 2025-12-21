Il rinnovo patente tramite ASL è la procedura che permette di rinnovare la patente di guida effettuando una visita medica presso l’Azienda Sanitaria Locale. È una modalità ufficiale del Servizio Sanitario Nazionale ed è obbligatoria in alcuni casi specifici, mentre in altri rappresenta una scelta alternativa al rinnovo tramite autoscuola o medico privato.
Rinnovare patente tramite ASL: la procedura
La procedura per rinnovare la patente tramite ASL si basa su una visita medica di idoneità alla guida, necessaria per verificare i requisiti psicofisici del conducente.
Come funziona il rinnovo patente ASL
Il primo passo è la prenotazione della visita medica per rinnovo patente ASL. La prenotazione avviene solitamente tramite:
- CUP regionale
- portale sanitario regionale
- sportelli ASL territoriali
Il secondo passo è la visita medica rinnovo patente ASL. Durante la visita il medico valuta:
- vista e capacità visive
- riflessi e coordinazione
- condizioni di salute generali
Se l’esito è positivo, l’idoneità alla guida viene registrata nel sistema sanitario e i dati vengono trasmessi in modalità telematica alla Motorizzazione Civile.
Al termine della visita viene rilasciata una ricevuta sostitutiva della patente, valida per guidare fino all’arrivo del nuovo documento.
La patente rinnovata viene spedita direttamente al domicilio del conducente. I tempi medi di consegna sono compresi tra 7 e 15 giorni lavorativi.
Cosa fare se la patente è scaduta
Se la patente è scaduta, è comunque possibile procedere al rinnovo tramite ASL, a condizione che:
- la scadenza non sia eccessivamente lontana nel tempo
- la patente non sia sospesa o revocata
Dopo la visita medica, viene rilasciata una ricevuta sostitutiva che consente di guidare legalmente fino all’arrivo della nuova patente.
Se la patente è scaduta da molto tempo o sono presenti particolari condizioni sanitarie, può essere richiesto un approfondimento medico o il passaggio tramite commissione medica.
Rinnovare patente ASL Milano procedura
Il rinnovo patente alla ASL di Milano segue le regole della Regione Lombardia ed è gestito dalle strutture sanitarie territoriali.
A Milano è possibile:
- prenotare la visita tramite CUP Lombardia o portale sanitario regionale
- effettuare la visita presso ASL o poliambulatori pubblici convenzionati
I tempi di attesa possono variare in base alla struttura e al periodo dell’anno. È consigliabile prenotare con anticipo, soprattutto se la patente è prossima alla scadenza.
Rinnovo patente di guida ASL requisiti e costi
Vediamo quali sono i requisiti ed il costo che si dovrà affrontare.
Requisiti per il rinnovo patente ASL
Per il rinnovo della patente di guida tramite ASL sono generalmente richiesti:
- documento di identità valido
- tessera sanitaria
- patente in scadenza o scaduta
- ricevute dei versamenti previsti
- eventuali certificazioni mediche, se presenti patologie o terapie in corso
Quanto costa il rinnovo patente ASL
Il costo del rinnovo patente tramite ASL può variare leggermente in base alla regione, ma in media comprende:
- visita medica ASL
- diritti di Motorizzazione
- imposta di bollo
- spese di spedizione della patente
Il costo totale è generalmente compreso tra 50 e 70 euro. Il rinnovo tramite ASL è spesso più economico rispetto al rinnovo effettuato tramite autoscuola o medico privato, perché non prevede costi di intermediazione.
Quando è obbligatorio rinnovare la patente tramite ASL
Il rinnovo patente tramite ASL è obbligatorio nei seguenti casi:
- patenti speciali: le patenti speciali (AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS, C1S, CS, D1S, DS) devono essere rinnovate sempre presso la Commissione Medica Locale. Queste patenti sono rilasciate a persone con minorazioni fisiche che richiedono adattamenti del veicolo.
- patenti con limitazioni sanitarie: le patenti rilasciate con specifiche prescrizioni o limitazioni dovute a condizioni di salute richiedono il rinnovo in Commissione Medica Locale.
- patenti professionali, per le patenti superiori (C, D, E):
- Dopo i 60 anni per le patenti D e DE
- Dopo i 65 anni per le patenti C e CE il rinnovo deve avvenire obbligatoriamente presso la Commissione Medica Locale.
- presenza di patologie certificate: la visita presso la CML è obbligatoria in presenza di patologie cardiovascolari, diabete complicato trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, patologie oculari progressive, minorazioni anatomiche degli arti o deficit neurologici importanti.
- rinnovi con validità ridotta: la Commissione Medica ha la funzione di definire la validità/durata limitata della patente in relazione alla gravità della patologia accertata. Chi ha già una patente con validità ridotta per motivi sanitari deve rinnovarla presso la CML.
In queste situazioni non è possibile rinnovare la patente tramite autoscuola o medico privato.
Domande frequenti sul rinnovo patente tramite ASL
Sì, se la patente è scaduta da poco e non risultano sospensioni o revoche.
Sì, utilizzando la ricevuta sostitutiva rilasciata dopo la visita medica.
In genere sì, perché non sono previsti costi di intermediazione.
Nella maggior parte dei casi no, perché la foto viene acquisita digitalmente durante la procedura.
Fonte: ATS Milano. Aggiornato il: 21 dicembre 2025.
