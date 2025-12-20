In vista del Natale 2025, si prevede un deciso aumento dei volumi di traffico su strade e autostrade italiane. I flussi cominceranno a intensificarsi già dal pomeriggio di ieri, per poi crescere nel weekend che precede le festività del 25 e 26 dicembre. Ulteriori criticità sono attese nel fine settimana successivo, in particolare domenica 28 dicembre 2025, in concomitanza con gli spostamenti legati al Capodanno e con una nuova ondata di traffico prevista nel pomeriggio di giovedì 1 gennaio 2026.
Restano in vigore i divieti di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate nelle sole giornate festive e l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su numerose tratte. Le autorità invitano gli automobilisti a controllare veicolo e documenti prima della partenza, guidare con prudenza, evitare l’uso del cellulare alla guida e informarsi in tempo reale sulle condizioni di viabilità tramite C.C.I.S.S., Anas, Isoradio e i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.
Calendario dei giorni più critici
Le previsioni indicano un incremento dei volumi di traffico su tutta la rete stradale e autostradale nazionale concentrato in alcune finestre chiave:
- Weekend 20–21 dicembre: traffico sostenuto in entrambe le direzioni, specie verso grandi direttrici autostradali e nodi urbani.
- Giornate festive: 25 e 26 dicembre 2025. Traffico più intenso soprattutto lungo le tratte che collegano aree metropolitane e centri medio-piccoli, con possibili rallentamenti vicino ai caselli e ai centri commerciali aperti.
- Domenica 28 dicembre 2025: nuovo picco di circolazione in vista delle festività di fine anno e dei primi rientri o partenze per Capodanno.
- Giovedì 1°gennaio 2026 (pomeriggio): prevista progressiva intensificazione dei flussi in direzione delle principali città per i rientri dalle vacanze.
Divieti per i mezzi pesanti e obbligo gomme invernali
Per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico nei giorni più critici, resta in vigore il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 t nelle sole giornate:
- 25 dicembre
- 26 dicembre
- 28 dicembre 2025
con orario di stop dalle 9:00 alle 22:00.
Su molte autostrade e strade extraurbane è inoltre in vigore: obbligo di pneumatici invernali montati, oppure obbligo di avere a bordo catene o altri dispositivi antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.
Consigli di sicurezza per chi si mette in viaggio
Le autorità richiamano gli automobilisti a comportamenti di guida prudenti e responsabili, soprattutto nei giorni di maggior traffico. Le principali raccomandazioni:
- Controllare il veicolo prima di partire
- efficienza di freni, luci, tergicristalli
- stato e pressione degli pneumatici
- livello olio, liquidi e carburante
- presenza a bordo di triangolo, giubbino riflettente e dotazioni obbligatorie
- Informarsi sulle condizioni meteo e del traffico
Alla guida
- evitare qualsiasi distrazione, soprattutto l’uso del cellulare
- mantenere sempre un’adeguata distanza di sicurezza
- moderare la velocità e rispettare i limiti
- allacciare le cinture su tutti i sedili, anche posteriori
- assicurare i bambini con seggiolini e adattatori omologati
- non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool o droghe
- Pianificare soste regolari: fermarsi almeno 10–15 minuti ogni 2 ore di guida continua
- approfittare delle aree di servizio per sgranchirsi e recuperare la concentrazione
Come informarsi su traffico e viabilità in tempo reale
Per chi si mette in viaggio, è fondamentale monitorare costantemente le informazioni sul traffico:
- Sulla rete autostradale e principale
- Pannelli a Messaggio Variabile lungo le autostrade
- C.C.I.S.S. – “Viaggiare Informati”
- numero gratuito: 1518
- Rai Isoradio
- notiziari Onda Verde sulle tre reti Radio Rai
- aggiornamenti sul Televideo Rai
- App “VAI” (Viabilità Anas Integrata)
- Numero verde 800.841.148
