A Hollywood il primo cinema e ristorante Supercharger Tesla aperto 24/24

Tesla aprirà ad Hollywood un drive-in con cinema, bar e ristorante aperto 24h dove si verrà serviti direttamente anche in auto durante la ricarica.

Tesla ha presentato i piani per un nuovo drive-in a due piani a Hollywood che sarà dotato di 29 Supercharger, diversi bar, una cucina completa e un’area di ristoro drive-in con schermi cinematografici.

Elon Musk aveva ventilato per la prima volta l’idea di costruire un “drive-in old school, roller skates & rock restaurant” in una delle stazioni Supercharger di Tesla già nel 2018 e ha confermato i piani per un “drive-in futuristico” a febbraio. I progetti confermano che il primo Tesla-diner è in arrivo.

Il piano inferiore del ristorante sarà composto da una cucina, un bar interno ed un bar esterno. Il piano superiore sarà composto da altre aree di ristoro, un altro bar e un salotto in stile cinema con vista su due schermi cinematografici situati nell’area di parcheggio.

I clienti Tesla potranno ricaricare le loro auto presso uno dei 29 Supercharger presenti nel parcheggio, dove il personale consegnerà gli ordini di cibo ai clienti direttamente nelle loro auto. La sala dovrebbe proiettare una serie di film brevi della durata di 30 minuti, che coincide con la durata di una tipica sessione di ricarica Tesla.

Non finisce qui, perchè Musk ha anche annunciato su Twitter che il prossimo ristorante Tesla accetterà la criptovaluta Dogecoin come forma di pagamento.

