Traffico e viabilità per le festività natalizie 2025: date critiche, divieti e consigli

Dal weekend del 20 dicembre fino a Capodanno 2026 sono attesi forti incrementi di traffico su tutta la rete stradale e autostradale nazionale. Previsti divieti di circolazione per i mezzi pesanti, obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su molte tratte e un richiamo alla prudenza alla guida. Tutte le informazioni utili, i numeri da tenere a portata di mano e i canali da consultare prima di mettersi in viaggio.

Esodo Natale 2023
In vista del Natale 2025, si prevede un deciso aumento dei volumi di traffico su strade e autostrade italiane. I flussi cominceranno a intensificarsi già dal pomeriggio di ieri, per poi crescere nel weekend che precede le festività del 25 e 26 dicembre. Ulteriori criticità sono attese nel fine settimana successivo, in particolare domenica 28 dicembre 2025, in concomitanza con gli spostamenti legati al Capodanno e con una nuova ondata di traffico prevista nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio 2026.

Restano in vigore i divieti di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate nelle sole giornate festive e l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su numerose tratte. Le autorità invitano gli automobilisti a controllare veicolo e documenti prima della partenza, guidare con prudenza, evitare l’uso del cellulare alla guida e informarsi in tempo reale sulle condizioni di viabilità tramite C.C.I.S.S., Anas, Isoradio e i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.

Calendario dei giorni più critici

Le previsioni indicano un incremento dei volumi di traffico su tutta la rete stradale e autostradale nazionale concentrato in alcune finestre chiave:

  • Weekend 20–21 dicembre: traffico sostenuto in entrambe le direzioni, specie verso grandi direttrici autostradali e nodi urbani.
  • Giornate festive: 25 e 26 dicembre 2025. Traffico più intenso soprattutto lungo le tratte che collegano aree metropolitane e centri medio-piccoli, con possibili rallentamenti vicino ai caselli e ai centri commerciali aperti.
  • Domenica 28 dicembre 2025: nuovo picco di circolazione in vista delle festività di fine anno e dei primi rientri o partenze per Capodanno.
  • Giovedì 1°gennaio 2026 (pomeriggio): prevista progressiva intensificazione dei flussi in direzione delle principali città per i rientri dalle vacanze.

Divieti per i mezzi pesanti e obbligo gomme invernali

Per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nei giorni più critici, resta in vigore il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t nelle sole giornate:

  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • 28 dicembre 2025

con orario di stop dalle 9:00 alle 22:00.

Su molte autostrade e strade extraurbane è inoltre in vigore: obbligo di pneumatici invernali montati, oppure obbligo di avere a bordo catene o altri dispositivi antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

Consigli di sicurezza per chi si mette in viaggio

Le autorità richiamano gli automobilisti a comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto nei giorni di maggior traffico. Le principali raccomandazioni:

  • Controllare il veicolo prima di partire
  • efficienza di freni, luci, tergicristalli
  • stato e pressione degli pneumatici
  • livello olio, liquidi e carburante
  • presenza a bordo di triangolo, giubbino riflettente e dotazioni obbligatorie
  • Informarsi sulle condizioni meteo e del traffico

Alla guida

  • evitare qualsiasi distrazione, soprattutto l’uso del cellulare
  • mantenere sempre un’adeguata distanza di sicurezza
  • moderare la velocità e rispettare i limiti
  • allacciare le cinture su tutti i sedili, anche posteriori
  • assicurare i bambini con seggiolini e adattatori omologati
  • non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool o droghe
  • Pianificare soste regolari: fermarsi almeno 10–15 minuti ogni 2 ore di guida continua
  • approfittare delle aree di servizio per sgranchirsi e recuperare la concentrazione

Come informarsi su traffico e viabilità in tempo reale

Per chi si mette in viaggio, è fondamentale monitorare costantemente le informazioni sul traffico:

  • Sulla rete autostradale e principale
  • Pannelli a Messaggio Variabile lungo le autostrade
  • C.C.I.S.S. – “Viaggiare Informati”
  • numero gratuito: 1518
  • Rai Isoradio
  • notiziari Onda Verde sulle tre reti Radio Rai
  • aggiornamenti sul Televideo Rai
  • App “VAI” (Viabilità Anas Integrata)
  • Numero verde 800.841.148

