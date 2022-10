Un Tesla Semi in panne blocca la rampa d’accesso di una autostrada

Ed ecco un camion elettrico Tesla Semi fermo in panne sulla rampa di accesso ad una autostrada nel nord della California. C’è da dire che, dopo anni e anni di ritardi, e nonostante la promessa di consegna del primo lotto a Pepsi prima di Natale, sono stati davvero pochi gli avvistamenti sulle strade.

Fino ad oggi, ovviamente. Anche perchè, con l’inizio della produzione, ci si aspetta che ci siano sempre più Tesla Semi su strada, seppur in fase di test, per accumulare sempre ancora più chilometri. E con il moltiplicarsi dei numeri possono moltiplicarsi i problemi.

Per la prima volta, qualcuno è riuscito a testimoniare un guasto ad un Tesla Semi, in un video. Ma siccome quando deve andare male, va tutto malissimo, ecco che il camion di Elonk Musk si è bloccato appunto sulla rampa dell’autostrada. Sono intervenuti una pattuglia della polizia, un carro attrezzi ma anche un veicolo dell’assistenza Tesla. Tra l’altro, sappiamo che Tesla ha creato un team “Tesla Semi Service”, che comprende tecnici di assistenza mobile, presumibilmente per situazioni come questa. Dovrebbe proprio essere il Ford Transit che si vede nel video.

Nel video si vede un altro TIR fermo, che probabilmente ha provato a superare il Semi, senza però riuscire nella manovra. Allo stesso tempo ci chiediamo come abbia fatto l’autore del video ad arrivare a colpo sicuro sulla scena del guasto. Sarà stato avvisato sicuramente, forse tramite social o forse tramite radio CB.

