Una multa da 234 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente sono state elevate al sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, per aver parcheggiato l’auto in un posto riservato ai disabili.
Il verbale è stato emesso dalla polizia locale in un parcheggio pubblico del centro cittadino. La sanzione è stata regolarmente pagata e non è stato presentato alcun ricorso.
Segnaletica orizzontale usurata
L’area interessata dalla sosta irregolare è caratterizzata da strisce orizzontali scolorite, a causa dell’usura. Il Comune ha confermato che il rifacimento della segnaletica stradale era già stato programmato, ma rinviato per consentire il completamento dei lavori di posa della fibra ottica in diverse zone della città. Gli interventi di ridipintura sono previsti a partire dai primi mesi del 2026 e interesseranno anche la viabilità del centro.
L’episodio rientra nell’attività ordinaria di controllo svolta dalla polizia locale, che ha applicato le norme previste dal Codice della strada senza eccezioni. Il verbale è stato elevato secondo le procedure previste per le violazioni relative alla sosta sugli stalli riservati alle persone con disabilità.
Fonte: Corriere Veneto. Aggiornato il: 19 dicembre 2025.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!