Informazioni chiave:
- La nuova Subaru Outback ha abbandonato la carrozzeria wagon per diventare un SUV. Nel primo trimestre 2026 le vendite USA sono scese del 32,2%: 27.074 unità contro 39.934 dello stesso periodo 2025.
- Le cause: cambio di forma (da wagon rialzata a SUV convenzionale) e aumento di prezzo di circa 5.000 dollari rispetto al modello uscente.
- Le vendite complessive Subaru USA sono in calo del 14,9% nel trimestre. L’unico modello in crescita a marzo è la Solterra elettrica (+50,4%).
La nuova Subaru Outback ha abbandonato la carrozzeria wagon per una forma da SUV e nel primo trimestre 2026 ha perso un terzo degli acquirenti negli Stati Uniti. Secondo i dati ufficiali di Subaru of America, nel primo trimestre sono state consegnate 27.074 Outback, contro le 39.934 dello stesso periodo del 2025: un calo del 32,2%.
A marzo il dato è ancora più netto: 10.004 unità contro 17.520 di marzo 2025, in calo del 42,9%. Se il ritmo del primo trimestre si confermasse per tutto l’anno, Subaru chiuderebbe il 2026 con circa 109.000 Outback vendute, contro le 168.771 del 2024 e le 161.814 del 2023.
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Perché le vendite della Subaru Outback sono crollate
Le cause principali sono due. La prima è il cambio di identità: la nuova generazione ha abbandonato la silhouette da wagon rialzata che caratterizzava l’Outback dalla prima serie del 1994. La nuova carrozzeria è quella di un SUV convenzionale, con linee più alte e meno slanciate. Per molti acquirenti storici del modello, la Outback era una delle ultime alternative alla forma SUV: una station wagon con assetto rialzato, trazione integrale e vocazione outdoor, ma con il baricentro basso e la guidabilità di una berlina. La nuova generazione ha eliminato questa distinzione.
La seconda causa è il prezzo: il listino della nuova Outback è superiore di circa 5.000 dollari rispetto al modello uscente. La dotazione è più ricca e la piattaforma più moderna, ma in un mercato americano dove i tassi di finanziamento restano elevati, l’aumento ha allontanato una parte della clientela.
Le vendite Subaru sono in calo su quasi tutti i modelli
Il calo non riguarda la sola Outback. Le vendite complessive di Subaru negli USA nel primo trimestre 2026 sono scese del 14,9% a 141.944 unità. A marzo il calo è stato del 23,5% con 54.674 consegne.
I modelli più colpiti a marzo:
- Legacy: -83,5% (418 unità), prevedibile perché il modello è stato dismesso e si vendono solo le scorte residue
- Impreza: -50,9% (1.498 unità)
- Outback: -42,9% (10.004 unità)
- Ascent: -27,5% (3.324 unità)
- WRX: -17,3% (1.273 unità)
- Crosstrek: -13,5% (15.721 unità)
- BRZ: -13,8% (288 unità)
- Forester: -9,6% (20.412 unità)
Il quadro trimestrale è meno negativo: la Forester è in crescita del +8,6% e la BRZ è sostanzialmente stabile (+0,1%).
L’unico modello Subaru in crescita è l’elettrica Solterra
L’unico modello a registrare una crescita a marzo è la Solterra, l’elettrica costruita sulla piattaforma e-Subaru Global condivisa con la Toyota bZ4X. Subaru ha consegnato 1.736 Solterra a marzo, in crescita del 50,4% rispetto alle 1.154 di marzo 2025.
Il dato trimestrale resta in leggero calo (-2,9%), ma il trend di marzo suggerisce una ripresa della domanda, probabilmente legata ai nuovi incentivi statali in alcuni mercati locali.
Cosa racconta il caso Outback sul mercato
Non sempre la formula SUV è quella vincente La vicenda della Outback si inserisce in una tendenza più ampia: i costruttori che trasformano berline e wagon in SUV rischiano di perdere la clientela che aveva scelto il modello proprio per la sua diversità rispetto al formato dominante.
La Subaru Outback era rimasta una delle poche wagon rialzate di grande diffusione sul mercato americano. La scelta di uniformarla al formato SUV ha eliminato una delle ragioni principali per preferirla a una Forester o a una Crosstrek della stessa marca.