Informazioni chiave:
- Uno studio della Harvard Medical School (NBER working paper 34866) ha rilevato un aumento del 15% delle morti stradali negli USA nei giorni di uscita dei grandi album musicali: da 120,9 a 139,1 vittime al giorno, circa 18 morti in più per ogni giorno di lancio.
- La causa non è la musica ma la distrazione da smartphone: lo streaming cresce del 43% nei giorni di lancio e i conducenti cercano i nuovi brani mentre guidano. Profilo delle vittime: sotto i 40 anni, maschi, soli in auto, sobri.
- In Italia l’uso del cellulare alla guida è sanzionato con multa da 422 a 1.697 euro e sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi (articolo 173 del Codice della Strada).
Nei giorni in cui esce un grande album musicale, le morti stradali negli Stati Uniti aumentano del 15%. La causa non è la musica in sé, ma la distrazione da smartphone: i conducenti cercano i nuovi brani, scorrono le playlist e interagiscono con lo schermo mentre guidano.
Il dato emerge da uno studio della Harvard Medical School pubblicato dal National Bureau of Economic Research (NBER, working paper n. 34866).
Indice dei contenuti
Cosa ha scoperto lo studio Harvard sullo streaming musicale e gli incidenti
I ricercatori Vishal R. Patel e Anupam Bapu Jena hanno analizzato i dati del Fatality Analysis Reporting System (il registro federale USA degli incidenti mortali) incrociandoli con le classifiche di Spotify per i 10 album più streammati tra il 2017 e il 2022. La lista include uscite di Taylor Swift (Midnights), Drake (Certified Lover Boy), Bad Bunny (Un Verano Sin Ti), Kendrick Lamar e Harry Styles.
Nei giorni di uscita di questi album, lo streaming musicale è cresciuto del 43% rispetto ai giorni immediatamente precedenti e successivi. Nello stesso periodo, la media giornaliera di morti stradali è passata da 120,9 a 139,1: un aumento del 15,1%, pari a circa 18 vittime aggiuntive per ogni giorno di lancio. Su 10 giorni di uscita analizzati, il totale è di 182 morti in più rispetto alla media.
Perché lo smartphone è più pericoloso della musica ad alto volume
Secondo Jena, il problema ha più livelli: la manipolazione dello smartphone per cercare i brani, l’eccitazione per l’uscita che riduce l’attenzione, e il volume elevato che copre suoni esterni come clacson e sirene. Lo studio ha escluso che l’aumento sia legato a feste post-lancio: i conducenti coinvolti erano nella maggior parte dei casi sobri.
Il profilo emerso dai dati è coerente: gli incidenti in più si concentrano tra conducenti sotto i 40 anni e di sesso maschile, la fascia demografica che utilizza maggiormente i servizi di streaming. Gli incidenti mortali sono più frequenti in auto con un solo occupante (senza passeggero che possa gestire la musica al posto del conducente) e in condizioni di tempo sereno, quando il senso di sicurezza induce a distrarsi di più.
L’intuizione alla base dello studio è nata da un’esperienza diretta: Patel ha raccontato che sua moglie gli aveva inviato un messaggio per ascoltare un brano appena uscito. Mentre cercava la canzone sullo smartphone alla guida, si è accorto di stare invadendo la corsia adiacente. Da lì è nata la domanda di ricerca: se milioni di persone fanno la stessa cosa nello stesso giorno, l’effetto cumulativo sulla sicurezza stradale è misurabile?
Cosa c’entra con la sicurezza stradale in Italia
Lo studio analizza dati statunitensi, ma il meccanismo di fondo riguarda chiunque guidi con uno smartphone a portata di mano. In Italia l’uso del cellulare alla guida è vietato dall’articolo 173 del Codice della Strada: la sanzione va da 422 a 1.697 euro con la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, e in caso di recidiva nel biennio scatta la sospensione da 1 a 3 mesi. Diverse città stanno sperimentando sistemi di rilevazione automatica dell’uso dello smartphone tramite telecamere con intelligenza artificiale.
Il dato sui conducenti giovani e soli è particolarmente rilevante per i neopatentati, già soggetti a limiti di velocità ridotti e tasso alcolemico zero nei primi tre anni. La distrazione da smartphone si somma a una preparazione alla guida ancora in corso.
Dal lato tecnologico, i sistemi ADAS obbligatori dal regolamento GSR2 (frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, rilevatore di stanchezza e distrazione) possono mitigare le conseguenze, ma non eliminano la causa. La guida difensiva parte da un principio semplice: durante la guida, si guida. Il consiglio pratico più efficace è impostare la playlist prima di accendere il motore, non durante il viaggio. Ulteriori consigli per evitare distrazioni da smartphone alla guida sono disponibili nella guida dedicata.