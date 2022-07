Guardate come la Tesla FDS supera la strada con le strisce più folli del mondo

Non si tratta di asfalto sciolto dal caldo, le strisce dipinte su una strada di Hollister, in California, sono state ideate come misura di moderazione del traffico.

I lavori non sono ancora terminati, motivo per il quale ha un aspetto così fuoriviante. Nel suo stato finale avrà un aspetto decisamente più comprensibile, grazie all’installazione di fioriere in cemento dove le due linee gialle divergono, il tutto per rallentare il traffico.

Se le persone hanno giustamente un momento di smarrimento quando vedono le strisce disposte in questo modo, come si comporta una Tesla a guida autonoma? Contrariamente a quanto si può immaginare il Full Self-Driving (FSD) versione Beta passa senza alcuna esitazione.

Come vediamo nel video qui sotto, con un limite di velocità di 72 km/h la Tesla Model 3 è stata in grado di affrontare le corsie a zig-zag con estrema facilità. Per una volta, senza timore di essere smentiti, possiamo dire che avremmo percorso lo stesso tratto di strada con più di una perplessità.

—–

