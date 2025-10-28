Sharp guarda all’elettrico con un’idea fuori dagli schemi. Dopo il primo prototipo presentato lo scorso anno, l’azienda giapponese presenta il nuovo LDK+, un SUV concepito come estensione della casa e dotato di ambienti multifunzione per lavorare, rilassarsi o guardare un film in sosta. L’acronimo LDK richiama le aree centrali delle abitazioni giapponesi: Living, Dining, Kitchen.
La nuova versione sarà presentata ufficialmente il 30 ottobre al Japan Mobility Show 2025 a Tokyo, ed è stata sviluppata in collaborazione con Foxconn, storico partner nella produzione di Apple per l’iPhone.
Un salotto su ruote, con proiettore e sedili girevoli
All’interno del LDK+, l’ambiente è progettato per diventare un vero spazio abitativo. Dietro i sedili anteriori si trova una console centrale con tavolo e proiettore. Il sedile del conducente può ruotare per trasformare l’abitacolo in una piccola sala riunioni o un soggiorno. Sui sedili posteriori è integrato un grande schermo a scomparsa, pensato per proiezioni e meeting virtuali.
La configurazione consente di sfruttare l’auto come spazio privato per lavorare, guardare contenuti in streaming o semplicemente rilassarsi. Una funzione chiamata “Reverse Sentry” aggiunge un elemento di sicurezza: durante le manovre in retromarcia, attiva una frenata automatica in caso di ostacoli o accelerazioni involontarie.
Interazione con la casa e gestione energetica
Il SUV è progettato per dialogare con l’ecosistema domestico, in particolare con impianti fotovoltaici e batterie di accumulo. Può scambiare energia con l’abitazione, contribuendo a ottimizzare consumi e ricarica. Inoltre, Sharp promette integrazione con elettrodomestici connessi: climatizzatori, lavatrici, forni e altri dispositivi smart.
L’obiettivo è creare una sinergia tra auto e casa, semplificando la routine quotidiana. Una visione ambiziosa che si inserisce nel crescente interesse delle aziende tecnologiche per la mobilità elettrica. Dopo Sony, che insieme a Honda lancerà la berlina Afeela nel 2026, anche Sharp prova a ritagliarsi uno spazio nel mercato.
La prima versione del LDK+ era un minivan, con un display da 65 pollici e pannelli solari sul tetto. La nuova iterazione abbandona quella formula per puntare su un SUV più compatto, ma altrettanto orientato all’esperienza abitativa.
Con questo progetto, Sharp non vuole semplicemente entrare nel mercato delle auto elettriche, ma propone un concetto di mobilità integrata dove l’auto non è solo un mezzo, ma parte della vita quotidiana.
