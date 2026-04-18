Informazioni chiave:
- Il nuovo Toyota Hilux mild hybrid 48V apre la prevendita in Italia dal 9 aprile 2026 con motore 2.8 D-4D 48V da 204 CV e 500 Nm, abbinato al cambio automatico a 6 rapporti.
- La gamma si articola in quattro allestimenti, Hilux, Icon, Premium e Invincible, con prezzi da 41.400 euro IVA esclusa.
- Restano confermate una portata utile fino a 990 kg, una massa rimorchiabile di 3.500 kg e una capacità di guado dichiarata dal marchio fino a 700 mm.
Il Toyota Hilux mild hybrid 48V apre la fase di prevendita della generazione 2026 con una piattaforma aggiornata nel design, nella cabina e nei contenuti tecnici. In Italia arriva con il motore 2.8 D-4D 48V da 204 CV, il cambio automatico a 6 rapporti, la trazione 4WD inseribile e una gamma articolata su quattro allestimenti.
Indice dei contenuti
Il design 2026 segue il linguaggio “Tough and Agile”
Il nuovo Hilux nasce attorno al concetto stilistico “Tough and Agile”, che Toyota traduce in un frontale più moderno, superfici tese e una presenza più marcata. I gruppi ottici Full LED più sottili, la fascia centrale con badge Toyota e il nuovo disegno del cofano e dei parafanghi cambiano molto la lettura del modello rispetto alla serie precedente.
La gamma adotta cerchi in acciaio da 17 pollici nelle versioni d’ingresso, mentre salendo di allestimento arrivano cerchi in lega da 17 e 18 pollici. I nuovi colori Ash Grey e Sulfur aiutano a sottolineare il lavoro fatto sulle superfici. Nella versione Invincible compaiono inoltre contenuti estetici specifici, come la scritta Toyota nera sul portellone, gli sticker laterali Invincible, il roll bar e la protezione del cassone.
L’area di carico
La parte posteriore del nuovo Hilux è stata rivista con attenzione pratica. Il portellone usa una nuova maniglia nera più facile da usare e pensata per un impiego intensivo, con la luce di stop integrata. La telecamera posteriore trova posto in un alloggiamento dedicato, mentre il nuovo gradino posteriore di accesso al cassone entra nella dotazione di tutta la gamma. Nelle versioni superiori si aggiungono l’ammortizzatore del portellone e, nel caso di Invincible, la vasca protezione cassone.
L’abitacolo cambia tono
Dentro, il nuovo Toyota Hilux mild hybrid 48V cambia in modo netto. La cabina segue il linguaggio già visto sui modelli più recenti del marchio e punta su una plancia più orizzontale, materiali rivisti e una disposizione dei comandi più ordinata. Toyota lavora anche sui vani portaoggetti, sulla ricarica wireless e sulla posizione dei comandi dedicati alla trazione integrale e all’uso in fuoristrada.
Le versioni Hilux e Icon adottano un quadro strumenti digitale da 7 pollici, mentre Premium e Invincible passano a un display da 12,3 pollici. Sul fronte infotainment, la base usa il sistema Toyota Touch 3 con schermo da 9 pollici, mentre gli allestimenti superiori montano Toyota Smart Connect con display da 12,3 pollici, connettività Bluetooth e USB-C, Apple CarPlay e Android Auto wireless, più navigazione cloud con aggiornamenti live gratuiti per quattro anni.
Il 2.8 D-4D 48V porta 204 CV e 500 Nm sulla nuova gamma
Il nuovo Hilux monta un quattro cilindri in linea da 2.755 cm³, con distribuzione 16 valvole DOHC, alesaggio per corsa di 92,0 x 103,6 mm e rapporto di compressione di 15.6:1. La potenza massima dichiarata è di 150 kW, cioè 204 CV, a 3.400 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge 500 Nm tra 1.600 e 2.800 giri/min. Il sistema mild hybrid usa un motogeneratore ISG, una batteria 48V e un convertitore DC-DC.
Cambio automatico, 4WD inseribile e telaio da pick-up
La nuova gamma Hilux mild hybrid 48V è abbinata al cambio automatico a 6 rapporti e alla trazione posteriore più anteriore inseribile. E’ confermato il selettore 4WD Easy Switch e il differenziale posteriore bloccabile elettricamente su tutte le versioni, mentre il Multi Terrain Select arriva da Icon in su.
La base meccanica mantiene un’impostazione molto chiara: doppio braccio oscillante all’anteriore, molle a balestra al posteriore, passo di 3.085 mm. La massa rimorchiabile con freni è di 3.500 kg su tutta la gamma, mentre la portata utile varia tra 960 e 990 kg in base all’allestimento.
Sicurezza e assistenza alla guida salgono di livello con Toyota T-Mate
Il nuovo Hilux adotta il pacchetto Toyota T-Mate con un set di sistemi ADAS molto più completo rispetto al passato. La dotazione comprende Toyota Safety Sense, PDA, EDSS, monitoraggio del conducente, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo intelligente, riconoscimento della segnaletica e sistema precollisione con rilevamento di pedoni, ciclisti e motocicli nelle condizioni previste dal costruttore.
Non mancano sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione ICS su tutta la gamma, Blind Spot Monitor, telecamera posteriore e, sulla Invincible, Panoramic View Monitor con Multi Terrain Monitor per la guida in off-road.
Gli allestimenti cambiano molto per ruote, schermi e dotazione
La gamma italiana si articola su quattro livelli. Hilux apre la serie con cerchi in acciaio da 17 pollici, schermo centrale da 9 pollici, strumentazione digitale da 7 pollici, telecamera posteriore, servosterzo elettrico, HAC e controllo del rimorchio. Icon aggiunge cerchi in lega da 17 pollici nero opaco, fari full Led, sedili anteriori riscaldabili, caricatore wireless, Multi Terrain Select e Toyota Smart Connect da 12,3 pollici.
Premium porta i cerchi in lega da 18 pollici machined, il quadro strumenti da 12,3 pollici, interni in pelle nera, sedile guida a regolazione elettrica con supporto lombare, climatizzatore automatico attivabile da remoto e cassetto refrigerato. Invincible chiude la gamma con cerchi da 18 pollici dedicati, roll bar, protezione cassone, Panoramic View Monitor, impianto audio Premium JBL a 9 altoparlanti e sedili posteriori riscaldabili.
I prezzi di listino della nuova gamma, IVA esclusa, partono da 41.400 euro per Hilux, 47.700 euro per Icon, 50.100 euro per Premium e 53.400 euro per Invincible.
Le specifiche tecniche del Toyota Hilux mild hybrid 48V 2026
- Motore: 2.8 D-4D 48V mild hybrid
- Architettura: 4 cilindri in linea, 16 valvole DOHC
- Cilindrata: 2.755 cm³
- Potenza: 150 kW, 204 CV, a 3.400 giri/min
- Coppia: 500 Nm tra 1.600 e 2.800 giri/min
- Sistema 48V: motogeneratore ISG, batteria 48V, convertitore DC-DC
- Cambio: automatico a 6 rapporti
- Trazione: posteriore più anteriore inseribile, 4WD Easy Switch
- Differenziale posteriore: bloccabile elettricamente
- Multi Terrain Select: da allestimento Icon
- Multi Terrain Monitor e Panoramic View Monitor: su Invincible
- Lunghezza: 5.320 mm
- Larghezza: 1.855 mm sulla Hilux, 1.885 mm su Icon, Premium e Invincible
- Altezza: 1.865 mm
- Passo: 3.085 mm
- Altezza da terra: 310 mm, 309 mm su Invincible
- Capacità serbatoio: 80 litri
- Portata utile: da 960 a 990 kg
- Traino con freni: 3.500 kg
- Velocità massima: 176 km/h
- Consumo combinato WLTP: 10,0-10,1 l/100 km
- CO2 WLTP: 263-266 g/km
- Prezzo di listino: da 41.400 euro IVA esclusa
- Prevendita in Italia: dal 9 aprile 2026