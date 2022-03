Suzuki Ignis Hybrid GPL unisce i vantaggi dell'omologazione ibrida al GPL con motore 1.2 da 90 CV a partire da 18.000 euro

Suzuki Ignis Hybrid GPL è una variante particolare della piccola giapponese con vocazione offroad, perché alla tecnologia 48 Volt presente in tutta la gamma Suzuki, aggiunge anche un impianto GPL. Una scelta che, da una parte, permette di godere dell’immatricolazione come auto ibrida; dall’altra riduce ulteriormente i consumi, nonché i costi di gestione e rifornimento.

Il motore della Suzuki Ignis Hybrid GPL

Suzuki Ignis Hybrid GPL monta lo stesso motore della Ignis Hybrid priva dell’impianto a gas, ovvero un 1.2 da 90 CV unito alla piccola unità elettrica da 3 CV.

Al motore si unisce un cambio manuale a 5 marce. La trazione può essere sia anteriore che integrale.

Suzuki Ignis Hybrid GPL: il listino prezzi

Non c’è un listino della Suzuki Ignis Hybrid GPL, in quanto il costo va aggiunto al listino classico della vettura per dotarla anche dei kit aftermarket dedicati BRC. Si parla di 1.700 euro sulle Ignis a trazione anteriore, e di 1.800 sulle Ignis a trazione integrale.

Per quanto riguarda il listino prezzi, nel 2022 l’unico allestimento disponibile è il Top da 18.000 euro per la versione con cambio manuale a 5 marce, e da 19.500 euro per la variante con cambio automatico CVT.

La dotazione

Come tutte le auto del marchio, anche la Suzuki Ignis Hybrid GPL è caratterizzata da una dotazione ricca, che comprende:

⋅ Clima manuale;

⋅ Start&Stop;

⋅ Sistema “attentofrena” (frenata di emergenza automatica);

⋅ Sistema “guidadritto” (mantenimento di corsia);

⋅ Sistema “restasveglio” (monitoraggio dell’attenzione);

⋅ Sistema “accompagnami”;

⋅ Hill Hold Control;

⋅ Sedili anteriori riscaldabii;

⋅ Cerchi in lega da 16 pollici Black;

⋅ Barre al tetto color Silver;

⋅ Specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente;

⋅ Vetri posteriori privacy;

⋅ Fari Full LED a regolazione e accensione automatica, fendinebbia e retronebbia;

⋅ Display Touch con USB e AUX;

⋅ Bluetooth smartphone;

⋅ Telecamera posteriore;

—–

