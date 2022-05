Trasforma una Toyota Supra in una Lamborghini Reventon ma è in disastro

In Olanda è stata messa in vendita a 19.950 euro questa Toyota Supra trasformata in una Lamborghini Reventon. Voi quanto paghereste per questo "gioiellino"?

Non siamo davanti ad un clone della Lamborghini Reventon quanto piuttosto di una Toyota Supra “ispirata” alla supercar Lamborghini. Il risultato è goffo, degno forse di Frankenstein Junior. Altro che tuning, questa bizzarra creatura è stata messa in vendita su Marktplaats in Olanda e ha un prezzo richiesto di 19.950 euro, una follia.

Diciamo che l’autore ce l’ha messa tutta per farla assomigliare alla vera Reventon, come la vernice grigio opaco ma soprattutto con il bodykit che dovrebbe imitare l’originale. Ovviamente le proporzioni sono tutte sballate e non è certo il paraurti aggressivo con grandi prese d’aria e fari angolari a migliorare la situazione.

Ci sono invece un altro paio di piccole prese d’aria sul cofano, cerchi argentati e neri e le fiancate trasformate con nuovi pannelli e minigonne. La parte posteriore della “Toyota Reventon” è la ciliegina sulla torta. Dato che il motore della Supra è anteriore, dietro non c’è nulla, ma questo non ha impedito al costruttore di estendere la parte posteriore e di creare un finto cofano motore.

Per la serie “una scarpa e una ciabatta”, gli interni sono rimasti quelli della Supra. Grazie al cielo non sembra che siano state apportate modifiche significative per quanto riguarda la meccanica. E’ rimasto il sei cilindri da 3,0 litri originale che eroga 238 CV con cambio manuale.

E voi quanto paghereste per una Toyota Supra che si crede Lamborghini Reventon?

