- La Rovinieta è obbligatoria su tutte le strade nazionali della Romania (non solo autostrade), in formato digitale legato alla targa. Si acquista su roviniete.ro. Le moto sono esenti.
- Per le auto (Categoria A) i prezzi 2026 vanno da 17,80 RON (~3,50 €) per 1 giorno a 254,28 RON (~52 €) per 12 mesi. Disponibili 6 durate. La categoria dipende dall’omologazione (campo J), non dal peso.
- La multa per chi circola senza Rovinieta valida arriva fino a 4.500 RON (circa 900 euro). I controlli sono automatizzati con telecamere ANPR sulla targa.
La Rovinieta è la vignetta autostradale della Romania, obbligatoria su tutta la rete di strade nazionali per auto, furgoni, camper e rimorchi. A differenza di Austria e Svizzera, dove la vignetta copre solo autostrade e superstrade, in Romania la Rovinieta serve su tutte le strade nazionali, con la sola eccezione dei tratti all’interno delle municipalità.
Dal 2022 esiste solo in formato digitale, legata alla targa, e si acquista online sul portale ufficiale roviniete.ro gestito dalla CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere). Sono disponibili 6 durate: 1 giorno, 7 giorni, 10 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 12 mesi. Per le auto (Categoria A) i prezzi partono da 17,80 RON (~3,50 €) per la giornaliera fino a 254,28 RON (~52 €) per l’annuale. Le moto sono esenti. La multa può arrivare fino a 4.500 RON (circa 900 euro).
Indice dei contenuti
Quanto costa la Rovinieta in Romania nel 2026
I prezzi della Rovinieta sono fissati dalla CNAIR in lei rumeni (RON) e aggiornati periodicamente in base alla normativa vigente (ultimo aggiornamento: OG 23/2025, in vigore dall’8 settembre 2025). Il tasso di cambio RON/EUR è variabile (indicativamente 1 EUR ≈ 4,95 RON nel 2026), per cui gli importi in euro sono approssimativi.
Prezzi Categoria A – auto fino a 3,5 t (2026):
- 1 giorno: 17,80 RON (~3,60 €)
- 7 giorni: 30,51 RON (~6,16 €)
- 10 giorni: 30,51 RON (~6,16 €)
- 30 giorni: 48,31 RON (~9,76 €)
- 60 giorni: 76,44 RON (~15,44 €)
- 12 mesi: 254,28 RON (~51,37 €)
Prezzi Categoria B – furgoni fino a 3,5 t:
- 1 giorno: 61,02 RON (~12,33 €)
- 10 giorni: 128,82 RON (~26,02 €)
- 30 giorni: 210,17 RON (~42,46 €)
- 12 mesi: 678,03 RON (~137,00 €)
La Romania è tra i Paesi europei con la vignetta meno cara per le auto. L’annuale da ~52 euro è paragonabile a quella della Bulgaria (~50 €) e costa circa la metà dell’Austria (~96 €). Per chi transita in Romania per un weekend, la giornaliera a ~3,50 € è la più economica d’Europa.
I prezzi aggiornati in RON sono consultabili sul portale ufficiale CNAIR.
Come funzionano le categorie della Rovinieta
La Romania classifica i mezzi in 8 categorie (dalla A alla H), ma la distinzione principale per un automobilista europeo è tra la Categoria A (auto, SUV, camper omologati M1) e la Categoria B (furgoni fino a 3,5 t). La categoria della Rovinieta non dipende dal peso del mezzo ma dalla sua omologazione, indicata nel campo J della carta di circolazione.
Questo è un dettaglio importante per chi viaggia in camper: se il libretto riporta l’omologazione M1 (trasporto persone, massimo 8 posti oltre al conducente), il camper rientra nella Categoria A indipendentemente dal peso, anche se supera le 3,5 tonnellate. Se invece è omologato N1 (trasporto merci), rientra nella Categoria B con tariffe più alte. Verificare il campo J prima dell’acquisto evita di pagare la categoria sbagliata o di ricevere una multa per Rovinieta non corrispondente.
Quanto dura la Rovinieta e quando scade
La validità della Rovinieta inizia dalla data e ora di acquisto (o dalla data futura selezionata) e termina a mezzanotte dell’ultimo giorno del periodo scelto. Le 6 durate disponibili sono: 1 giorno, 7 giorni, 10 giorni, 30 giorni, 60 giorni e 12 mesi.
La Rovinieta annuale non segue l’anno solare: è valida 12 mesi dalla data di acquisto. Se la si compra il 15 aprile 2026, scade il 14 aprile 2027.
Novità 2026: pagamento posticipato per targhe rumene
La Legge 275/2024, entrata in vigore nel 2026, introduce per i mezzi immatricolati in Romania la possibilità di pagare la Rovinieta fino alle ore 24:00 del giorno successivo all’utilizzo della strada.
Questa flessibilità non si applica ai mezzi con targa estera: gli automobilisti stranieri devono acquistare la Rovinieta prima di entrare nella rete stradale rumena.
Dove si compra la Rovinieta nel 2026
La Rovinieta si acquista esclusivamente in formato digitale. I canali ufficiali sono:
- Portale roviniete.ro – il sito della CNAIR, il canale più diretto
- Stazioni di servizio – la maggior parte delle stazioni in Romania vende la Rovinieta
- Terminali self-pay – presenti in centri commerciali e negozi
- App partner autorizzate
Per completare l’acquisto online servono la targa, il Paese di immatricolazione e la categoria del mezzo. Il pagamento è immediato e la Rovinieta risulta attiva nel sistema senza necessità di stampare o esporre nulla sul parabrezza.
Acquistare prima della partenza sul portale CNAIR è la scelta più sicura: si paga la tariffa ufficiale e si evitano gli intermediari che applicano commissioni aggiuntive. La CNAIR raccomanda di evitare siti non verificati, dove la Rovinieta potrebbe non essere registrata nel sistema e risultare nulla ai controlli.
Su quali strade è obbligatoria la Rovinieta in Romania
La Rovinieta è obbligatoria su tutta la rete di strade nazionali della Romania, che comprende autostrade, superstrade e strade nazionali di collegamento tra città. Sono esclusi i tratti stradali all’interno delle municipalità (tra i cartelli di ingresso e uscita dal centro abitato).
Le principali autostrade soggette a Rovinieta sono:
- A1: Bucarest – Pitești – Sibiu (parzialmente completata)
- A2: Bucarest – Constanța (autostrada del Mar Nero, include il ponte Fetești-Cernavodă)
- A3: Bucarest – Brașov – Cluj-Napoca (Transilvania, in fase di completamento)
- A10: Sebeș – Turda (collegamento autostradale in Transilvania)
A differenza della Repubblica Ceca, dove la vignetta copre solo le autostrade D e le superstrade R, in Romania la Rovinieta serve anche sulle strade nazionali ordinarie fuori dai centri abitati.
Quanto costa il pedaggio sul ponte Fetești-Cernavodă
Il ponte sul Danubio Fetești-Cernavodă, sulla autostrada A2 verso Costanța e il Mar Nero, ha un pedaggio separato non incluso nella Rovinieta. Il costo per le auto è di circa 3-4 euro (variabile in base alla categoria e alla stagione). Il pedaggio si paga al casello o tramite il sistema elettronico eTarif.
Chi viaggia verso la Bulgaria attraversa anche i ponti sul Danubio tra Romania e Bulgaria (Ruse-Giurgiu e Vidin-Calafat), che hanno pedaggi separati da entrambi i lati del confine.
Quali mezzi devono avere la Rovinieta in Romania
La Rovinieta è obbligatoria per tutti i mezzi a motore che circolano sulla rete stradale nazionale rumena. La classificazione per categoria (A-H) copre auto, furgoni, minibus, autobus, camion e rimorchi. Le moto sono l’unica categoria completamente esente.
Per i rimorchi e le roulotte, la Rovinieta è necessaria se trainati da un mezzo soggetto a pedaggio. La categoria del rimorchio dipende dalla sua omologazione.
Novità 2026: sistema TollRo per mezzi pesanti
Dal 1° gennaio 2026 la Romania ha introdotto il sistema TollRo per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate. Questo sistema calcola il pedaggio in base alla distanza percorsa (chilometraggio GPS) e alla tariffa per chilometro, in modo analogo al GO-Box austriaco o al sistema BG Toll bulgaro per i mezzi pesanti. I mezzi fino a 3,5 t continuano a pagare con la Rovinieta.
Come funzionano i controlli della Rovinieta in Romania
I controlli sono interamente automatizzati tramite telecamere ANPR (Automatic Number Plate Recognition) che rilevano le targhe e le confrontano con il database delle Roviniete attive in tempo reale. Non è necessario esporre o stampare nulla: la verifica avviene sulla base della targa.
Per i mezzi con targa estera, la Legge 275/2024 ha ampliato i poteri di controllo: ispettori dell’Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, polizia stradale, personale CNAIR ai valichi di frontiera e polizia di confine possono contestare l’infrazione e applicare la sanzione direttamente sul posto.
Quanto costa la multa senza Rovinieta in Romania
Chi circola sulle strade nazionali rumene senza una Rovinieta valida o con una Rovinieta di categoria non corrispondente al mezzo rischia una multa fino a 4.500 RON (circa 900 euro). È una delle sanzioni più alte d’Europa per questo tipo di infrazione, seconda solo alla Repubblica Ceca (fino a 800 €).
Il sistema ANPR registra automaticamente il passaggio: la multa può arrivare anche a distanza di tempo, dopo il rientro nel Paese di origine.
Qual è la differenza tra la Rovinieta e la vignetta degli altri Paesi europei
La Romania si distingue dagli altri Paesi con vignetta per tre aspetti. Il primo è il prezzo: con un’annuale a ~52 euro per le auto è tra le più economiche d’Europa, insieme alla Bulgaria (~50 €) e alla Moldavia (~85 € per 180 giorni). Il secondo è il numero di durate: 6 opzioni (inclusa la giornaliera e la 60 giorni) offrono più flessibilità rispetto alla Svizzera (solo annuale) e alla Austria (4 durate). Il terzo è la classificazione per omologazione anziché per peso: un camper da 5 tonnellate omologato M1 paga come un’auto.
Per chi pianifica un viaggio dall’Italia verso la Romania attraverso l’Ungheria o la Serbia, la Rovinieta va acquistata prima di entrare nella rete stradale nazionale rumena. Per una panoramica completa su dove si paga il pedaggio, il bollino o si viaggia gratis in Europa, consulta la guida dedicata. Un elenco dei Paesi europei con autostrade gratuite è disponibile nell’approfondimento correlato.