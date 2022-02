Si chiama smart #1 ed assomiglia alla Mini One ed alla Opel Adam.

Si chiama smart #1 la nuova generazione di Smart, che abbandona definitivamente la configurazione due posti per la quale era stata così amata in Italia, e soprattutto a Roma, per diventare una quattro posti elettrica. Una scelta coraggiosa, quella di passare in un segmento affollato di competitors, che potrà essere vinta se la casa automobilista saprà convincere in primis i cinesi.

Quando arriverà? I piani dicono il debutto sul mercato è previsto per la fine di quest’anno. Nel frattempo conosciamo finalmente il nome, ovvero smart #1. Secondo la casa “Il simbolo ‘#’, oggi comunemente utilizzato per indicare gli hot topic nei social media, suggerisce il trendsetting nell’era digitale“, anche se non ci spiega come si dovrà pronunciarlo esattamente.

Daniel Lescow, Vice President Global Sales, Marketing e After-Sales di smart Automobile Co., Ltd. annuncia che “Il primo prodotto del rinnovamento del marchio, la smart #1, combina alla perfezione tecnologia electric-drive e qualità premium. Sono convinto che la smart #1 entusiasmerà i futuri clienti, sia in Cina che in Europa“.

Sarà, ma nel frattempo dalle immagini possiamo vedere una forma che ricorda moltissimo il profilo delle Mini, con una linea di cintura alta ma con un anteriore più corto. Curiosa la scelta di utilizzare per terminare la linea del tetto, di un elemento distintivo della Opel Adam, che aveva debuttato sul mercato giusto 10 anni fa.

Le immagini si riferiscono ai test effettuati nell’estremo nord della Cina, con temperature intorno ai -40°C-. Interessante come il sistema di controllo della temperatura della batteria lavori per evitare perdite di prestazioni in termini di autonomia di questa auto elettrica. E’ possibile infatti preriscaldare automaticamente la batteria e garantire una carica e un’efficienza di uscita ottimizzate.

