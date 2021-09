Le caratteristiche e la dotazione della Seat Leon Mild Hybrid

Seat Leon 2021 Mild Hybrid è una delle tante possibilità di propulsione offerte dalla compatta spagnola, che noi abbiamo provato in modo approfondito. Ricordiamo che la Leon è disponibile anche nelle più classiche motorizzazioni benzina e diesel, a metano e in variante plug-in hybrid.

Il motore della Seat Leon 2021 Mild Hybrid

Seat Leon 2021 Mild Hybrid ha un brillante motore da 110 o 150 CV supportato a una piccola batteria da 48 Volt, che spegne la vettura già in fase di decelerazione consentendo un risparmio in termini di consumi ed emissioni. Il motore mild hybrid è disponibile solo con cambio automatico DSG a 7 rapporti.

In allestimento Style, il prezzo della Leon Mild Hybrid parte da 25.650 euro. Gli altri allestimenti:

Business, da 28.700 euro;

FR 110 CV da 28.700 euro ;

; FR 150 CV da 29.900 euro.

I prezzi sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni.

La dotazione

La Seat Leon 2021 Mild Hybrid è un’auto che punta ai giovani, e per questo ha una dotazione tecnologica di tutto rispetto fin dall’allestimento Style, che comprende:

Cerchi in lega “Urban” da 16˝;

Media System Colour (Display touch 8,25˝ con USB Type C e Bluetooth con funzione streaming audio e telefono)

Seat Connect per Radio con Safety & Service e Accesso Remoto;

Specchietti esterni in colore carrozzeria riscaldati e regolabili elettricamente

Sedili anteriori regolabili manualmente in altezza

Virtual Cockpit

XDS (Sistema Differenziale Elettronico);

Sistema E-Call (chiamata di emergenza);

Sistema di rilevamento stanchezza;

Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti;

Fari anteriori EcoLED (100% LED);

Assistente di corsia;

6 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina);

Sistema di controllo della pressione pneumatici;

Kessy Go (Sistema avviamento senza chiave);

Freno di stazionamento elettrico;

Illuminazione interna a LED ;

Climatizzatore automatico mono zona;

Limitatore di velocità e Cruise Control;

La Business aggiunge:

Safe & Driving Pack M per il navigatore;

Convenience Pack

Sistema di navigazione Plus da 10″ con Cartografia Europa su SD card;

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting);

Seat Full Link wireless per il Navigatore;

Fari Full LED;

Seat Full Link wireless con Apple CarPlay;

Traffic Sign Recognition;

Convenience Pack (funzione automatica coming & leaving home, specchietto interno antiabbagliamento, sensore luci e pioggia);

High beam assist (dispositivo di assistenza abbaglianti);

Sensori di parcheggio posteriori;

Infine, la FR include:

Cerchi in lega “Performance Machined” da 18″;

Doppio terminale di scarico visibile;

Seat Drive Profile;

Sistema di controllo della pressione pneumatici;

2 USB tipo C aggiuntive nella fila posteriore;

Cielo abitacolo nero;

Sedili posteriori abbattibili e ripiegabili 1/3 e 2/3;

Regolazione lombare sedili anteriori;

Fari posteriori Full LED con illuminazione Coast-to-coast;

Bracciolo anteriore con portaoggetti integrato;

Sedili anteriori sportivi in tessuto e similpelle design FR;

Volante multifunzione in pelle con design FR;

Climatronic tri-zona con sistema Air-care;

Vetri posteriori oscurati;

Illuminazione ambientale a LED Smart Wraparound (cruscotto e portiere anteriori);

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!