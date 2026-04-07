- La Toyota bZ7 è una berlina elettrica esclusiva per il mercato cinese con propulsione Huawei DriveONE da 207 kW (277,5 CV). Batteria LFP da 71 o 88 kWh, autonomia fino a 710 km CLTC. Ricarica 3C: 300 km aggiunti in 10 minuti.
- Tecnologie di Huawei (HarmonyOS 5.0), Xiaomi (ecosistema Human x Car x Home) e Momenta (ADAS R6 con LiDAR). Display 15,6 pollici, head-up display panoramico 27 pollici, sospensioni pneumatiche con pre-scansione strada.
- Prezzi in Cina da 147.800 a 199.800 yuan (circa 19.500-26.500 euro). Oltre 3.000 ordini nella prima ora dal lancio. Non è prevista la commercializzazione in Europa.
La Toyota bZ7 è la nuova berlina elettrica di punta del marchio giapponese, lanciata in Cina con prezzi da 147.800 a 199.800 yuan (circa 19.500-26.500 euro al cambio attuale, inclusi incentivi temporanei). In un’ora dal lancio ha raccolto oltre 3.000 ordini, dopo aver superato le 10.000 prenotazioni in fase di pre-vendita.
La bZ7 è il secondo modello della gamma elettrica esclusiva per il mercato cinese di Toyota, nata dalla joint venture GAC-Toyota, e monta un sistema di propulsione elettrica Huawei DriveONE con potenza massima di 207 kW (277,5 CV) e velocità massima di 180 km/h.
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Quali batterie monta la Toyota bZ7 e quanta autonomia ha
La bZ7 è disponibile in 5 allestimenti con due tagli di batteria LFP (litio-ferro-fosfato) fornite da CALB: un pacco da 71 kWh e uno da 88 kWh. L’autonomia dichiarata nel ciclo CLTC (lo standard cinese, più generoso del WLTP europeo) è di 600 km con la batteria più piccola e 710 km con quella da 88 kWh.
La ricarica rapida a 3C è tra i dati più rilevanti: aggiunge circa 300 km di autonomia in 10 minuti. Per fare un confronto, la Tesla Model 3 con Supercharger V3 recupera circa 275 km in 15 minuti. La velocità di ricarica della bZ7 la pone tra le più rapide della sua categoria.
Quali tecnologie Huawei, Xiaomi e Momenta ha a bordo
La bZ7 è il risultato di una collaborazione con tre dei principali fornitori tecnologici cinesi: Huawei, Xiaomi e Momenta.
Huawei fornisce il sistema di propulsione DriveONE e il sistema operativo HarmonyOS 5.0, che gestisce l’infotainment e l’integrazione con i dispositivi connessi. Xiaomi ha integrato l’ecosistema “Human x Car x Home”, che permette di controllare gli elettrodomestici smart di casa direttamente dal display dell’auto. Momenta fornisce il sistema di guida assistita R6 ADAS, che supporta circa 50 funzioni di sicurezza e assistenza, tra cui la navigazione con pilota automatico in città e in autostrada, resa possibile da un LiDAR montato sul tetto.
Questa combinazione di fornitori è inedita per Toyota: in Giappone e in Europa il marchio sviluppa i sistemi di assistenza alla guida internamente con il Toyota Safety Sense.
Come è fatta dentro e fuori la Toyota bZ7
Le dimensioni della bZ7 la collocano nella stessa categoria della BYD Han L e della Tesla Model S. Il design esterno ha fari affilati con luci diurne a C, una striscia LED orizzontale che collega i gruppi ottici e una coda da coupé fastback.
L’abitacolo è dominato da un display centrale flottante da 15,6 pollici affiancato da un quadro strumenti da 8,8 pollici e da un head-up display panoramico da 27 pollici. I sedili anteriori sono del tipo “zero gravity” con riscaldamento, ventilazione e massaggio. L’impianto audio è firmato Yamaha.
L’equipaggiamento comprende: ricarica wireless anteriore e posteriore, tavolino retrattile sul sedile posteriore (lato singolo), frigorifero integrato e portiere con vetro acustico a doppio strato senza cornice per ridurre la rumorosità in abitacolo. Le sospensioni sono pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori SDC e un sistema di pre-scansione della strada che adatta altezza e rigidità in tempo reale.
Quanto costa la Toyota bZ7 e dove si compra
La bZ7 è attualmente un modello esclusivo per il mercato cinese, prodotto dalla joint venture GAC-Toyota. I prezzi vanno da 147.800 yuan (~19.500 €) a 199.800 yuan (~26.500 €), inclusi incentivi temporanei cinesi. Sono cifre che in Europa corrisponderebbero al segmento delle utilitarie, non a una berlina di quasi 5 metri con sospensioni pneumatiche, LiDAR e sistema audio Yamaha.
Per ora Toyota non ha annunciato piani di commercializzazione della bZ7 in Europa o negli Stati Uniti. Il modello segue la bZ3X come seconda auto elettrica sviluppata esclusivamente per la Cina, dove Toyota compete direttamente con BYD e Geely, i due produttori locali dominanti. La dotazione tecnologica e il rapporto tra prezzo e contenuti rendono la bZ7 un prodotto che, almeno sulla carta, avrebbe le caratteristiche per una distribuzione su più mercati.