- Per risalire al proprietario di un’auto dalla targa basta una visura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) gestito dall’ACI. Costo: 6 euro via PagoPA. La richiesta è aperta a chiunque, senza motivazione.
- La visura si fa online in pochi minuti tramite il portale Visurenet dell’ACI o l’app ACI Space, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Limite: 3 visure al giorno per codice fiscale.
- La visura restituisce nome del proprietario, dati tecnici dell’auto, fermi amministrativi, ipoteche e ultimo passaggio di proprietà. Non ha valore legale di certificazione: per quello serve il certificato cronologico PRA (25,62 euro + bollo).
Per risalire al proprietario di un’auto dalla targa è sufficiente richiedere una visura targa al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall’ACI. Il costo è di 6 euro per targa, pagabili tramite PagoPA.
La visura si può fare online in pochi minuti tramite il portale Visurenet dell’ACI oppure tramite l’app ACI Space, autenticandosi con SPID, CIE o CNS. La richiesta può essere fatta da chiunque, senza dover motivare lo scopo: il PRA è un registro pubblico.
Indice dei contenuti
Quali informazioni si ottengono con la visura targa
La visura per targa restituisce i dati relativi allo stato giuridico attuale dell’auto iscritta al PRA:
- Dati del proprietario: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (per persone fisiche) o ragione sociale e sede (per persone giuridiche)
- Dati tecnici: marca, modello, cilindrata, potenza, tipo di alimentazione, numero di telaio, data di prima immatricolazione
- Stato giuridico: presenza di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti, vincoli o gravami
- Ultima formalità registrata: data e tipo dell’ultimo passaggio di proprietà
La visura è un documento informativo e non ha valore legale di certificazione. Per un documento con valore certificativo è necessario richiedere il certificato cronologico PRA (costo: 25,62 euro + bollo da 16 euro). Per la guida completa alla procedura: come fare una visura PRA online.
Come fare la visura targa online
La procedura online tramite Visurenet richiede circa 5 minuti:
- Accedere a Visurenet sul sito ACI con SPID, CIE o CNS
- Selezionare il tipo di mezzo e inserire il numero di targa
- Pagare 6 euro tramite PagoPA
- Scaricare la visura, disponibile in tempo reale dopo il pagamento
Il servizio è attivo 24 ore su 24. Il limite è di 3 visure al giorno con lo stesso codice fiscale. In alternativa, la visura si può richiedere tramite l’app ACI Space (percorso: Tutti i mezzi → Sportello pratiche → Visure e certificazioni → Visura PRA) oppure di persona presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto, dove al costo base di 6 euro si aggiunge la commissione dell’intermediario.
La visura è disponibile solo per mezzi iscritti al PRA e immatricolati dopo il 1993. Per i mezzi precedenti è necessaria una ricerca manuale presso gli archivi cartacei.
Si può risalire alla targa partendo dal nome del proprietario
La visura nominativa (dal nome alla targa) esiste, ma ha regole di accesso diverse. La visura nominativa attuale costa 6 euro per nominativo più 6 euro per ogni targa estratta, e va richiesta presso gli uffici PRA presentando un documento di identità. Il percorso inverso (dal nome del proprietario alla targa) non è disponibile per la consultazione online da parte di privati cittadini.
Le forze dell’ordine, i funzionari autorizzati e alcune categorie professionali (avvocati tramite convenzione con Cassa Forense) possono accedere ai dati con procedure dedicate.
Quando serve risalire al proprietario dalla targa
Le situazioni più comuni sono:
- Incidente stradale con controparte che si allontana: annotare la targa consente di identificare il proprietario e la compagnia assicurativa per la richiesta di risarcimento. L’articolo 189 del Codice della Strada prevede una sanzione da 294 a 1.174 euro per chi si allontana dal luogo di un incidente senza feriti
- Acquisto di un’auto usata: la visura verifica che il venditore sia effettivamente l’intestatario al PRA e che l’auto sia libera da fermi amministrativi o ipoteche
- Danni da parcheggio: se un’auto parcheggiata viene danneggiata e il responsabile lascia un biglietto con la targa, la visura consente di identificare il proprietario per una risoluzione diretta
- Verifica di un fermo amministrativo: prima di acquistare un’auto è utile controllare che non ci siano debiti pendenti che impedirebbero l’uso o la radiazione
Controllo targa gratuito: cosa si ottiene senza pagare
Il Portale dell’Automobilista offre alcuni controlli gratuiti sulla targa, ma con informazioni limitate: data dell’ultima revisione, stato della copertura RC, eventuali denunce di furto e dati tecnici di base (cilindrata, alimentazione, classe ambientale). Il nome del proprietario non è incluso nei servizi gratuiti: per quella informazione serve la visura PRA a pagamento.