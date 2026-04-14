- Il Telepass europeo (Dispositivo Europeo) funziona in 5 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Costa 10 euro di attivazione e 2,40 euro al mese per Paese attraversato, solo nei mesi di utilizzo.
- Non funziona in Austria, Svizzera, Germania, Slovenia né nei Paesi a vignetta. Per i tunnel alpini (Monte Bianco, Fréjus) il Telepass non è abilitato per le auto: si paga al casello.
- UnipolMove e MooneyGo non funzionano all’estero. Al Dispositivo Europeo si possono associare fino a 2 targhe, ma in Portogallo e Croazia solo una.
Il Telepass europeo consente di pagare il pedaggio autostradale senza fermarsi al casello in 5 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Il costo è di 10 euro per l’attivazione e 2,40 euro al mese per ogni Paese estero attraversato, addebitato solo nei mesi di utilizzo effettivo. Spagna e Portogallo contano come un unico Paese.
UnipolMove e MooneyGo, le alternative italiane al Telepass, non funzionano all’estero: chi viaggia in Europa con il telepedaggio deve usare il Dispositivo Europeo di Telepass.
Indice dei contenuti
In quali Paesi funziona il Telepass europeo
Il servizio Autostrada in Europa di Telepass è attivo su queste reti autostradali:
- Italia: tutta la rete a pedaggio
- Francia: tutta la rete a pedaggio (corsie contrassegnate “T”)
- Spagna: tutta la rete a pedaggio (corsie “T”)
- Portogallo: tutta la rete a pedaggio (corsie “V”)
- Croazia: le principali autostrade (A1 Zagabria-Spalato-Dubrovnik, A3 Bregana-Lipovac, A4, A5, A6, A7, A10, A11), corsie con logo ENC/FAST ENC
Il Telepass europeo non funziona in Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania. In questi Paesi le autostrade funzionano con il sistema a vignetta digitale (non a casello), oppure con pedaggi a casello non compatibili con il dispositivo Telepass. Per l’Austria, la Svizzera, la Repubblica Ceca e la Slovenia è possibile acquistare la e-vignetta tramite l’app Telepass, ma si tratta di un acquisto separato, non del telepedaggio automatico.
Quanto costa il Telepass europeo nel 2026
Il Dispositivo Europeo ha due costi fissi: 10 euro di attivazione (una tantum) e 2,40 euro al mese per ogni Paese estero attraversato. Il canone mensile si applica una sola volta per Paese nel mese solare, indipendentemente dal numero di transiti. Spagna e Portogallo sono considerati un unico Paese ai fini del canone.
Nei mesi in cui il dispositivo non viene usato all’estero, il canone estero non viene addebitato. Al costo fisso si aggiungono i pedaggi autostradali, addebitati con le stesse modalità del Telepass italiano.
Esempio pratico: un viaggio in auto dall’Italia alla Spagna passando per la Francia in luglio comporta un canone di 4,80 euro (2,40 per la Francia + 2,40 per Spagna/Portogallo), più i pedaggi effettivi. Se nello stesso mese si rientra e si riparte, il canone non cambia.
Il plafond trimestrale è di 356,68 euro dal 1° gennaio 2026 (comprensivo dei transiti esteri).
Per i clienti con contratto Telepass TNext o Telepass Plus, il servizio Autostrada in Europa è automaticamente attivo.
Quante targhe si possono associare al Dispositivo Europeo
Al Dispositivo Europeo si possono associare fino a 2 targhe. Entrambe sono valide per Italia, Francia e Spagna. Per Portogallo e Croazia è necessario scegliere una sola targa tra le due registrate.
In Portogallo non è possibile associare la targa di un’auto a noleggio: questa limitazione è imposta dalla normativa portoghese e la violazione comporta sanzioni amministrative. In Croazia il dispositivo non è valido per auto con rimorchio o roulotte: in quel caso il pedaggio va pagato manualmente al casello.
Il Telepass europeo funziona anche per i parcheggi
Il Dispositivo Europeo consente l’accesso automatico ai parcheggi convenzionati in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con addebito diretto sul conto Telepass. In Croazia il servizio parcheggi non è attivo.
Qual è la differenza tra Telepass europeo e Telepass SAT
Il Telepass SAT è un dispositivo satellitare pensato per i mezzi pesanti e le flotte aziendali. Copre 17 Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Polonia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera, Bulgaria, Croazia, Slovenia e Slovacchia. Il costo e le condizioni sono diversi da quelli del Dispositivo Europeo per privati.
Per l’automobilista privato che viaggia in Europa, il Dispositivo Europeo è l’unica opzione Telepass. Il SAT non è disponibile per i privati.
Cosa non copre il Telepass europeo e come integrare
Il Telepass europeo non copre i Paesi a vignetta (Austria, Svizzera, Slovenia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Moldavia) né la Germania (dove le autostrade sono gratuite per le auto). In questi Paesi la vignetta si acquista online prima della partenza sui portali ufficiali.
Per i tunnel alpini a pedaggio (Monte Bianco, Fréjus, Gran San Bernardo), il Telepass non è abilitato per le auto: il pagamento si effettua al casello in contanti o con carta. Solo i mezzi pesanti possono usare la tessera interoperabile Monte Bianco-Fréjus. Per i tunnel austriaci (Brennero, Tauri, Arlberg, Karavanke) si può usare il pedaggio digitale ASFINAG, acquistabile online.
Chi parte per un viaggio lungo in auto in Europa deve combinare il Telepass europeo (per i Paesi a casello) con le vignette digitali (per i Paesi a bollino) e i pedaggi dei tunnel (da pagare separatamente). Prima della partenza è utile verificare anche i prezzi del carburante per Paese, i limiti di velocità e le dotazioni obbligatorie.