Il city crossover compatto di Toyota non solo adotta per la prima volta la tecnologia ibrida “full”, ma introduce anche una variante inedita e più dinamica, la Aygo X GR Sport. Il salto tecnologico è importante: il precedente 1.0 benzina lascia il posto al powertrain 1.5 Full Hybrid condiviso con Yaris e Yaris Cross. Il risultato è un mix di efficienza e vivacità: 116 CV di potenza di sistema (+44 CV rispetto al modello precedente), 0-100 km/h in 9,2 secondi (circa 5 secondi più veloce) e emissioni da 85 g/km di CO₂ nel ciclo WLTP.
La batteria viene sistemata sotto i sedili posteriori con una disposizione che ottimizza lo spazio, mantenendo passo di 2.430 mm e bagagliaio da 231 litri.
Cosa cambia con Aygo X GR Sport
La GR Sport – ispirata al mondo Toyota Gazoo Racing – nasce sulla base della versione Premium, ma aggiunge contenuti mirati per rendere la guida più precisa e l’immagine più aggressiva.
Assetto e sterzo dedicati
- taratura specifica di ammortizzatori e molle elicoidali
- barra stabilizzatrice di diametro maggiore per più controllo e meno rollio
- servosterzo elettrico ottimizzato per una risposta più diretta
Obiettivo: aumentare il piacere di guida senza penalizzare il comfort nell’uso quotidiano.
Look GR: dettagli che si notano
- bi-tone con elementi a contrasto e cofano nero
- griglia nero lucido con trama “G-pattern”
- cerchi GR Sport da 18” dedicati
Un’impostazione che enfatizza il carattere da “urban crossover” sportivo, coerente con la nuova faccia della Aygo X (griglia anteriore tridimensionale e impronta più marcata).
Interni: sportività sobria
Dentro, la GR Sport gioca su un ambiente nero e grigio con inserti nero lucido e loghi GR. I sedili adottano materiali come SakuraTouch e inserti in Dinamica (effetto camoscio) per un tocco più premium e sportivo.
Più comfort e tecnologia da daily car
Oltre al carattere GR, la nuova Aygo X aggiorna l’abitacolo con:
- strumentazione digitale da 7” (al posto del precedente 4,2”)
- freno di stazionamento elettronico
- USB-C di serie su tutta la gamma, con optional come wireless charger, chiave digitale e tecnologia nanoeX™ per la qualità dell’aria
Sulle versioni più ricche, è disponibile anche il sistema audio JBL con subwoofer dedicato.
Sicurezza: Toyota Safety Sense aggiornato
La Aygo X adotta l’ultima evoluzione di Toyota Safety Sense, con funzioni di assistenza evolute (Pre-Collision System aggiornato, Lane Trace Assist, cruise control adattivo e altro). In più, l’integrazione Full Hybrid abilita logiche orientate all’efficienza, come la gestione predittiva della carica in base a percorso e traffico (secondo quanto dichiarato).
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!