In una settimana in cui il rincaro del gasolio fa notizia, è inevitabile cercare alternative sul mercato: i Suv cinesi a GPL sono sicuramente una soluzione conveniente, sia per il basso costo dell’alimentazione sia per i prezzi di partenza interessanti di questi modelli, che stanno conquistando sempre più anche il panorama italiano.
Ecco quindi una panoramica sui Suv cinesi a GPL: quali sono i più popolari e convenienti, caratteristiche, prezzi e motori dei modelli con alimentazione a gas.
Suv cinesi a GPL: le proposte più convenienti
DFSK Glory 500
La DFSK Glory 500 è un Suv cinese che, grazie alle sue dimensioni, 4,38 metri di lunghezza e 1,85 metri di larghezza, si posiziona perfettamente nel mercato dei Suv compatti e medi.
Il design esterno della Glory 500 è caratterizzato da una linea filante, evidenziata da una nervatura laterale che collega i passaruota A completare l’estetica contribuisce una fascia scura che delimita l’intero perimetro dei finestrini e del lunotto. All’interno, la DFSK Glory 500 offre una buona abitabilità grazie a un passo di 2,65 metri. L’abitacolo presenta un’impostazione dal gusto sportivo, con sedili dal design avvolgente, volante appiattito nella parte inferiore e bocchette di aerazione circolari in stile turbina. Al centro della plancia è integrato un display touch da 7 pollici per il sistema di infotainment.
Per quanto riguarda la motorizzazione della DFSK Glory 500, il Suv è equipaggiato con un motore 1.5 benzina aspirato da 106 Cv, con impianto GPL di Landi Renzo, capace di sviluppare una coppia massima di 147 Nm. Il prezzo promo di dicembre 2025 parte da 16.500 euro.
EMC Quattro
Nata sulla base della Livan X3, la Emc Quattro si presenta come un Suv dalle dimensioni ridotte: raggiunge appena i 4 metri di lunghezza, una misura che la rende particolarmente adatta alla guida in città. Il design è semplice e ben proporzionato, pensato per offrire un buon equilibrio tra praticità ed estetica. L’abitacolo, rivestito in ecopelle, è spazioso e lineare nello stile, senza fronzoli, ma progettato per garantire un buon livello di comfort. La dotazione tecnologica ruota attorno a un display centrale di dimensioni contenute,
Sotto il cofano, la EMC Quattro monta un motore benzina 1.5 litri in grado di sviluppare 103 Cv di potenza e una coppia massima di 140 Nm. In base all’allestimento scelto, è possibile optare per un cambio manuale a cinque marce oppure per una trasmissione automatica CVT. Accanto alla versione a benzina tradizionale, è disponibile anche una variante bifuel benzina e GPL, in grado di raggiungere un’autonomia di oltre 1000 km. Il prezzo di listino parte da 17.700 euro.
EMC Sei
Con i suoi 4,4 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza, la EMC Sei è un Suv medio adatto sia agli spostamenti urbani sia ai percorsi extraurbani. Il design esterno è solido, con un frontale che spicca per l’ampia griglia centrale, elemento che le dona un aspetto deciso e grintoso. L’abitacolo si distingue per una plancia dal disegno pulito e ordinato, al cui centro trova posto un display da 10,25 pollici, completo di sistemi per l’integrazione con lo smartphone.
La gamma motori della EMC Sei è ampia: ci sono le versioni con cambio manuale e quelle con cambio automatico. In entrambi i casi il motore è un 1.5 litri, ma la potenza varia: con il cambio manuale eroga 113 Cv, mentre nella variante automatica arriva fino a 147 Cv.
In linea con il resto della gamma Emc, anche per la Sei sono previste l’alimentazione benzina tradizionale oppure bifuel benzina/GPL, pensata per garantire una maggiore autonomia al costo di partenza di 21.200 euro.
SWM G01
La SWM G01 è il Suv compatto del marchio italo-cinese. Il modello abbina un aspetto solido e muscoloso a una dotazione tecnologica di buon livello: sono presenti l’accesso keyless, il portellone posteriore ad apertura elettrica e, nell’abitacolo, un ampio schermo centrale da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il vano bagagli garantisce una notevole capacità di carico, che varia da un minimo di 970 fino a un massimo di 1.600 litri.
Sotto il cofano trova posto un efficiente motore 1.5 turbo a benzina, con cambio manuale a sei rapporti oppure con trasmissione automatica DCT a doppia frizione. Nella versione manuale la potenza è di 133 Cv, mentre con il cambio automatico sale a 139 Cv. Nella versione GPL il prezzo parte da 22.790 euro.
Jaecoo 7
Salendo di livello e di prezzo, chiudiamo la nostra panoramica sui Suv cinesi GPL più interessanti con la Jaecoo 7 GPL. La silhouette è robusta, mentre il motore della Jaecoo 7 è un 1.6 turbo a benzina capace di sviluppare 147 Cv, accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione con sette marce. L’impianto GPL è fornito da BRC e il listino di questa motorizzazione parte da 31.900 euro.
All’interno, troviamo un’ottima abitabilità con cinque posti effettivi e finiture di buon livello, grazie all’uso di plastiche soft-touch e rivestimenti in similpelle, che contribuiscono a creare un ambiente accogliente e rifinito. I sedili anteriori dispongono di regolazioni elettriche con funzione memory, oltre a riscaldamento e ventilazione, e sono affiancati da una strumentazione digitale da 10,3 pollici e da uno schermo centrale di grandi dimensioni, pari a 14,8 pollici nell’allestimento Exclusive e 13,2 pollici nella versione Premium.
