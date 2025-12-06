Con “Amelie”, la nuova GT Electric n.16, Totem Automobili ridefinisce il concetto di sportiva elettrica su misura. Dalla carrozzeria inedita Lagoon Teal al trim in bronzo satinato, fino alla sospensione elettronica Oram e all’umidificatore per sigari integrato, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza estetica e sensoriale senza precedenti. Un tributo all’eccellenza artigianale italiana.
Una nuova visione dell’automobile elettrica secondo Totem
Presentata a Treviso, Totem Amelie è la sedicesima vettura realizzata all’interno del programma GT Electric Series, il progetto sartoriale 100% italiano che reinventa l’automobile sportiva elettrica in chiave artigianale. Come tutte le creazioni Totem, anche Amelie nasce da un dialogo costante tra cliente e team creativo, con un approccio su misura che restituisce un’auto unica, irripetibile, personale.
Lagoon Teal: l’omaggio a Venezia che diventa colore
Il primo dettaglio che colpisce è la verniciatura esclusiva Lagoon Teal metallizzato, una tinta creata ad hoc per questo esemplare. Una sfumatura profonda e cangiante, ispirata ai riflessi della Laguna di Venezia – città natale del brand – che dialoga con elementi in bronzo satinato e inserti in fibra di carbonio opaca lavorata con un inedito motivo a spina di pesce, introdotto per la prima volta su una GT Electric Totem.
Interni: artigianalità come firma, identità come obiettivo
Gli interni sono un manifesto di eleganza e coerenza estetica. Rivestiti in pelle Nappa Truffle Brown, sono impreziositi da un pied-de-poule su misura che unisce sartorialità e spirito racing. Ma è il dettaglio inatteso a elevare la configurazione: un umidificatore per sigari integrato nell’abitacolo, realizzato artigianalmente con gli stessi materiali degli interni. Un gesto che racconta la vera missione di Totem: trasformare l’auto in un’estensione della personalità del suo proprietario.
Prestazioni emozionali, sospensioni elettroniche firmate Oram
Sul piano tecnico, Amelie adotta un evoluto sistema di sospensioni elettroniche, sviluppato in collaborazione con l’azienda lombarda Oram. Il setup consente la regolazione indipendente degli assi anteriori e posteriori, una soluzione rara nel mondo delle GT stradali, pensata per garantire massima versatilità tra comfort e dinamismo, sia su asfalto che su tratti più impegnativi.
Amelie rappresenta un nuovo punto di riferimento all’interno della gamma GT Electric Totem, un progetto che continua a evolvere senza compromessi tra design, performance e artigianato. Ogni vettura è numerata, unica, e racconta una storia diversa. La numero 16 racconta quella di un cliente, della sua Venezia, del suo gusto, e di un marchio italiano che continua a disegnare emozioni con materiali, dettagli e ricerca.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!