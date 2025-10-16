Auto Elettriche, SUV, Toyota

Toyota C-HR+

Toyota C-HR+ 2025: il nuovo SUV elettrico audace, efficiente e con autonomia fino a 600 km

Il nuovo Toyota C-HR+ 2025 è un SUV coupé elettrico ricco di stile e tecnologia, con autonomia fino a 600 km e prezzi competitivi da 25.550€ con incentivi.

Toyota entra con decisione nel segmento dei C-SUV elettrici con il nuovo Toyota C-HR+ 2025, un modello pensato per gli automobilisti che cercano stile, efficienza e piacere di guida in un veicolo a zero emissioni. Progettato sulla piattaforma e-TNGA, il C-HR+ combina un design coupé audace, tecnologia di ultima generazione, comfort premium e fino a 600 km di autonomia, con un prezzo da 25.550€ con incentivi.

Design esterno: forte personalità e aerodinamica evoluta

Il C-HR+ si distingue subito per il suo design grintoso. Il frontale adotta il nuovo stile “hammerhead” Toyota, con fari full Led sottili e una calandra imponente. Il profilo laterale è scolpito e sportivo, mentre il tetto inclinato e i cerchi fino a 20” completano un look dinamico. Dietro, la firma luminosa a LED dona eleganza e rafforza la presenza su strada.

Interni high-tech e comfort premium

All’interno, il nuovo Toyota C-HR+ offre un ambiente accogliente, moderno e sostenibile. La plancia è dominata da un display da 14″ e da un cockpit digitale da 7”. Sono presenti climatizzazione bi-zona, illuminazione ambientale a Led, ricarica wireless, USB-C su ogni fila e un sistema audio JBL opzionale.

I sedili, anche in materiali eco-friendly, offrono ergonomia e comfort per ogni tipo di percorso. Lo spazio è generoso grazie al passo allungato e al pianale piatto. Disponibile anche tetto panoramico, riservato all’allestimento Premium.

Batterie, motori e autonomia: fino a 600 km

Tre le configurazioni principali disponibili per il Toyota C-HR+:

  • FWD da 123 kW (167 CV) – autonomia di oltre 400 km.
  • FWD da 165 kW (224 CV) – autonomia fino a 600 km.
  • AWD da 252 kW (343 CV) – prestazioni da sportiva GR, con trazione integrale.

Due le batterie al litio disponibili:

  • 57,7 kWh (78 celle)
  • 77,0 kWh (104 celle)

Il sistema supporta ricarica AC fino a 22 kW e ricarica rapida DC fino a 150 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti.

Tecnologia, sicurezza e connettività

Il nuovo C-HR+ offre Toyota Smart Connect, aggiornamenti OTA, gestione da app e comandi vocali. Il sistema di navigazione suggerisce soste ottimizzate per la ricarica. Le dotazioni di sicurezza includono tutti gli ADAS di ultima generazione e assistenti alla guida evoluti.

Prezzi e allestimenti: da 25.550€ con incentivi

La gamma del Toyota C-HR+ si articola in tre allestimenti:

  • C-HR+ – da 40.800€ (con promo da 36.950€)
  • Icon– da 43.800€
  • Premium AWD – da 49.800€

Con incentivi statali fino a 11.000 €, il prezzo d’ingresso può scendere fino a 25.550 €.

