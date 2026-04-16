- Ricercatori della University of Massachusetts Amherst hanno sviluppato un tessuto trattato con un colorante fototermico (PEDOT-Cl) che assorbe la luce solare e la converte in calore: riduce i consumi di riscaldamento fino al 15% nelle case unifamiliari e fino al 23% nei condomini.
- I pannelli sono leggeri, rimovibili e trasportabili: pensati per essere venduti in rotoli nei negozi di ferramenta e montati in un pomeriggio. Adatti anche a chi è in affitto.
- I risultati si basano su simulazioni, non su test reali. Una ristrutturazione tradizionale (infissi, isolamento) produce un risparmio medio del 2%: i pannelli fototermici arrivano a 10 volte tanto.
Un gruppo di ricercatori della University of Massachusetts Amherst ha sviluppato un tessuto trattato con un colorante fototermico in grado di ridurre i consumi di riscaldamento fino al 15% nelle case unifamiliari e fino al 23% nei condomini di grandi dimensioni.
Lo studio, pubblicato sulla rivista ACS Applied Engineering Materials, propone pannelli in tessuto rimovibili da applicare sulle pareti esterne degli edifici: una sorta di “maglione per la casa” che assorbe la luce solare e la converte in calore.
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Come funziona il tessuto fototermico per edifici
Il componente chiave è un rivestimento a base di PEDOT-Cl, un polimero conduttivo che funziona come un colorante fototermico. Quando la luce solare colpisce il tessuto trattato, il materiale assorbe la radiazione e la converte in calore, riscaldando l’aria tra il pannello e la parete dell’edificio. Secondo le simulazioni dei ricercatori, la temperatura interna può aumentare in media di 4,8 °C nell’arco di una giornata.
Il rivestimento può essere applicato su qualsiasi tessuto, anche il più economico. I test di laboratorio sono stati condotti su tessuto da ombrello, scelto per la robustezza e il costo contenuto. Il confronto con i metodi tradizionali è netto: una ristrutturazione completa di un’abitazione (sostituzione di infissi, isolamento termico) produce un risparmio energetico medio del 2% circa.
I pannelli fototermici, ancora in fase di modellazione e non di produzione commerciale, arrivano a un risparmio tra il 15% e il 23%.
Pannelli rimovibili e adatti anche agli affittuari
Il progetto è pensato per essere accessibile. I ricercatori immaginano rotoli di tessuto trattato venduti nei negozi di ferramenta, da montare su telai in legno e fissare alle pareti esterne in un pomeriggio di lavoro. I pannelli sono leggeri, rimovibili e trasportabili: chi cambia casa può staccarli e portarli con sé. Questa caratteristica li rende adatti a chi è in affitto e non può intervenire sulla struttura dell’edificio.
Il principio è lo stesso dei pannelli solari installati su superfici non convenzionali come i parcheggi: sfruttare aree già esistenti (in questo caso le pareti esterne) per catturare energia solare senza modifiche strutturali permanenti.
Poiché il rivestimento si comporta come un colorante, può essere stampato con motivi decorativi per adattarsi allo stile architettonico dell’edificio. I pannelli non producono elettricità: il loro contributo è puramente termico, riducendo la quantità di energia necessaria per riscaldare gli ambienti.
Quanto manca alla produzione commerciale
Lo studio è stato condotto dai professori Trisha Andrew (chimica), Carolina Aragón (architettura del paesaggio) e Ho-Sung Kim (tecnologia delle costruzioni) della UMass Amherst. I risultati si basano su simulazioni, non su test reali su edifici abitati. Prima della commercializzazione servono prove sul campo per verificare le prestazioni in condizioni meteorologiche reali, la durata del rivestimento nel tempo e la resistenza agli agenti atmosferici.
Negli Stati Uniti circa 24 milioni di persone dichiarano di dover scegliere tra riscaldamento e cibo. Una soluzione a basso costo e installabile senza competenze specialistiche, se confermata dai test reali, potrebbe avere ricadute concrete anche nel mercato europeo, dove i costi energetici per il riscaldamento restano tra le voci più pesanti per le famiglie.