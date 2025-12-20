smart #2 prende forma: test su strada per la nuova city car elettrica

Confermati tutti gli elementi chiave del dna smart – dimensioni ultracompatte, due posti, trazione posteriore e ruote agli angoli – ma con motorizzazione 100% elettrica di nuova generazione, sicurezza avanzata e un design completamente rinnovato firmato Mercedes-Benz.

smart #2 city car elettrica
La nuova smart #2 entra in una fase cruciale del suo sviluppo: il marchio sta testando la piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA) utilizzando carrozzerie dell’attuale smart fortwo, dando vita a una flotta di prototipi che anticipa l’essenza del modello di serie.

Confermati i tratti distintivi che hanno reso la fortwo un’icona urbana globale: dimensioni ultracompatte, soli due posti, due porte, trazione posteriore e ruote agli angoli. La ECA sarà il cuore tecnologico della nuova generazione di city car elettriche smart, con focus su efficienza, sicurezza e agilità in città. I test in corso – dalla dinamica di guida alla sicurezza in caso di urto, passando per batterie, software e climatizzazione – procedono secondo i piani, con la world premiere di smart #2 prevista per la fine del 2026.

smart #2: la reincarnazione elettrica della fortwo

smart #2 city car elettrica test
Image: smart

smart conferma ufficialmente che smart #2 raccoglierà l’eredità più pura della fortwo, portandola nell’era full electric. La ricetta resta quella che ha definito il segmento quasi trent’anni fa:

  • dimensioni ultracompatte
  • configurazione 2 posti / 2 porte
  • trazione posteriore
  • ruote agli angoli per il massimo raggio di sterzata e l’agilità in città

Su queste basi si innesta una vera reinvenzione: la #2 adotterà un design completamente nuovo, esterno e interno, firmato dal team di stile Mercedes-Benz, con un linguaggio più moderno e proiettato al futuro, pur rimanendo immediatamente riconoscibile come “smart”.

Piattaforma ECA: il cuore della nuova generazione smart

La protagonista nascosta di questa fase di sviluppo è la Electric Compact Architecture (ECA), piattaforma elettrica compatta e proprietaria su cui nascerà smart #2.

Gli obiettivi sono:

  • motorizzazione elettrica di ultima generazione
  • massima efficienza nei consumi e nella gestione dell’energia
  • sicurezza avanzata, in linea con gli standard più recenti
  • un’esperienza di guida urbana “su misura”, con grande maneggevolezza e comfort

Per testare e validare la nuova architettura, gli ingegneri smart hanno scelto una soluzione creativa: integrare la ECA sotto le carrozzerie dell’attuale smart fortwo, ottenendo dei prototipi perfettamente utilizzabili su strada ma già rappresentativi della futura city car elettrica.

Test globali: dinamica, sicurezza e durata

La fase di validazione è in pieno svolgimento in diversi centri di prova nel mondo. In un circuito di prova in Cina è stata testata la messa a punto della dinamica di guida, ‘affinamento di assetto e maneggevolezza per l’uso urbano, la verifica della rigidità strutturale e l’ottimizzazione delle prestazioni frenanti.

In altri centri specializzati si sono svolti i test di sicurezza in caso di collisione, le prove di durata delle sospensioni, le verifiche sulle prestazioni delle batterie, la validazione di software e sistemi elettronici e i test di climatizzazione in condizioni climatiche diverse.Tutti step fondamentali per preparare smart #2 alla prossima fase di sviluppo e alla successiva produzione in serie.

