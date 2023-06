Il sistema di infotainment della Renault Clio 2023 è il cuore della tecnologia del nuovo modello, restyling della più famosa segmento B della Losanga. Che rispetto al passato è cresciuta molto in questo aspetto: il cruscotto digitale si abbina ad un ampio display verticale che domina il centro della plancia.

Abbiamo già parlato delle caratteristiche della nuova Renault Clio, ma ora vogliamo soffermarci in maniera particolare sul sistema di infotainment. Ecco come è e come funziona.

Renault Clio 2023: le caratteristiche del sistema di infotainment

Il cruscotto digitale

Il primo elemento che compone il sistema di infotainment della Renault Clio è il display digitale da 7 o 10 pollici, a seconda degli allestimenti, che propone al guidatore anche una riproduzione delle mappe di navigazione, per consentire di non staccare lo sguardo dalla strada. Le impostazioni del cruscotto variano a seconda di quelle del sistema Multi-Sense, di cui parleremo dopo.

Il sistema multimediale Renault Easy Link

L’infotainment della Renault Clio 2023 è caratterizzato in particolare dal sistema multimediale Renault Easy Link, disponibile in due versioni, una con schermo da 7 pollici, quella del modello base, l’altra con schermo da 9,3 pollici, di serie sull’allestimento top Esprit Alpine. Tra le novità dell’ultimo restyling della berlina della Losanga c’è la compatibilità del dispositivo con Apple CarPlay e Android Auto. Gli aggiornamenti avvengono in tempo reale, grazie alla tecnologia Over The Air.

Tra le funzioni fruibili dallo schermo, spicca una telecamera con visione 360 gradi, che consente anche una vista dall’alto composta da ben quattro immagini, per avere sempre sott’occhio i vari ostacoli in fase di manovra.

Come funziona il sistema Multi-Sense

Dal sistema di infotainment della Renault Clio è possibile accedere anche alle funzioni del sistema Multi-Sense, ovvero le varie modalità di guida che il modello offre. Selezionando ognuna di queste modalità di va ad agire sull’ESP, sul servosterzo e sulla reattività del motore e del cambio, oltre che sull’illuminazione dell’abitacolo e sulle informazioni visualizzate sul display centrale.

Sono tre le modalità previste dalla Casa della Losanga: Eco, per risparmiare su consumi ed emissioni, Sport, per rendere la guida più vivace e My Sense, personalizzabile a seconda delle esigenze.

La plancia

La plancia della Renault Clio 2023 costituisce un altro tassello della tecnologia presente sul modello: a parte i tasti fisici del clima automatico, molto tradizionali, c’è un ampio spazio per la ricarica dello smartphone, caratterizzato anche da due prese USB e una presa a 12 Volt.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.