La Polizia di Stato ha denunciato un pregiudicato catanese di 58 anni per il furto di parti di auto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla vittima agli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Nesima.
L’uomo ha riferito di aver lasciato la propria auto in un’officina per una riparazione. Alcuni giorni dopo, passando davanti all’attività, ha notato il veicolo parcheggiato sulla strada e, poco distante, un uomo che si allontanava a bordo di un’altra auto con un comportamento ritenuto sospetto.
Tornato sul posto dopo pochi minuti, il proprietario dell’auto ha scoperto che dal veicolo erano stati rubati i fari anteriori. A quel punto si è rivolto agli agenti del Commissariato di Nesima, fornendo una prima descrizione dell’uomo e dell’auto utilizzata per allontanarsi.
I poliziotti hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La visione dei filmati, esaminati frame dopo frame, ha consentito di ricostruire l’intera sequenza del furto. Le telecamere hanno immortalato l’autore mentre, dopo essersi accertato di non essere osservato, smontava rapidamente i fari anteriori dell’auto per poi riporli all’interno del proprio veicolo.
Nei giorni successivi, grazie alle immagini raccolte e alla descrizione fornita dal denunciante, gli agenti sono risaliti prima alla proprietaria dell’auto utilizzata dal ladro e successivamente all’uomo ritenuto responsabile del furto.
Il 58enne è stato quindi denunciato per furto aggravato. L’attività investigativa del Commissariato di Nesima ha permesso di chiarire l’accaduto e di attribuire le responsabilità, che restano al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Fonte: Polizia di Stato. Aggiornato il: 12 dicembre 2025.
