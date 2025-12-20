La nuova smart #2 entra in una fase cruciale del suo sviluppo: il marchio sta testando la piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA) utilizzando carrozzerie dell’attuale smart fortwo, dando vita a una flotta di prototipi che anticipa l’essenza del modello di serie.
Confermati i tratti distintivi che hanno reso la fortwo un’icona urbana globale: dimensioni ultracompatte, soli due posti, due porte, trazione posteriore e ruote agli angoli. La ECA sarà il cuore tecnologico della nuova generazione di city car elettriche smart, con focus su efficienza, sicurezza e agilità in città. I test in corso – dalla dinamica di guida alla sicurezza in caso di urto, passando per batterie, software e climatizzazione – procedono secondo i piani, con la world premiere di smart #2 prevista per la fine del 2026.
smart #2: la reincarnazione elettrica della fortwo
smart conferma ufficialmente che smart #2 raccoglierà l’eredità più pura della fortwo, portandola nell’era full electric. La ricetta resta quella che ha definito il segmento quasi trent’anni fa:
- dimensioni ultracompatte
- configurazione 2 posti / 2 porte
- trazione posteriore
- ruote agli angoli per il massimo raggio di sterzata e l’agilità in città
Su queste basi si innesta una vera reinvenzione: la #2 adotterà un design completamente nuovo, esterno e interno, firmato dal team di stile Mercedes-Benz, con un linguaggio più moderno e proiettato al futuro, pur rimanendo immediatamente riconoscibile come “smart”.
Piattaforma ECA: il cuore della nuova generazione smart
La protagonista nascosta di questa fase di sviluppo è la Electric Compact Architecture (ECA), piattaforma elettrica compatta e proprietaria su cui nascerà smart #2.
Gli obiettivi sono:
- motorizzazione elettrica di ultima generazione
- massima efficienza nei consumi e nella gestione dell’energia
- sicurezza avanzata, in linea con gli standard più recenti
- un’esperienza di guida urbana “su misura”, con grande maneggevolezza e comfort
Per testare e validare la nuova architettura, gli ingegneri smart hanno scelto una soluzione creativa: integrare la ECA sotto le carrozzerie dell’attuale smart fortwo, ottenendo dei prototipi perfettamente utilizzabili su strada ma già rappresentativi della futura city car elettrica.
Test globali: dinamica, sicurezza e durata
La fase di validazione è in pieno svolgimento in diversi centri di prova nel mondo. In un circuito di prova in Cina è stata testata la messa a punto della dinamica di guida, ‘affinamento di assetto e maneggevolezza per l’uso urbano, la verifica della rigidità strutturale e l’ottimizzazione delle prestazioni frenanti.
In altri centri specializzati si sono svolti i test di sicurezza in caso di collisione, le prove di durata delle sospensioni, le verifiche sulle prestazioni delle batterie, la validazione di software e sistemi elettronici e i test di climatizzazione in condizioni climatiche diverse.Tutti step fondamentali per preparare smart #2 alla prossima fase di sviluppo e alla successiva produzione in serie.
