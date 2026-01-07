Nuova Toyota Aygo X GR Sport: il city crossover dall’assetto sportivo

Per la prima volta la Aygo X propone l’allestimento GR Sport: look più grintoso e messa a punto dedicata di assetto e sterzo, senza rinunciare a comfort ed efficienza.

Toyota Aygo X GR Sport
Il city crossover compatto di Toyota non solo adotta per la prima volta la tecnologia ibrida “full”, ma introduce anche una variante inedita e più dinamica, la Aygo X GR Sport.  Il salto tecnologico è importante: il precedente 1.0 benzina lascia il posto al powertrain 1.5 Full Hybrid condiviso con Yaris e Yaris Cross. Il risultato è un mix di efficienza e vivacità: 116 CV di potenza di sistema (+44 CV rispetto al modello precedente), 0-100 km/h in 9,2 secondi (circa 5 secondi più veloce) e emissioni da 85 g/km di CO₂ nel ciclo WLTP.

La batteria viene sistemata sotto i sedili posteriori con una disposizione che ottimizza lo spazio, mantenendo passo di 2.430 mm e bagagliaio da 231 litri.

Cosa cambia con Aygo X GR Sport

Toyota Aygo X GR Sport motore
Image: Toyota

La GR Sport – ispirata al mondo Toyota Gazoo Racing – nasce sulla base della versione Premium, ma aggiunge contenuti mirati per rendere la guida più precisa e l’immagine più aggressiva.

Assetto e sterzo dedicati

  • taratura specifica di ammortizzatori e molle elicoidali
  • barra stabilizzatrice di diametro maggiore per più controllo e meno rollio
  • servosterzo elettrico ottimizzato per una risposta più diretta

Obiettivo: aumentare il piacere di guida senza penalizzare il comfort nell’uso quotidiano.

Look GR: dettagli che si notano

Toyota Aygo X GR Sport design
Image: Toyota
  • bi-tone con elementi a contrasto e cofano nero
  • griglia nero lucido con trama “G-pattern”
  • cerchi GR Sport da 18” dedicati

Un’impostazione che enfatizza il carattere da “urban crossover” sportivo, coerente con la nuova faccia della Aygo X (griglia anteriore tridimensionale e impronta più marcata).

Interni: sportività sobria

Dentro, la GR Sport gioca su un ambiente nero e grigio con inserti nero lucido e loghi GR. I sedili adottano materiali come SakuraTouch e inserti in Dinamica (effetto camoscio) per un tocco più premium e sportivo.

Più comfort e tecnologia da daily car

Oltre al carattere GR, la nuova Aygo X aggiorna l’abitacolo con:

  • strumentazione digitale da 7” (al posto del precedente 4,2”)
  • freno di stazionamento elettronico
  • USB-C di serie su tutta la gamma, con optional come wireless charger, chiave digitale e tecnologia nanoeX™ per la qualità dell’aria

Sulle versioni più ricche, è disponibile anche il sistema audio JBL con subwoofer dedicato.

Sicurezza: Toyota Safety Sense aggiornato

La Aygo X adotta l’ultima evoluzione di Toyota Safety Sense, con funzioni di assistenza evolute (Pre-Collision System aggiornato, Lane Trace Assist, cruise control adattivo e altro). In più, l’integrazione Full Hybrid abilita logiche orientate all’efficienza, come la gestione predittiva della carica in base a percorso e traffico (secondo quanto dichiarato).

