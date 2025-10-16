Toyota entra con decisione nel segmento dei C-SUV elettrici con il nuovo Toyota C-HR+ 2025, un modello pensato per gli automobilisti che cercano stile, efficienza e piacere di guida in un veicolo a zero emissioni. Progettato sulla piattaforma e-TNGA, il C-HR+ combina un design coupé audace, tecnologia di ultima generazione, comfort premium e fino a 600 km di autonomia, con un prezzo da 25.550€ con incentivi.
Design esterno: forte personalità e aerodinamica evoluta
Il C-HR+ si distingue subito per il suo design grintoso. Il frontale adotta il nuovo stile “hammerhead” Toyota, con fari full Led sottili e una calandra imponente. Il profilo laterale è scolpito e sportivo, mentre il tetto inclinato e i cerchi fino a 20” completano un look dinamico. Dietro, la firma luminosa a LED dona eleganza e rafforza la presenza su strada.
Interni high-tech e comfort premium
All’interno, il nuovo Toyota C-HR+ offre un ambiente accogliente, moderno e sostenibile. La plancia è dominata da un display da 14″ e da un cockpit digitale da 7”. Sono presenti climatizzazione bi-zona, illuminazione ambientale a Led, ricarica wireless, USB-C su ogni fila e un sistema audio JBL opzionale.
I sedili, anche in materiali eco-friendly, offrono ergonomia e comfort per ogni tipo di percorso. Lo spazio è generoso grazie al passo allungato e al pianale piatto. Disponibile anche tetto panoramico, riservato all’allestimento Premium.
Batterie, motori e autonomia: fino a 600 km
Tre le configurazioni principali disponibili per il Toyota C-HR+:
- FWD da 123 kW (167 CV) – autonomia di oltre 400 km.
- FWD da 165 kW (224 CV) – autonomia fino a 600 km.
- AWD da 252 kW (343 CV) – prestazioni da sportiva GR, con trazione integrale.
Due le batterie al litio disponibili:
- 57,7 kWh (78 celle)
- 77,0 kWh (104 celle)
Il sistema supporta ricarica AC fino a 22 kW e ricarica rapida DC fino a 150 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.
Tecnologia, sicurezza e connettività
Il nuovo C-HR+ offre Toyota Smart Connect, aggiornamenti OTA, gestione da app e comandi vocali. Il sistema di navigazione suggerisce soste ottimizzate per la ricarica. Le dotazioni di sicurezza includono tutti gli ADAS di ultima generazione e assistenti alla guida evoluti.
Prezzi e allestimenti: da 25.550€ con incentivi
La gamma del Toyota C-HR+ si articola in tre allestimenti:
- C-HR+ – da 40.800€ (con promo da 36.950€)
- Icon– da 43.800€
- Premium AWD – da 49.800€
Con incentivi statali fino a 11.000 €, il prezzo d’ingresso può scendere fino a 25.550 €.
