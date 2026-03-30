Škoda Kamiq Your Way e Be More sono due nuovi allestimenti pensati per ampliare l’offerta del city SUV in Italia. Your Way lavora sulla praticità di tutti i giorni, tra comfort e connettività, con una configurazione già completa. Be More spinge su immagine e contenuti più ricchi, con dettagli di design e tecnologia di bordo che cambiano la percezione dell’auto già al primo sguardo.
Your way: set-up urbano centrato su comfort e connettività
Škoda Kamiq Your Way parte dall’idea di rendere “naturali” le dotazioni che, in città, sono più utili: gestione del clima, connessione con lo smartphone, ricarica rapida dei dispositivi e una dotazione tech per il parcheggio già strutturata.
- Climatronic automatico a due zone.
- SmartLink wireless con Apple CarPlay e Android Auto.
- 4 porte USB-C da 45W (incluse posteriori), più 8 altoparlanti.
- Parking distance control anteriori e posteriori con frenata d’emergenza automatica e telecamera posteriore.
- Look più grafico: calotte specchi e cornice calandra in nero lucido, cerchi in lega da 17″ dal design dedicato, tetto nero e vetri oscurati.
Tradotto in stile: Your Way resta pulita e urbana, con contrasti scuri che “disegnano” la carrozzeria senza renderla aggressiva. È un allestimento che lavora bene con un uso misto casa-lavoro e micro-viaggi, perché mette l’accento su quello che si usa davvero, ogni giorno.
Be more spinge: tecnologia e atmosfera di bordo
Škoda Kamiq Be More è costruita per chi vuole un’auto che si riconosca subito: più contrasto, più presenza scenica, più tecnologia percepita. La ricetta passa dal bicolore e da una dotazione che include elementi tipici di categorie superiori, soprattutto sul fronte luci e cruscotto digitale.
- Color concept bicolore con tetto, montante A e spoiler posteriore in Nero Tulipano.
- Fari anteriori Matrix LED Crystal Lighting con funzione AFS e indicatori dinamici, più luci posteriori Full LED Crystal Lighting con frecce dinamiche.
- Virtual cockpit 10,25″ e drive mode select.
- Interni Monte Carlo in tessuto/tecnofibra con dettagli sportivi (cielo nero, pedaliera in alluminio, sedili sportivi con inserti rossi).
- Tetto panoramico in vetro non apribile e vetri oscurati dal montante B.
In chiave design, Be More gioca sulla dicotomia: elementi neri lucidi e cielo abitacolo nero costruiscono una cornice, mentre l’illuminazione e la grafica dei gruppi ottici diventano una firma visiva.
Motori e prezzi
Le versioni Your Way e Be More sono disponibili con le motorizzazioni benzina della gamma Kamiq, includendo il 1.0 TSI 95 CV, il 1.0 TSI 115 CV (anche DSG) e il 1.5 TSI 150 CV (manuale o DSG, a seconda delle configurazioni). I prezzi “chiavi in mano” includono IVA e messa su strada (IPT esclusa).
- Kamiq 1.0 TSI 95 CV Your Way: 26.950 euro.
- Kamiq 1.0 TSI 95 CV Be More: 28.250 euro.
- Kamiq 1.0 TSI 115 CV Your Way: 28.250 euro.
- Kamiq 1.0 TSI 115 CV Be More: 29.550 euro.