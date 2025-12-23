Škoda chiude l’anno alzando il volume sulla sportività: da una parte il nuovo Elroq RS Matt Edition, serie limitata del SUV compatto 100% elettrico più potente mai prodotto dal marchio, dall’altra la Fabia 130, versione celebrativa che omaggia i 130 anni del Brand con un 1.5 TSI EVO2 portato a 175 CV e un set-up dichiaratamente ispirato al mondo rally.
Due mondi diversi – elettrico e benzina – legati dallo stesso filo conduttore: prestazioni, piacere di guida e un’estetica molto caratterizzata.
Elroq RS Matt Edition: il SUV elettrico in “abito opaco”
Elroq RS è il modello di serie Škoda più potente di sempre:
- 340 CV (250 kW) complessivi
- coppia totale 679 Nm (545 Nm dal motore posteriore + 134 Nm dall’anteriore)
- 0–100 km/h in 5,4 secondi
È anche il 100% elettrico Škoda più rapido in ricarica: la piattaforma MEB evoluta consente una potenza in corrente continua fino a 185 kW, con passaggio dal 10 all’80% in 28 minuti nelle condizioni ideali. Su questa base nasce la Elroq RS Matt Edition, pensata per chi vuole il massimo in termini di immagine e dotazione.
La Matt Edition è la prima Škoda di serie con verniciatura opaca di fabbrica. La tinta, sviluppata dal centro stile per esaltare volumi e superfici del SUV compatto, utilizza uno specifico agente opacizzante con nano-particelle di silice: la luce viene diffusa in più direzioni anziché riflessa direttamente, creando l’effetto satinato senza sacrificare profondità e “lettura” delle forme. Si tratta di un allestimento a tiratura limitata a poche centinaia di esemplari nel mondo; in Italia è proposto a 54.750 euro.
Telaio, dinamica e dotazione
Sotto la carrozzeria, gli interventi sono focalizzati sul piacere di guida:
- Molle ribassate di 15 mm e più rigide
- Ammortizzatori a controllo elettronico con taratura specifica RS
- Freni anteriori maggiorati con dischi più ampi e pinze a due pompanti
- Sterzo a incidenza variabile, più diretto nella guida sportiva
L’abitacolo segue la stessa filosofia:
- Sedili sportivi con poggiatesta integrato
- Volante e pedaliera sportivi
- Rivestimenti in pelle sintetica scamosciata e inserti carbon look
Essendo Matt Edition, la dotazione è sostanzialmente full optional:
- Cerchi da 21” aero dedicati
- Pompa di calore di serie
Pacchetto MAXX:
- climatizzatore automatico a tre zone
- sedili anteriori elettrici, massaggianti, con memoria e supporto lombare regolabile
- suite completa di ausili al parcheggio
Fabia 130: la compatta da anniversario che parla rally
Dal SUV elettrico alla compatta termica: la seconda novità è la Škoda Fabia 130, nuova versione di punta della gamma che celebra i 130 anni dalla fondazione del Marchio con un pacchetto tecnico ed estetico dedicato. La base di partenza è la Fabia Montecarlo, ma il lavoro degli ingegneri è stato profondo, sia sul motore sia su assetto e cambio.
1.5 TSI EVO2 da 175 CV e DSG “affilato”
Sotto il cofano troviamo il noto 1.5 TSI EVO2, che qui passa da 110 kW a 130 kW, ovvero 175 CV. Gli interventi hanno riguardato:
- aspirazione e distribuzione riviste per adattarsi all’aumento di potenza
- ottimizzazione dell’erogazione, con più spinta già da 3.500 giri/min
- 175 CV (130 kW) tra 5.750 e 6.000 giri/min
- 250 Nm costanti tra 1.500 e 4.000 giri/min
Il cambio è il DSG a 7 rapporti, aggiornato nella logica di funzionamento:
- punti di cambiata rivisti in chiave più sportiva
- in modalità Sport effettua la doppietta in scalata, per una guida più coinvolgente e una migliore stabilità in frenata.
Risultato sul cronometro:
- 0–100 km/h in 7,4 secondi (0,4 secondi in meno rispetto alla 1.5 TSI 110 kW)
- Velocità massima 228 km/h, che la rende la Fabia di serie più veloce di sempre.
Assetto, sterzo e controlli di stabilità
Per reggere il salto di prestazioni, Fabia 130 riceve un set-up dedicato:
- Sospensioni sportive ribassate di 15 mm
- Cerchi da 18” che migliorano appoggio e stabilità
- Sterzo ritarato per offrire più feedback e una risposta più diretta, soprattutto nelle nuove modalità di guida Normal e Sport
L’elettronica di stabilità è stata adattata alla vocazione del modello: attivando ASR Sport + ESC Sport, il controllo lascia maggiore libertà ai movimenti della vettura, mantenendo una solida rete di sicurezza ma permettendo una guida più “di polso” su percorsi guidati.
Stile ispirato ai rally, anche dentro
La Fabia 130 si riconosce subito:
- dettagli nero lucido per spoiler anteriore, diffusore e alettone posteriore
- tetto e montanti anteriori in nero
- fascia nera posteriore che unisce i gruppi ottici, chiaro richiamo alle Fabia Rally2 da gara
In abitacolo la cifra è sportiva ma non estrema:
- sedili sportivi con maggiore contenimento laterale
- volante sportivo a tre razze
- di serie i fari Bi-Lled con funzione curvante, a sottolineare la vocazione dinamica anche di notte.
Škoda Fabia 130 è disponibile in quattro tinte carrozzeria e viene proposta in Italia a 32.750 euro.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!